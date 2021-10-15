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«Свободу Мише» – масштабная акция оппозиции в Тбилиси (фотогалерея)

В центре Тбилиси прошла многотысячная акция с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам политик продолжает голодовку в руставской тюрьме.
По разным оценкам, в акции приняли участие до 50 тысяч человек
1 По разным оценкам, в акции приняли участие до 50 тысяч человек
Это была самая крупная протестная акция в Грузии с 2012 года
2 Это была самая крупная протестная акция в Грузии с 2012 года
Участникам раздали розы &ndash; символ революции роз 2003 года, лидером которой был Михаил Саакашвили
3 Участникам раздали розы – символ революции роз 2003 года, лидером которой был Михаил Саакашвили
Гендиректор канала &laquo;Мтавари&raquo; зачитал&nbsp;письмо Саакашвили из тюрьмы, в котором политик призвал сторонников 30 октября проголосовать за оппозиционеров во втором туре муниципальных выборов
4 Гендиректор канала «Мтавари» зачитал письмо Саакашвили из тюрьмы, в котором политик призвал сторонников 30 октября проголосовать за оппозиционеров во втором туре муниципальных выборов

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