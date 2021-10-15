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«Свободу Мише» – масштабная акция оппозиции в Тбилиси (фотогалерея)
54 минут(ы) назад
В центре Тбилиси прошла многотысячная акция с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам политик продолжает голодовку в руставской тюрьме.
1
По разным оценкам, в акции приняли участие до 50 тысяч человек
2
Это была самая крупная протестная акция в Грузии с 2012 года
3
Участникам раздали розы – символ революции роз 2003 года, лидером которой был Михаил Саакашвили
4
Гендиректор канала «Мтавари» зачитал письмо Саакашвили из тюрьмы, в котором политик призвал сторонников 30 октября проголосовать за оппозиционеров во втором туре муниципальных выборов
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«Свободу Мише» – масштабная акция оппозиции в Тбилиси (фотогалерея)
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