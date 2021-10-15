Пожар в тюрьме обнажил системные проблемы

В ходе пожара, возникшего вчера в руставской тюрьме №17, погибли двое заключенных. Несколько человек отравились дымом, однако их жизням ничего не угрожает. Подробности случившегося ответственные органы разгласили лишь через сутки, чем вызвали жесткую критику правозащитников.

Никаких сообщений о пожаре, возникшем вчера в руставском пенитенциарном учреждении №17, в офис Народного защитника не поступало. Омбудсмена не потрудились известить об инциденте ни представители Специальной пенитенциарной службы, ни сотрудники Службы государственного инспектора, сокрушалась сегодня Нино Ломджария. О пожаре она узнала из сообщений, распространенных пенитенциарной службой на официальной странице в соцсети Facebook.

«Я поговорила с заключенными и администрацией тюрьмы. Они сообщают, что пожар возник внезапно, было очень дымно. Один из погибших заключенных пытался выбраться из здания, но на окнах были решетки, из-за чего его не смогли вызволить из окна. Говорят, что пожарные приехали через 20 минут, пытались помочь, вынесли из здания двух заключенных. Они погибли в результате отравления дымом. После эвакуации их сразу увезла бригада скорой помощи, поэтому пока не могу сказать, скончались они в медучреждении или на месте», – рассказала Ломджария журналистам после посещения учреждения.

Согласно информации, распространенной пенитенциарной службой, возгорание в руставской тюрьме №17 произошло в столовой в 14:20. Двое заключенных – Роман Кристесиашвили и Илья Хипашвили погибли при пожаре, оба они работали в продовольственной части учреждения. Легкую интоксикацию в результате отравления дымом получили несколько человек, сотрудников компании, обеспечивающей тюрьмы продуктами питания, однако их здоровью опасность не угрожает, – такие подробности спустя почти сутки после инцидента сообщили в Специальной пенитенциарной службе. До тех пор общество оставалось в неведении о последствиях пожара.

В тюрьме в целях безопасности отключили электроэнергию и дали заключенным возможность связаться с родственниками лишь ночью после того, как пожар был потушен. К тому времени у входа в учреждение уже собрались родственники и близкие заключенных, которые требовали сообщить им, не пострадал ли кто из них. «Нам сказали, что два человека пострадали при пожаре, но кто они, я не знаю. Пусть хоть кто-нибудь выйдет и поговорит с нами. Я никуда отсюда не уйду, пока не узнаю, как там мой сын», – возмущалась мать одного из заключенных.

О том, почему ответственные органы не оповестили о случившемся родных и близких заключенных сразу после возникновения пожара, в эфире передачи «Дневной курьер» телекомпании «Рустави 2» попытался объяснить министр юстиции Рати Брегвадзе:

«Вчера на протяжении всей ночи велись работы по ликвидации пожара. Исходя из норм пожарной безопасности, на территории тюрьмы была отключена электроэнергия. Позже подача электроэнергии восстанавливалась поэтапно. В это время я лично находился на месте с администрацией тюрьмы. Весь прошлый вечер мы были заняты тем, чтобы ни один из заключенных не пострадал, чтобы было спокойствие, и мы добились этого результата. Как только был подтвержден факт гибели конкретных людей, мы сразу известили об этом членов их семей».

Первым информацию о возникшем пожаре распространил адвокат нескольких заключенных Джаба Кочламазашвили. Спустя несколько часов ее подтвердили в пенитенциарной службе, однако с подробностями не спешили, о жертвах и пострадавших сообщили только сегодня. Молчание официальных лиц восполнили СМИ, выдвинув версию о бунте в тюрьме, однако в этом случае в ведомстве сработали оперативно и опровергли эти слухи:

«Распространяется информация, будто в пенитенциарном учреждении №17 произошел бунт, заключенные заперли охранников. Это ложь и часть грязной кампании по дезинформации, направленной на подрыв работы государственного учреждения и введение общественности в заблуждение».

С утра к заключенным допустили адвокатов. После посещения тюрьмы правозащитница Анна Кекелидзе, ссылаясь на их слова, сообщила журналистам, что в тушении пожара пришлось участвовать самим арестантам:

«Мой подзащитный говорит, что на протяжении часа заключенные принимали участие в эвакуации людей из здания, в котором находится кухня и где возник пожар. Позже, когда на место прибыла, уже с опозданием, пожарно-спасательная бригада, заключенных перевели в их камеры».

Этот факт подтвердила и омбудсмен: некоторое время после начала пожара на территории возле столовой действительно находились заключенные, но только работавшие в этом корпусе.

«Руководство тюрьмы заявляет, что это была их первая реакция, и если бы ситуация ухудшилась, их бы перевели на территорию другого корпуса (позже их действительно перевели в другой корпус). Как видно, была неразбериха. Я думаю, следствие должно установить, были ли защищены правила пожарной безопасности и была ли правильной реакция (администрации)», – сказала Ломджария.

В целом трагические события, развивавшиеся вчера в руставской тюрьме №17, выявили ряд проблем, говорит глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили:

«Эта трагедия выявила, что у Специальной пенитенциарной службы есть проблемы как в направлении обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях, так и в управлении кризисными ситуациями. Даже если в теории такое может произойти, к подобному они должны быть готовы. Пожарная безопасность – это одна из важнейших составляющих в пенитенциарных учреждениях. Но в этом направлении явно есть упущения. Проблема и в менеджменте кризисных ситуаций. Близкие заключенных и общественность не получали информацию о произошедшем или получали запоздалые ответы на вопросы. А это большой стресс и для родственников тех, кто отбывает срок заключения, и для самих заключенных, находившихся там в то время».

Между тем в Службе государственного инспектора сообщили о начале расследования произошедшего по статьям «нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более людей или иные тяжкие последствия» и «служебная халатность, повлекшая смерть человека или иные тяжкие последствия».