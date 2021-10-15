Сухумский телефонный террорист не был клиентом банка

Позавчера после полудня абхазские электронные СМИ облетели тревожные информации такого содержания: «Аноним сообщил о минировании банка в Сухуме. Здание «Гарант-банка» окружено сотрудниками правоохранительных органов. Группа специалистов МЧС собирается зайти в банк, чтобы проверить информацию о минировании. У здания дежурят пожарная машина и автомобиль скорой».

Из дальнейших сообщений СМИ следовало: «В ходе обследования здания взрывное устройство не обнаружено. Также были проведены проверки дополнительных офисов банка по ул. Ардзинба, 49 и Аиааира, 40».

Увы, подобных историй, в подавляющем большинстве которых телефонные звонки о заложенном взрывном устройстве оказывались ложными, не счесть на всех континентах с тех пор, когда на Земле появились телефоны (а до этого с той же мерзкой целью использовались другие средства связи). То есть их были миллионы и миллионы. К сожалению, в большинстве случаев таких шутников не удавалось найти. И, к сожалению, даже если о бомбе в школе сообщал ученик, которому не хотелось писать в тот день контрольную, находившихся в школе приходилось эвакуировать и заниматься поисками несуществующей бомбы. Иначе нельзя, рисковать жизнями людей никто не имеет права! Впрочем, телефоны-автоматы сегодня уже почти повсеместно исчезли, а правоохранительные органы обладают гораздо большими техническими возможностями, чем раньше, чтобы найти и привлечь пакостника к ответственности.

Многих наблюдателей удивило, впрочем, что далеко не все интернет-комментаторы процитированных сообщений знакомы с этим явлением и принятой практикой реагирования на такие анонимные сообщения; будто впервые в жизни слышали о подобном:

«Таких анонимных звонков, может, и сотня в день поступит, и что тогда делать?»;

«Странно: аноним сообщил…»;

«Аноним не сообщил, что США признали Абхазию?»

Были, впрочем, и другие комментарии, пафос которых интернет-пользователи вполне разделяли: «Надо найти и наказать того, кто пошутил таким гнусным образом! В стране пандемия, 5000 больных ковидом одновременно находятся на домашнем лечении, а жителей близлежащих домов пришлось выводить из дома на несколько часов! Это безобразие и преступление! А не просто хулиганство. Надо за это наказывать по полной программе».

И на следующий день появились сообщения, что «шутник» найден. В результате проведения оперативно-технических и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками СГБ РА, УУР МВД совместно с ОУР УВД по г. Сухуму задержан житель столицы Абхазии Кварацхелия Бесик Вальтерович 1981 года рождения. При личном досмотре Кварацхелия и осмотре принадлежащего ему автомобиля сотрудники правоохранительных органов изъяли два сотовых телефона. В ходе опроса гражданин пояснил, что осуществил ложный звонок о минировании банка с целью розыгрыша. Впрочем, в другом сообщении правоохранителей было сформулировано по-другому: что он «не имел намерения осуществлять заявленный в МВД преступный умысел, а действовал с целью дестабилизации банковской деятельности, исходя из личного интереса».

В отношении Кварацхелия возбуждено уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса Абхазии – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», предусматривающее срок лишения свободы до трех лет. Кварацхелия водворен в ИВС УВД Сухума.

«40 лет человеку, вырос, а ума не вынес», – реагировали интернет-пользователи. И, подобно тому, как одни комментаторы до этого демонстрировали весьма смутные представления о подобных происшествиях, другие стали выкладывать сведения о данном конкретном случае, за достоверность которых поручиться нельзя. Кто-то, например, заявил, что он мстил банку за отказ в предоставлении кредита, а кто-то – что, наоборот, должен был возвращать кредит, но не имел возможности, а потому и решил «дестабилизировать».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с председателем правления «Гарант-банка» Эммой Харчилава, и вот что она сказала:

«Это относится к информации, которая является конфиденциальной, но я скажу вам то, что находится за рамками этого; думаю, что я закона не нарушу. А по каким мотивам это сделал и сделал ли это он – будет разбираться следствие. Я вам больше ничего сказать не могу. Мы обладаем точно такой же информацией, как и вы, потому что нам сотрудники силовых структур просто не разрешили войти. Мы наблюдали действия кинологов с собаками, действия МВД и СГБ, но обладаем такой же информацией, как простой обыватель.

– То есть он не клиент вашего банка?

– Ну, вообще непосредственно он не является клиентом нашего банка.

– Скажите, а как это происходило и вспоминается сотрудникам банка?

– Нам вообще никто ничего не сказал, нам никто не звонил, все звонки были в МВД. Сотрудники силовых структур попросили нас выйти, мы день провели на улице в ожидании, когда нас впустят. Вот что было. Непосредственно с ним не столкнулись».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия