Полиция задержала главу Tbilisi Pride – в НПО говорят о начале репрессий против ЛГБТ-активистов

Полиция задержала в Тбилиси главу Tbilisi Pride Георгия Табагари и еще двух его знакомых. В неправительственной организации, защищающей права ЛГБТ-сообщества, назвали произошедшее «рейдом».

По информации МВД Грузии, причиной задержания стало нарушение статей 173 и 166 Кодекса Грузии об административных правонарушениях, которые предусматривают мелкое хулиганство и неподчинение полиции.

Как сообщают СМИ, случай произошел поздно вечером у тбилисского Success Bar –заведения категории LGBT-friendly. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что задержание сопровождалось шумом и стычками с полицейскими.

Сам Табагари рассказал изданию On.ge, что был задержан, когда попытался выяснить, куда и почему «восемь полицейских тащили» его знакомого Тенго Эминашвили. Уже после полуночи Табагари, Эминашвили и еще одну их знакомую отпустили из полицейского участка под расписку.

Tbilisi Pride распространил заявление, в котором выражается обеспокоенность действиями сотрудников МВД и говорится о начале репрессий против ЛГБТ-активистов: «Если до сих пор полиция закрывала глаза на насилие в адрес ЛГБТ-людей, то теперь они сами перешли к преследованиям членов движения. В частности, сегодня это произошло в виде рейда у бара. Однако это событие только часть более масштабного процесса, цель которого – репрессии против ЛГБТ-активистов и всего гражданского общества».

По информации грузинской службы Радио Свобода, в начале октября полиция потребовала избрать для Георгия Табагари административный арест на 15 суток. Административное делопроизводство в отношении Табагари начали после беспорядков 5 июля. Поводом послужил разговор с сотрудником полиции, который проводил следственные мероприятия в офисе Tbilisi Pride, разгромленном гомофобами. Следующее судебное разбирательство по делу активиста назначено на 22 октября.