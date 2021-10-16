Обзор югоосетинской прессы

ИА «Рес» публикует материал о наказании за клевету и оскорбления в социальных сетях. «В югоосетинском обществе стал постепенно формироваться запрос на ответственность за высказывания в социальных сетях. Причиной этого явилось то, что в югоснете стали нормой унижения чести и достоинства, прямые и косвенные оскорбления, нецензурная брань, слив недостоверной информации в отношении должностных лиц», – пишет агентство и напоминает о том, что в начале года Уголовный кодекс Российской Федерации также был ужесточен в части наказания за клевету. Корреспондент цитирует неназванного представителя Генпрокуратуры республики, который в числе главных нарушителей в социальных сетях назвал анонимные страницы. Чаще всего, по его мнению, они атакуют высокопоставленных чиновников, сотрудников спецслужб, а также президента республики. «И уж, конечно, остается загадкой, как и где обладатели «левых страниц» черпают информацию о деталях работы сотрудников спецслужб, представляющих собой государственную тайну», – пишет агентство. На этот вопрос «Рес» ответили в компетентных органах. По их мнению, «пользователи левых сетей, которые ведут «разоблачительную риторику» в адрес сотрудников спецслужб и органов безопасности, завербованы спецслужбами недружественных стран». В материале не отметили, что конкретно из опубликованной за последнее время информации составляло гостайну.

Блогер Алан Парастаев комментирует нашумевшую историю стендап-комика из Северной Осетии Арианы Лолаевой. Всю последнюю неделю в социальных сетях жестко критикуют и угрожают девушке за выступление на одном из российских стендап шоу. Дело в шутках, которые отпускал на ее счет ее оппонент на сцене. В частности, многих осетин оскорбила его шутка про осетинский пирог. «Но почему при этом не говорится о том, что эта грязная фраза, произнесенная в адрес Лолаевой, оскорбляет чувства осетинской девушки и женщины вообще? Никто не требует, чтобы извинились перед девушкой. Почему не просят прощения организаторы шоу за то, что допускают, вернее, опускают до такого уровня свою передачу? Почему не извиняется перед Арианой и всеми женщинами Осетии сам автор этой пошлости, произнесший ее в эфире. Все накинулись на девушку, и раз она участвовала в этой истории, хотя еще раз повторяю, сама ничего по поводу пирога с мясом не говорила. Или заступаться за женщин, пусть и допустивших ошибку, уже не в осетинской традиции?» – задается вопросом Парастаев.

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Газета «Республика» пишет о попытках руководства Южной Осетии решить вопрос «совместителей», когда в ведомствах одни и те же люди оформлены на нескольких ставках. В заголовке автор напоминает об осетинской пословице – «Лестницу метут сверху, а не снизу». «Вообще, борьба с совместительством, а параллельно и с пенсионерами, идет давно. Первое распоряжение с ограничениями в этой сфере правительством было издано более десяти лет назад. Однако существенных результатов достичь не удавалось. Безработица оставалась на прежнем уровне, а отдельные граждане по-прежнему занимали две, три и даже более должностей. Конечно, отдельных работников сокращали, но основной контингент многостаночников оставался на своих местах», – описывает ситуацию газета. В итоге исполнительная власть за эти годы так и не добилась успехов. Для решения этой проблемы создавались комиссии, они выявляли совместителей, но вакансий больше не становилось. А все дело в том, что в прерогативу комиссии не входит увольнение работников, это должен делать руководитель ведомства. «А тут еще выяснилось, что многие руководители порой сами являются совместителями, некоторые «злостными», а потому ожидать исполнения решения было сложно», – считает автор.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия