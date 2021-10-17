Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии

Нобелевская премия мира была дискредитирована своим присуждением политикам, допустившим развал своих стран и развязавшим конфликты и войны. Вернуть доверие к ней можно путем введения процедуры отзыва награды. Такое мнение высказал в воскресенье в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет, она вручается за реальные достижения, считает Володин. Однако, по его мнению, четких критериев оценки лауреатов Нобелевской премии мира сейчас нет, несмотря на то, что они были обозначены в завещании Альфреда Нобеля.

Володин напомнил, что за последние годы премия была присуждена экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, чье «правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР». Лауреатами стали политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, чье правительство затем обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, и бывший президент США Барак Обама, при котором произошла «арабская весна», вспыхнул конфликт в Сирии и т. д., отмечается в публикации ТАСС.

«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека», - считает Володин.

По его мнению, «недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям», до сих пор являются ее лауреатами, а те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет.