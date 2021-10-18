РФ приостанавливает работу своей миссии в НАТО и бюро НАТО в Москве

Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего постпредства при штаб-квартире НАТО, а также информационного бюро НАТО в Москве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, секретариат НАТО уведомлен о шагах российской стороны. Как заявил Лавров, в случае возникновения у НАТО вопросов к России, представители союза могут обратиться к её послу в Бельгии. Глава МИД России не назвал условий возможного возобновления работы миссий.

Лавров назвал действия России ответом на лишение 8 сотрудников российского постпредства в штаб-квартире НАТО в Брюсселе аккредитации. Общее число российских дипломатов в постпредстве решением было сокращено вдвое - с 20 до 10. По решению российских властей, не останется ни одного.

Североатлантический союз объяснял своё решение тем, что лишённые аккредитации дипломаты были сотрудниками российских спецслужб и занимались недружественной деятельностью. О решении было объявлено 6 октября, российским дипломатам дали время до конца октября, чтобы покинуть Брюссель.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что у Москвы больше нет иллюзий относительно возможности нормализации отношений и возобновления диалога с НАТО. "Скорее, эти перспективы подрывают практически полностью", – сказал он, высказав мнение, что реальные действия НАТО противоречат его же собственным заявлениям.

"Политика НАТО в отношении России остаётся последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России и в то же время остаёмся открытыми для конструктивного диалога", – заявил в свою очередь представитель НАТО.