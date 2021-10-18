Убийство россиянки на улице Газапхули

Минувшей ночью в Тбилиси была убита россиянка Анастасия Шаталова. По делу об убийстве пока никто не задержан. Адвокат Шаталовой говорит, что у молодой женщины был конфликт с отцом ее ребенка – бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, занимавшем этот пост в 2014-2015 годах.

Анастасия Шаталова была убита у подъезда многоквартирного дома на улице Газапхули. Соседи погибшей говорят, что примерно в начале первого ночи они услышали около семи выстрелов:

«Выстрелы я услышал в 00:20. Я посмотрел на часы, соседка из корпуса напротив кричала, спрашивала, какой номер нашего корпуса, чтобы вызвать полицию. Я оделся и примерно в 00:25 спустился (...) Стрелявший, как говорят те, кто видел его из корпуса напротив, был в бейсболке и в маске. Он побежал по улице вниз».

По словам Александра Дарахвелидзе, замглавы МВД, следствие прорабатывает все возможные версии:

«Я пока воздержусь от оглашения какой-либо предварительной информации. Мы делаем все для того, чтобы лица, совершившие преступление, были своевременно привлечены к уголовной ответственности».

Известно, что сегодня был проведен обыск в квартире бывшего вице-мэра Батуми Зураба Беридзе. У него с Анастасией Шаталовой общий ребенок. Адвокат Беридзе заявляет, что обыск – простая формальность в рамках следствия. А сам экс-мэр утверждает, что уже более полугода не общался с матерью ребенка:

«Я также потрясен этой трагедией. Более шести последних месяцев у меня не было никакого общения (с Анастасией Шаталовой). Полиция работает, и я думаю, скоро все выяснится».

В свою очередь супруга Зураба Беридзе – Хатуна Диасамидзе считает, что Анастасия Шаталова была подослана для того, чтобы подставить ее мужа. Впрочем, кем именно и для чего – это предстоит выяснить следствию, сказала женщина. В то же время, по словам Пааты Шавадзе, адвоката Анастасии Шаталовой, этим летом, около трех месяцев назад, она стала жертвой насилия со стороны Беридзе. Дело дошло до суда.

«Летом она (Анастасия Шаталова) связалась со мной из Тбилиси и сказала, что в отношении нее и ребенка было осуществлено физическое и психологическое насилие, что ей угрожали. Ввиду того, что я сам был в Батуми, я посоветовал ей сообщить об этом в соответствующие органы. Началось следствие. Дело дошло до того, что (Зурабу Беридзе) были предъявлены обвинения заочно. А судья Давид Мамисеишвили вынес постановление о задержании», – говорит адвокат.

По его словам, Беридзе заплатил залог – 50 тысяч лари, и остался на свободе. Ранее Анастасия Шаталова обвинила Беридзе в том, что он, забрав их общего ребенка, которому на тот момент не было и года, не давал ей возможности видеться с ним. В интервью, которое было записано для программы «Схва Нанука», молодая женщина тогда подробно рассказала о том, что связывало ее с Беридзе и как он после того, как между ними произошел разлад, пресек ее общение с сыном. С ее слов, бывший вице-мэр следил за ней, угрожал, натравливал на нее полицию и прослушивал ее телефон.

Еще один адвокат, к услугам которого прибегала Анастасия Шаталова, – Лали Бибилеишвили говорит, что позже Зураб Беридзе вернул ребенка матери, и они продолжили жить вместе.

«Этот спор был в позапрошлом году. Он (Беридзе) забрал ребенка, но потом вернул. Они договорились, помирились и, представьте себе, продолжили совместную жизнь. Последний раз я общалась с Анастасией 5 июня. Тогда она сказала мне, что они пока останутся там, так как в Батуми вышла хорошая погода. Лука, их ребенок, радовался этому. А арендная плата за квартиру в Тбилиси внесена, как она сказала, до октября. Разумеется, за нее платил батони Зураб», – говорит адвокат.

Дело ведется по статье об умышленном убийстве.