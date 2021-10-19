Осужденную за шпионаж Карину Цуркан отправили в колонию на Алтае

Политики из разных стран Европы подписали заявление, в котором призвали освободить из заключения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили до тех пор, «пока он не предстанет перед честным судом по любому из предъявленных ему обвинений».

Письмо адресовано президентам Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.

Заявление подписали 72 человека, среди которых 25 депутатов Европарламента, 29 депутатов парламента Литвы, экс-президенты Латвии и Украины, бывший премьер-министр Швеции и несколько политиков и экспертов из Грузии.

Авторы обращения считают, что судебная система в Грузии не пользуется общественным доверием и поэтому призывают грузинские власти покончить с политически мотивированным правосудием в стране. Перевод заявления публикует агентство «Новости-Грузия».

«После Революции роз новое правительство Грузии начало реформы, направленные на безопасность, экономическую и политическую интеграцию, которых желает грузинский народ. Спустя 20 лет легко забыть достигнутый за эти годы значительный прогресс.

Еще многое предстояло сделать, когда в 2008 году Россия вторглась в Грузию. В 2012 году избиратели решили, что настало время дать шанс другой правящей партии осуществить нужные реформы в области правосудия и продолжить путь к полной западной интеграции.

Тогдашний президент Саакашвили выполнил важную роль в создании регионального прецедента: он провел свободные и честные выборы, за которыми последовали поражение его партии и мирная, демократическая передача власти новому правительству.

1 октября 2021 года президент Саакашвили вернулся в Грузию и сразу был арестован по заочно вынесенному приговору.

Известно, что обвинение политически мотивировано. Саакашвили был одним из тех десятков чиновников, которых судили их же преемники.

Несмотря на это, обвинения никогда не признавались на международном уровне.

Никто не задерживал и не намеревался экстрадировать Саакашвили в то время, когда он продолжал работать и путешествовать за границей, поскольку эти обвинения были признаны частью определенной модели политического преследования.

Арест экс-президента Саакашвили служит только усугублению политического кризиса, с которым Грузия сталкивается по причине крайне поляризации за прошедшие годы. Это вызвано контролем свободной прессы, запугиванием и попытками тайной слежки за журналистами, оппозиционными политиками, активистами и даже за иностранными дипломатами.

Каждый день, когда правительство Грузии продолжает политически мотивированное преследование и аресты политических конкурентов и предшественников, является еще одним днем, который ухудшает цикл крайней политической поляризации. Это делает невозможным единство политических сил вокруг стратегических национальных приоритетов.

Крайняя политическая поляризация разрушает демократические институты, которые являются лучшей защитой Грузии от экзистенциальных угроз, стоящих перед страной. Нам известно, куда ведет эта модель. Сейчас не время молчать.

Учитывая заявление Саакашвили, которое должен рассмотреть ЕСПЧ, и для обеспечения выхода грузинской демократии из нынешнего политического кризиса, заключение Саакашвили должно прекратиться до тех пор, пока он не предстанет перед честным судебным процессом по любому из предъявленных ему обвинений.

Поскольку в Грузии общественность не доверяет системе правосудия, нужно создать элемент международного наблюдения, что будет способствовать разрядке процесса.

В Грузии должна окончательно завершиться эпоха политически мотивированного правосудия. Об этом ясно говорилось в соглашении 19 апреля, достигнутого при посредничестве Евросоюза и США и позже отвергнутого «Грузинской мечтой».

Президент Саакашвили должен быть освобожден, чтобы открылся путь к стабильности и национальному согласию для завершения кризиса и восстановления курса, которого желает грузинский народ для будущего своей нации».

Обращение подписали следующие политики: