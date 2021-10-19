Выставка в заброшенной Национальной галерее

В заброшенном здании, которое уже больше двух десятков лет назад было выделено под Национальную картинную галерею Абхазии, в прошедшую пятницу, 15 октября, состоялась выставка абхазских художников. Вопрос создания Национальной картинной галереи Абхазии уже очень давно является темой для обсуждения среди местных художников и просто любителей искусства. Проблема заключается не только в отсутствии сегодня учреждения как такового, но в значительной степени в том, что у фактически несуществующей галереи есть большой фонд, в котором несколько тысяч произведений искусства. Эти работы вместо того, чтобы быть показанными зрителю, хранятся в пугающих условиях и разрушаются от времени, сырости и отсутствия необходимого им пространства. К этому добавляется и тот факт, что здание у Национальной картинной галереи вот уже больше 20 лет есть. Оно находится в центре Сухума, по улице Пушкина. Но вот возможности на его ремонт нет, и поэтому оно неизбежно рушится, попутно выполняя функции общественного туалета. Это трагичная для культуры Абхазии история беспокоит многих. Год назад у художника Батала Джапуа родилась идея провести выставку в стенах здания, хочется надеяться, будущей Национальной картинной галереи. Задумка очень понравилась Апще Хагба и Диане Хинтба, основательницам онлайн-галереи AUADA. И на прошлой неделе они решили больше не тянуть с реализацией идеи Батала Джапуа и за несколько дней совместными усилиями организовали выставку.

Апща Хагба объяснила, почему было важно осуществить эту инициативу: «На протяжении 30 лет вопрос Национальной картинной галереи стоит остро. В фонде галереи хранится в ненадлежащих и неправильных условиях около 4 000 работ. Они портятся. Наши художники и сотрудники Национальной картинной галереи не раз обращались с письмами и с заявлениями, стучались в двери разных кабинетов, разных инстанций с просьбой решить этот вопрос. Здание было выделено в 1999 году президентом Владиславом Ардзинба, была сделана крыша и залит пол, но в итоге на этом все и приостановилось. Основной посыл выставки был в том, что это проблема не только художников Абхазии, а это вопрос исторический, и он является важной частью вопроса культуры граждан Абхазии, чьи дети не видят наше достояние изобразительного искусства. Дети должны ходить в музеи, смотреть на работы, сравнивать их. Ведь насмотренность тоже имеет невероятное влияние на развитие мышления, на формирование личности. Мне кажется, Национальная картинная галерея в каждом государстве – это как визитная карточка, это то место, куда с удовольствием будут приходить и наши гости, и наши граждане».

Выставка была открыта всего один день. На ней показали несколько десятков произведений искусства, среди которых и живопись маслом, и керамика, и скульптура, и графика. Диана Хинтба рассказала о том, что увидел зритель: «Около 40 работ принимало участие в выставке. Это были работы членов Союза художников Абхазии, а также наших молодых художников. Были представлены работы, например, Батала Джапуа, Адгура Ампар, Саиды Возба, Нугзара Логуа, Руслана Габлиа, Виталия Кацба, Апщи Хагба, Александра Баяджан, Игоря Панченко, а еще были представлены скульптурные композиции Gen’Ergen».

Выставку подготовили всего за пять дней. Это время ушло не только на поиск произведений искусства для участия, но и на очистку от зарослей и мусора здания будущей Национальной картинной галереи. Как подчеркивает Диана Хинтба, им в этом деле помогло большое количество людей. Директор Национальной картинной галереи поддержал задумку. Союз художников Абхазии и Центральный выставочный зал помогли в сборе работ. Многие художники откликнулись, предложив свои картины. А Министерство культуры помогло с уборкой здания. Апща Хагба подчеркнула, что хоть уборка и была важным элементом инициативы, но главной задачей было привлечь внимание к проблеме:

«Подготовка выставки – это вообще отдельная история. Представьте себе, у вас есть пять дней. В первый день мы с Дианой пошли посмотреть на здание. Когда увидели груду мусора, мы решили, что все это накроем, потому что не успеем до 15 октября убрать. А мы установили для себя, что выставка будет именно 15 октября, потому что это солнечный день, а потом выходные и начинаются дожди. На следующий день мы договорились встретиться вчетвером (имеются в виду Диана Хинтба, Батал Джапуа и художник Саид Возба), туда пришел Батал с топориком и расчистил дорогу ко второму этажу. И потом у нас случилась незапланированная уборка. На самом деле мы не планировали этого делать, а в итоге все именно этим и закончилось. На второй день уже Министерство культуры предоставило нам помощь, и уборка была проведена более тщательно. Хочу сразу сказать, что очень много людей предложили свою помощь в уборке, но у нас все-таки суть была не в уборке, уборка – это вторично. Первично – это привлечь внимание к проблеме, потому что художники там уже один раз убирали, и вот ты уберешь, а что будет дальше? Суть в том, что делать дальше с этим зданием?»