В Тбилиси гражданам ввели витамин С вместо вакцины от гриппа

В клинике имени Гогелия на улице Джавахишвили в Тбилиси гражданам, предположительно, ввели витамин С вместо вакцины от гриппа.

По словам местных жителей, они пришли в клинику, чтобы сделать прививку четырехкомпонентной вакциной от гриппа и заплатили 75 лари, а когда попросили показать упаковку вакцины, медперсонал им отказал. По их словам, инъекции были сделаны и детям.

По заявлению пациентов, по их настоятельной просьбе представители клиники открыли ящик, в котором были обнаружены только ампулы витамина С, в комнате вакцинации также были обнаружены использованные ампулы витамина С.

Пациенты говорят, что представители клиники в итоге признались, что делали пришедшим в клинику «прививку» витамином С, после этого они сразу же покинули клинику.

Граждане вызвали на место инцидента полицию, пишет Общественный вещатель Грузии.

В Агентстве регулирования Минздрава Грузии заявили, что у этой клиники не было права на осуществление иммунизации в данном учреждении. Не было соответствующего сертификата и у врача.

Кроме того, по информации ведомства, в прошлом году были выявлены факты фальсификации этим врачом сертификатов, в связи с чем в МВД Грузии было возбуждено дело.