В Грузии задержали международных мошенников, присвоивших миллионы евро

Правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с Германией арестовали в Грузии семь членов международной преступной группировки, которая «обманным путем присвоила миллионы евро у граждан Германии и отмывала незаконные доходы».

Брифинг, на котором были представлены материалы следствия по делу, прошел сегодня в прокуратуре Грузии с участием заместителя посла Германии, пишет агентство «Новости–Грузия».

Сообщается, что начиная с 2015 года группа граждан Грузии и Израиля учредила шесть обществ с ограниченной ответственностью, для которых был организован фальшивый колл-центр, ориентированный на граждан различных европейских стран.

«Десятки платформ электронной коммерции были созданы для того, чтобы так называемый колл-центр работал мошенническим образом, что позволило вывести средства у пользователей на банковские счета членов преступной группы», – заявляют в Генеральной прокуратуре Грузии.

Сотрудники колл-центра связывались с гражданами разных европейских стран, представлялись вымышленными именами и предоставляли ложную информацию о местонахождении своей компании.

По данным следствия, мошенники предлагали иностранцам участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.

В итоге преступная группа обманным путем присвоила и отмыла суммы в 9 490 991 евро, 716 642 доллара США и 218 000 фунтов стерлингов.

Шесть человек были обвинены в мошенничестве и отмывании денег, что карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет, а один член преступной группы был арестован с целью экстрадиции.

Для задержания членов преступной группировки, масштабное мероприятие, запланированное с участием немецкой стороны и при поддержке Евроюста, прошло одновременно в двух странах, в десятках разных мест.

В мероприятиях на территории Грузии приняли участие 110 сотрудников правоохранительных органов Германии и Грузии.