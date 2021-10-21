Обзор абхазской прессы

В интервью «Апсныпресс» председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия рассказал о пакете законопроектов, которые ЦИК готовит для представления президенту. Избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы и не может направлять свои проекты законов в парламент. Однако, согласно указу президента от 20 апреля 2011 года, ЦИК может представить свои предложения по совершенствованию выборного законодательства в администрацию президента.

В основе всех законов, касающихся выборов, должен лежать закон «О гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме», уверен глава Центризбиркома. Этого закона в Абхазии нет. По словам Гогия, предлагаемый законопроект не привязан ни к какой избирательной кампании, тем более не имеет отношения к предстоящим весной 2022 года выборам депутатов парламента, поскольку еще предстоит огромный объем работы.

«Срок полномочий этого состава Центризбиркома завершается в декабре, и неизвестно, как к нашим предложениям отнесется новый состав ЦИК. Работая над законопроектом, мы учитывали все сложности, с которыми нам приходилось сталкиваться при организации и проведении выборов и президента, и депутатов парламента. Жизнь не стоит на месте, все меняется, а мы по-прежнему руководствуемся законом, который создан на базе российского закона о выборах президента 1994 года. Можно было бы ввести некоторые технические новшества, а не использовать такие архаичные способы недопущения двойного голосования или «каруселей», как маркировка пальца избирателя или штамп в паспорте», – считает глава Центризбиркома.

По мнению Гогия, в действующем избирательном законодательстве имеются пробелы, связанные со статусом и порядком работы Центральной избирательной комиссии. Не отработан четко порядок проверки подписей в подписных листах при выдвижении кандидатов в президенты или депутаты парламента.

* * *

Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа написал на своей странице в Facebook: «Несколько лет тому назад я крайне критично отзывался о министре внутренних дел, который умудрился потребовать от подчиненных игнорирования референдума. Я и тогда сказал, и сейчас готов повторить, что это было преступлением, и министр должен был понести ответственность в соответствии с законом. Но никого уголовного преследования не было, власть грудью защищала его. Оппозиция потребовала отставки, но и тут власть встала в позу. Дальше был митинг, переток массы к зданию МВД, полный драматизма штурм министерства и не менее драматичное бегство его руководителя. И вот сижу я и читаю о происходящем в Абхазии сегодня, и у меня возникает явное, четкое, абсолютно идентичное прошлому событию явление. Это даже не дежавю, это почти идеальное клонирование явления, события, имевшего место ранее. И у власти куда-то пропала память. Теперь, по всей видимости, МВД ожидает очередной штурм», – написал Тенгиз Джопуа.

Он отметил, что события прошлого – это прецедент. Тогда никого не наказали за силовой захват здания, за беспорядки, за применение силы в отношении представителей власти, за причиненный ущерб. Поэтому сегодняшней оппозиции ничего не мешает повторить то же самое.

«А если у кого-то язык повернется сказать, что это незаконно, то я рекомендую привлечь для начала к ответственности тех, кто 5 июля 2016 года организовывал и участвовал в аналогичном мероприятии, и уже потом говорить о законе. Поэтому учитесь на ошибках, как бы больно не было и неприятно это, учитесь, а иначе дежавю с МВД может закончиться дежавю с администрацией президента. Сколько раз было, не вы первые, не вы последние. Мы все не любим учиться на ошибках», – заключил Джопуа.

* * *

В интервью Абхазскому телевидению главный инженер МУП «Водоканал» администрации г. Сухума Мираб Анкваб заявил, что аварии на проложенном водопроводе по улице 4 марта происходят уже четвертый раз.

«Я не знаю, что произошло именно на участке улицы 4 марта, может, труба некачественная попалась. Сейчас однозначно сказать, что именно они (фирма «СЭНС») плохо сделали, я не могу, нужна экспертиза», – сказал Мираб Анкваб.

О необходимости проведения экспертизы отметил и заместитель начальника Департамента ЖКХ администрации столицы Руслан Авидзба. «Для того чтобы определить непосредственно причину разрыва шва, надо делать экспертизу. Но на первый взгляд стык разошелся, где эти трубы были спаяны. Планируем экспертизу, потому что это не первый участок трубы по улице Имама Шамиля до улицы Джонуа, где происходят аварии», – сообщил Руслан Авидзба.

Главный инженер МУП «Водоканал» отметил, что, когда в 2016 году фирма «СЭНС» выиграла объявленный Министерством экономики Абхазии тендер на проведение водопровода по улице 4 марта, они давали гарантию всего на три года. «В договоре было указано три года гарантийного срока. Он уже истек, и предъявлять что-либо после гарантийного срока некому, хотя до этого тоже во время гарантийного срока мы ремонтировали этот участок», – сказал Мираб Анкваб. Фирма «СЭНС», производившая работы, ликвидирована в 2019 году.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия