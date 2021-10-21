Я и мои сериальчики…

Что может быть приятнее, когда после груды дел и суматохи явлений день отходит, постепенно стемнев, и в комнате остаемся только я и мой верный монитор. Можно расслабиться, забыть все печали, концы и начала, включить какой-нибудь сериальчик и погрузиться в чужие страсти и переживания.

Я часто говорю про сериалы, потому что полюбился мне этот сравнительно новый для меня жанр. Это как роман с продолжениями. В советские времена журналы печатали детективные и приключенческие романы. Они их разбивали на куски по номерам, и те счастливчики, кто имел доступ к таким изданиями, как «Огонек», «Смена», «Работница» и т.д., терпеливо собирали их, и, когда публикация того или другого романа завершалась, прочитывали произведение. Некоторые нетерпеливые не дожидались всей комплектации и читали по частям. Я относился к первой, терпеливой категории, потому что, прочитав, в сентябрьском номере журнала, например «Наука и жизнь», кусочек Джеймса Хэдли Чейза, потом в октябре уже не помнил, что я читал, и приходилось мучительно вспоминать персонажей и их действия, дабы вникнуть в продолжение сюжета. Поэтому я дожидался, когда повествование заканчивалось, собирал весь комплект журнала и принимался священнодействовать, т.е. валяться на диване, лузгать семечки и читать!

Вот так мы жили.

Теперь то же самое происходит с сериалами. Я пытаюсь дождаться, когда сезон закончится, и потом, в один присест смотрю все с начала и до конца. Новые серии обычно выходят в неделю раз, и, если я не выдерживаю и начинаю смотреть частями, потом, через неделю, часто забываю, что было в предыдущем эпизоде.

Так и живу.

Не могу сказать, что за годы пандемии я смотрел что-нибудь действительно хорошее, такое, о чем бы стоило поговорить, задуматься и, может быть даже, переосмыслить прожитые годы и попробовать начать что-то с начала. Но парочку сериалов все-таки отмечу.

Могу порекомендовать американский сериал «Тед Лассо». Это комедия про футбольного тренера, который из США переехал в Англию тренировать местный клуб. Завязка сюжета в том, что сам американец про европейский футбол имеет очень мало информации, и потому ему приходится этот хитрый вид спорта изучать практически на месте. Я не любитель спортивных фильмов (я вообще спорт не очень жалую). Вы удивитесь, но и комедия не мой жанр. Вернее, жанр очень мой, но в этом тысячелетии я не встречал такие оглушительные комедии, которые были в ХХ веке, и поэтому сейчас сам себя смешу, если на душе начинает гореть хмарь.

Но «Тед Лассо» – это и не очень про футбол, и даже не особенно комедия, хотя много там забавного и, что самое главное, юмор там интеллигентный, без похабщины. Кстати, в 2021 году сериал получил телевизионную премию «Эмми» как лучший комедийный сериал. Меня это порадовало, значит, вкус у меня все-таки не постарел. Только что я закончил просмотр второго сезона, и могу сказать, что планку они держат на том же уровне. Надеюсь, будет и третий сезон.

Из этой же «оперы» могу посоветовать «Детство Шелдона» (Young Sheldon). Очень юморной сериал про детские годы вундеркинда Шелдона Купера, персонажа культового ситкома «Теория большого взрыва». Интересно то, что сам ситком (ТБВ) у меня не пошел, так как я не терплю т.н. механический смех, который меня отвлекает и жутко раздражает. Есть в этом «механическом смехе» что-то императивное – мол, «тут надо засмеяться!» А я этого не люблю, и потому «ТБВ» я не посмотрел. Но спин-офф и приквел «Теории большого взрыва» – «Детство Шелдона» – для меня оказался весьма удобоваримым. Попробуйте эти два сериала, думаю, отдохнете душою и телом.

К сожалению, не могу ничего посоветовать в плане хороших детективных сериалов. Единственное, что мне запомнилось, – это сериал «Чужак» по Стивену Кингу. Хотя это не чистый детектив, там есть доля моей любимой мистики, так что сериал на любителя.

Очень давно ищу хорошие русские или украинские детективные сериалы – и все, как говорится, мимо. Если с мелодраматической стороной там все довольно нормально, то детективная линия – ниже всякой критики. Очень слабо прописаны сюжетные перипетии в плане расследования, мотивов, дедукции и т.д. Ну, не научились пока наши северные соседи сочинять хорошие детективы, а может, уже и не научатся, так как, по всей вероятности, что-то новое придумать очень трудно. Поэтому они работают наработанными штампами, которые часто просто слизывают с западных образцов. Но у них они получаются намного неубедительнее и жиже.

И вот тут как раз и перехожу я к главной теме, из-за чего сегодня и решил снова обратиться к сериальным делам.

На пятки американо-европейским сериалам начинают наступать дорамы – сериалы из Восточной Азии. По рекомендации молодого поколения, я начал смотреть самый известный за последние месяцы южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключения, триллера и драмы «Игра в кальмара». Сериал повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение на тайный турнир на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США).

Я очень осторожно отношусь к восторгам по поводу кинематографа Восточной Азии. Есть некоторые шедевры, которые я смотрю и пересматриваю с удовольствием, – например фильмы Акиры Куросава. Для меня «Расемон» и «Семь самураев» – культовые картины и очень мною любимые. Из современных авторов для меня был интересен кореец Пак Чхан-Ук, особенно его фильм «Олдбой». Но больше ничего особо не смогло зацепить мой утонченный вкус.

Я не являюсь поклонником японского аниме, которое в буквальном смысле заполонила всю вселенную. Также прошлогодний оскаровский лауреат «Паразиты», по моему скромному мнению, не должен был получить главной награды. Несмотря на это, я все время ищу что-то новое, прислушиваюсь к чужому мнению и потому с интересом сел за просмотр «Игры в кальмара». Перед просмотром я прочитал аннотацию, где было сказано, что после премьеры «Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира, включая США и Великобританию. В октябре 2021 года этот сериал официально стал самым популярным в истории Netflix.

Посмотрел.

Послевкусие осталось довольно необычное. Начну с претензий: актерская игра абсолютно для меня неубедительная. Я не знаю, по какой школе занимаются южнокорейские актеры, но это явно не школа Станиславского. Может быть, в Восточной Азии такая игра и считается высшим пилотажем, но у меня создалось впечатление, что режиссер с актерами не работал и каждый был сам за себя. Настолько все это подавалось «любительски», что я даже подумал, может, это непрофессиональные артисты играют? Актерские оценки, реакции, нарочито выразительная мимика, жуткие наигрыши, излишняя эмоциональность там, где не надо, и, наоборот, хладнокровие, где его не должно быть; кто-то скажет, что такова эстетика Востока. Но тогда антураж должен быть сугубо восточным, а то все это происходит в западных реалиях и выглядит как-то неестественно.

Сюжет – отголосок «Голодных игр», и тут претензий нет. Таких сюжетов много, когда в онлайн режиме или на закрытых элитных просмотрах людей заставляют соревноваться друг с другом до первой крови. То есть – до гибели. Впервые рассказ на такую тему написал мой любимый Роберт Шекли, назывался он «Премия за риск», и потом он породил массу интерпретаций как литературных, так и кинематографических.

Так что сюжет довольно сносный и предугадываемый. Но воплощение – очень примитивненькое. Крови, как это принято в восточном кинематографе, – целый океан. И это радует. Пусть много крови будет на экране, чем в жизни (это я попытался пошутить). Что еще сказать? Смотрится легко, на одном дыхании, но не цепляет. Во всяком случае, меня не зацепило. Где полагалось плакать и сопереживать, я улыбался и был равнодушным. Сдается мне, что это был образчик индийского кино, только без плясок, намного жестче и, может быть, на пару ступенек выше. С каким бы жанром это сравнить? Пожалуй, с комиксом. Точно! Похоже было на оживший комикс, который просматриваешь с интересом, быстро, не заостряя внимание на деталях, а потом, когда закроешь журнальчик, сразу забываешь о том, что видел. Я бы детальнее мог разобрать сей сериал, но не буду спойлерить. Советую его все-таки посмотреть. Для меня там не было ничего нового, я за свою жизнь столько детективов перелопатил, что на мякине меня не проведешь. Финальчик я предугадал где-то на второй трети сериала. Так что «дорамного» искусства мне хватило. Наверное, долго ничего такого смотреть не буду, но я не пожалел о потраченном времени, так как было интересно, что же сейчас в тренде у нашей молодежи.

А теперь подвиньтесь поближе, я скажу шепотом одну крамольную вещь: у меня создается впечатление, что у нашей молодежи со вкусом есть недоработки. Им в основном нравятся довольно непрезентабельные вещи, и это меня волнует. Вкусовая планка опускается все ниже, и ниже, и ниже.

А знаете почему? Потому что мы росли на качественных мультфильмах, где все персонажи были прописаны с умом и красиво, а они росли на уродах типа Спанч-Боба, Бивиса и Баттхеда и ужасах Никельодеона.

Сочтите мою реплику за старперовское ворчание и забудем про нее.

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