Суд в Нью-Йорке в пятницу признал бизнесмена Льва Парнаса, бывшего бизнес-партнера Руди Джулиани, виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний. В частности, Парнас признан виновным в использовании средств зарубежного инвестора с целью оказать влияние на кандидатов на выборные должности путем пожертвований в их избирательные фонды.

Помимо прочего, Парнас в 2018 году направил 325 тысяч долларов в избирательный фонд, который поддерживал тогдашнего президента Дональда Трампа.

Инвестор, о котором идет речь - российский финансист Андрей Муравьев. Парнас и еще один натурализованный американец, Андрей Кукушкин, использовали его средства, как утверждается, чтобы поддержать политиков, обещавших помочь их бизнес-проекту, связанному с легальной торговлей марихуаной.

Обвинения против Парнаса были выдвинуты еще в бытность Трампа президентом. Дело вызвало большой интерес СМИ, поскольку Лев Парнас сотрудничал с Джулиани - бывшим адвокатом Трампа, одним из сторонников теории о том, что соперник Трампа на выборах Джо Байден был замешан в коррупции на Украине. Эти утверждения не были подтверждены.

Парнас - уроженец Украины, получивший гражданство США. Он был свидетелем в ходе первого процесса по делу об импичменте Трампа. Как он утверждал в своих показаниях, Джулиани сотрудничал с ним и его бизнес-партнером Игорем Фруманом, пытаясь с их помощью получить компрометирующие материалы на Байдена. Дональд Трамп также встречался с Парнасом и Фруманом. После этой встречи они лоббировали в Конгрессе, добиваясь отставки посла США в Киеве Мэри Йованович, которую критиковал президент.

Нынешний вердикт в отношении Парнаса прямо не связан с историей вокруг Джулиани и его поиском «компромата» на Байдена, как утверждают демократы, по заказу Трампа.

Приговор Парнасу будет объявлен позднее.