В столице Грузии наградили почетных граждан Тбилиси

Сегодня, 23 октября, в столице Грузии состоялась церемония награждения званием «Почетный тбилисец» 2021 года, сообщает Общественный вещатель.

Мероприятие прошло в соответствии с соблюдением антикоронавирусных регуляций, при ограниченном количестве гостей и транслировалось в прямом эфир телекомпаний и в социальных сетях. К собравшимся обратился мэр столицы Каха Каладзе.

«Как правило, вся столица с особым нетерпением ждет Тбилисоба - праздника и веселья, на который в Тбилиси съезжается вся Грузия, наш народ и иностранные гости. Действительно, нет ничего лучше этого всеобщего праздника и веселья осени. Однако, когда дело касается человеческой жизни, все тускнеет. Понятие солидарности, сопереживания друг другу в горе всегда занимало особое место в Тбилиси, и когда вся страна оплакивает страшную трагедию в Батуми, мы не могли не принять решение об отмене мероприятий по празднованию Тбилисоба и передать предназначенные для этого средства пострадавшим семьям. Поэтому в этом году мероприятия Тбилисоба ограничатся лишь одной особой традицией - награждением заслуженных, выдающихся людей званием «Почетного тбилисца», - сказал мэр Тбилиси.

По его словам, присвоение статуса почетного гражданина Тбилиси - минимальная оценка заслуг этих людей перед Тбилиси.

Звание «Почетного гражданина Тбилиси» в 2021 году присвоено: академику Рисмагу Гордезиани; профессору Акакию Надареишвили; профессору Ираклию Павленишвили; профессору Рамазу Курашвили; фотографу и заслуженному мастеру спорта Давиду Квачадзе; главному специалисту Службы уборки города, проработавшая в муниципалитете 49 лет Лили Кинцурашвили; актеру Элгудже Бурдули; ученому-физику Паате Кервалишвили; филологу и литератору Инге Джибути; писателю и поэту Бадри Кутателадзе; театроведу и журналисту Григолу Чигогидзе; академику Давиду Мусхелишвили; слесарю, заслуженному сотруднику метрополитена Гиви Гамбашидзе.

Музыкальное сопровождение церемонии награждения осуществил «Биг-бэнд мэрии Тбилиси».