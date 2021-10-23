Новости
В столице Грузии наградили почетных граждан Тбилиси
Сегодня, 23 октября, в столице Грузии состоялась церемония награждения званием «Почетный тбилисец» 2021 года, сообщает Общественный вещатель.
Мероприятие прошло в соответствии с соблюдением антикоронавирусных регуляций, при ограниченном количестве гостей и транслировалось в прямом эфир телекомпаний и в социальных сетях. К собравшимся обратился мэр столицы Каха Каладзе.
«Как правило, вся столица с особым нетерпением ждет Тбилисоба - праздника и веселья, на который в Тбилиси съезжается вся Грузия, наш народ и иностранные гости. Действительно, нет ничего лучше этого всеобщего праздника и веселья осени. Однако, когда дело касается человеческой жизни, все тускнеет. Понятие солидарности, сопереживания друг другу в горе всегда занимало особое место в Тбилиси, и когда вся страна оплакивает страшную трагедию в Батуми, мы не могли не принять решение об отмене мероприятий по празднованию Тбилисоба и передать предназначенные для этого средства пострадавшим семьям. Поэтому в этом году мероприятия Тбилисоба ограничатся лишь одной особой традицией - награждением заслуженных, выдающихся людей званием «Почетного тбилисца», - сказал мэр Тбилиси.
По его словам, присвоение статуса почетного гражданина Тбилиси - минимальная оценка заслуг этих людей перед Тбилиси.
Звание «Почетного гражданина Тбилиси» в 2021 году присвоено: академику Рисмагу Гордезиани; профессору Акакию Надареишвили; профессору Ираклию Павленишвили; профессору Рамазу Курашвили; фотографу и заслуженному мастеру спорта Давиду Квачадзе; главному специалисту Службы уборки города, проработавшая в муниципалитете 49 лет Лили Кинцурашвили; актеру Элгудже Бурдули; ученому-физику Паате Кервалишвили; филологу и литератору Инге Джибути; писателю и поэту Бадри Кутателадзе; театроведу и журналисту Григолу Чигогидзе; академику Давиду Мусхелишвили; слесарю, заслуженному сотруднику метрополитена Гиви Гамбашидзе.
Музыкальное сопровождение церемонии награждения осуществил «Биг-бэнд мэрии Тбилиси».
Другие новости дня
Алек Болдуин дал показания в связи с гибелью кинооператора Галины Хатчинс
Зарубежные СМИ продолжают рассказывать о трагическом происшествии, произошедшем во время съемок вестерна «Раст» около города Санта-Фе (штат Нью-Мексико).
Гражданка Украины, американский кинооператор Галина Хатчинс, погибла на съемках вестерна «Раст» около города Санта-Фе. В нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли, популярный голливудский актер Алек Болдуин. Ранение получил и режиссер фильма Джоэл Соуза.
Инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита, сообщило сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя киносъемочной компании.
«Как говорят следователи, похоже, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, - цитирует Франс пресс сообщение полиции. - Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел».
«Нет слов, чтобы описать мое потрясение и мою печаль в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс - матери, жены и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, дабы установить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю контакт с ее мужем и предлагаю свою поддержку ему и его семье», - написал Болдуин в «Твиттере».
Хатчинс, которой было 42 года, отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. 48-летний Соуза был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Участвующая в съемках американская актриса Фрэнсис Фишер написала в «Твиттере», что его уже выписали из больницы, хотя ранее сообщалось, что Соуза был в реанимации.
«Болдуин дал показания полицейским, - сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе агентству Франс пресс. - Он сделал заявления и ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, никто не арестован.
Полиция, однако, пока не подтверждает и не опровергает предположение, что в пистолете вместе с холостыми патронами случайно оказался боевой.
Премьер Грузии обещает довести до конца проект завода по производству электромобилей
Проект строительства в Кутаиси завода по производству электромобилей, остановленный из-за пандемии коронавируса, будет доведен до конца. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который сегодня, 23 октября, посетил второй по величине город страны в рамках предвыборной кампании.
«Примерно два года назад был проект, который предусматривал производство электромобилей. У нас был очень серьезный инвестор, но потом пандемия затруднила этот процесс, и в конечном счете [сроки] реализации этого проекта сдвинулись. Хочу сообщить кутаисцам, что по моему поручению мы уже возобновили и начали переговоры с компанией-инвестором.
Большая часть завода уже на месте, и все делается для того, чтобы довести этот проект до конца, чтобы вернуть Кутаиси его историческую миссию. Очень скоро мы здесь начнем выпуск автомобилей. Как премьер-министр, я активно буду работать с каждым мэром, у меня будут тесные отношения с ними, у нас будет очень хорошая координация для реализации этих амбициозных проектов», - заявил Гарибашвили.
- О строительстве завода по производству электромобилей в Кутаиси власти Грузии объявили весной 2019 года. Соответствующий меморандум грузинский холдинг AiGroup подписал с китайским консорциумом Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Уже в 2020 году планировалось представить первый грузинский электромобиль – машину «Орво», сконструированную на базе седана Changan Eado. Предполагалось, что ежегодно до 5 тысяч машин, собранных в Кутаиси, будут вывозить в Евросоюз и страны Азии, а затем мощности концерна будут увеличены до 40 тысяч машин в год.
Украина получила от США третью партию военной помощи
Третья партия американской военной помощи прибыла на Украину. Это заключительная партия на 60 млн долларов от правительства США - для нужд украинских вооруженных сил. Доставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другие материалы, сообщает «Немецкая волна».
«Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной», - заявила в аэропорту Киева военный атташе посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт.
Договоренности о поставках американской военной помощи были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября. Первую и вторую партию дополнительной помощи в Киеве получили 10 и 18 октября.
За семь лет конфликта на Донбассе США оказали Украине военную помощь на сумму более 2,5 млрд долларов, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Премьер Грузии о голодовке Саакашвили: кто ему мешает есть?
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили никто не мешает есть. Так он прокомментировал голодовку и состояние здоровья экс-главы государства, передает SOVA.
«Кто ему мешает есть, почему он голодает? Хочу всем сказать, что заключенный Саакашвили никогда не будет привилегированным. Несколько тысяч заключенных содержатся в тюрьмах, и о них тоже нужно заботиться. Заключенный Саакашвили ничем от них не отличается, за исключением того, что он совершил гораздо больше преступлений против нашей страны, нашего народа и нашего будущего, чем другие», - сказал Гарибашвили, перечислив: «оккупация, потеря территорий, уничтожение тысяч людей».
На вопрос журналистов о том, возможно ли освобождение бывшего президента из заключения, премьер-министр ответил: «Исключено! Саакашвили будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет!».
- Утром 1 октября, накануне выборов в органы местного самоуправления, Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении на родину. Вечером того же дня власти заявили о его задержании. Экс-президент был переведен в пенитенциарное учреждение №12 города Рустави, где в знак протеста объявил голодовку.
ВМФ России и ВМС Китая провели совместное патрулирование
В западной части Тихого океана впервые проведено совместное патрулирование боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая. Как сообщило Министерство обороны России, совместное патрулирование велось с 17 по 23 октября десятью кораблями - по пять от каждой стороны. За это время корабли двух стран проплыли более 3 тысяч километров (более 1700 морских миль).
Российские и китайские моряки отработали совместное тактическое маневрирование и провели несколько тренировок. В частности, как отмечает издание «Коммерсантъ», группировка кораблей впервые пересекла Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо.
Задачами патрулирования Минобороны называет демонстрацию флагов России и Китая, «поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
В августе Россия и Китай провели совместные военные учения на китайском полигоне Цинтунся. В них участвовало 10 тысяч российских и китайских военнослужащих, двести единиц бронетехники, около ста артиллерийских орудий, самолеты и вертолеты.
Российские власти объявили в розыск борца против пыток Сергея Савельева
ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева, информатора проекта Gulagu.net, в розыск и готовят документы для его ареста и экстрадиции в Россию.
Официальный запрос руководства проекта Gulagu.net в МВД и официальный ответ сотрудников этого ведомства подтверждает информацию о подготовке документов на экстрадицию Сергея Савельева в Россию.
Корреспондент Радио Свобода получил от Владимира Осечкина, организатора проекта Gulagu.net письмо, в котором, в частности, говорится:
«Вместо благодарности и слов «спасибо» в адрес разоблачителя пыточного конвейера – розыск и попытка арестовать и вернуть любой ценой в Россию.
Российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог миру узнать о преступлениях против человечества и против человечности. Это решение – политическое 100%, и санкцию на это давал Владимир Путин. Это их ответ нам. Они хотят пересажать всех правдорубов и злоупотребляют властью в политических целях.
Их следующим шагом будет подача запроса в Интерпол. Мы тоже направим документы в Интерпол, чтобы предложить этой международной организации ввести мораторий на участие РФ в Интерполе до проведения реформы ФСИН и всей следственно-судебной системы и прекращения использования пыточных конвейеров против следственно-арестованных и осужденных.
И да, Сергея мы им не отдадим!»
В СГБ Грузии не подтвердили переброску спецназа в Зугдиди
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опровергла информацию о переброске спецназа в Западную Грузию. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 23 октября.
Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» утверждает, что в Зугдиди планируется масштабная спецоперация по задержанию действующих и бывших силовиков. По их информации, с этой целью на базах департамента особых поручений МВД в Имеретии, Шида-Картли и Самегрело была объявлена мобилизация. Одновременно председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что в Зугдиди отправили до 30 представителей СГБ, которые подготовили почву для начала задержаний.
«Мы хотели бы отреагировать на очередную дезинформацию, распространяемую отдельными СМИ, о передвижении спецподразделения СГБ. С полной ответственностью заявляем, что ни один сотрудник отряда специального назначения СГБ не покидал места своей постоянной дислокации», - говорится в заявлении Службы госбезопасности.
В ведомстве считают, что в данном случае распространение дезинформации служит тому, чтобы посеять панику в обществе перед вторым туром муниципальных выборов и очернить имидж СГБ.
- 30 октября в Грузии состоится второй тур выборов в местные органы власти. Гражданам предстоит избрать мэров 20 городах, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Почти везде кандидатам «Грузинской мечты» противостоят представители крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Участникам поисково-спасательной операции в Батуми вручили медали
10 пожарным-спасателям, участвовавшим в поисковой операции на месте обрушения жилого дома в центре Батуми, вручены специальные медали. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.
«За выдающийся высокий профессионализм, а также за участие в спасательных работах, проводимых в опасных для здоровья и жизни условиях, пожарные-спасатели награждены ведомственными медалями за отвагу», - говорится в заявлении МВД.
Во время церемонии вручения была объявлена минута молчания в память о гражданах, погибших в результате трагедии. Жертвами обрушения, произошедшего 8 октября, стали девять человек, в том числе трое детей.
По данным министерства, всего в операции было задействовано 426 спасателей. Они работали на месте обрушения в течение 29 часов. В МВД сообщили, что все они были поощрены на службе, передает SOVA.
В ЕНД заявляют о подготовке масштабной спецоперации против бывших силовиков в Зугдиди
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» утверждает, что в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) планируется масштабная полицейская спецоперация, а также задержания действующих и бывших силовиков. Депутат парламента Грузии от ЕНД Акакий Минашвили заявил журналистам, что с целью проведения операции в течение всей ночи продолжалась мобилизация спецназа в Гори, Зугдиди и других местах.
Председатель «Единого национального движения» и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия связал происходящее со вторым туром муниципальных выборов, намеченным на 30 октября. По словам Мелия, из Тбилиси в Зугдиди отправили до 30 представителей Службы государственной безопасности (СГБ), которые подготовили почву для начала задержаний утром или днем 23 октября, в том числе бывших сотрудников полиции. Мелия утверждает, что эти люди «стали мишенью», поскольку являются членами предвыборного штаба ЕНД и кандидата партии в мэры Зугдиди Анзора Мелия.
«Планируются задержания в Зугдиди, однако параллельно они хотят провести задержания и в Тбилиси… Они хотят создать фон, будто бы мы, оппозиция, заняты какими-то коварными планами, однако все это только их лебединая песня», - заявил Мелия в интервью телеканалу «Мтавари».
По его словам, «весь спектр оппозиции планирует прибыть в Зугдиди», однако все зависит от того, как будут развиваться события. При этом лидер ЕНД пообещал, что о происходящем они проинформируют иностранных послов.
- В ночь на 21 октября по обвинению в хранении незарегистрированного оружия и боеприпасов в Хобском муниципалитете был задержан бывший сотрудник МВД, отставной майор Лексо Рапава. Это вызвало протест «Лиги правоохранительных органов» - организации, которая работает в сфере защиты прав действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов и активным членом которой является сам Рапава. В «Лиге» утверждают, что бывшему полицейскому подбросили оружие, связывая это с его политической деятельностью. Организация потребовала немедленного освобождения задержанного, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Чуть позже был задержан и бывший заместитель начальника Управления конституционной безопасности Грузии Георгий Датиашвили. При обыске его квартиры в Тбилиси также было изъято незарегистрированное оружие.
- По словам Мелия, в Зугдиди планировалось задержать еще одного бывшего сотрудника МВД Руслана Шамахия. «Руслана Шамахия, который является моим другом, не задержали, и спецоперация провалилась», - заявил Мелия.
- За задержаниями бывших силовиков последовали отставки двух высокопоставленных полицейских. Должность заместителя главы генеральной инспекции МВД покинул Чабука Рапава, а Реваз Лазишвили – должность начальника управления пограничной полиции Самегрело - Земо Сванети. Лазишвили прямо заявил, что уволился из МВД в знак протеста. Между тем Рапава в беседе с телеканалом «Имеди» подтвердил факт отставки, подчеркнув при этом, что его решение не является демаршем.
19 лет назад в ТЦ на Дубровке террористы захватили заложников
Девятнадцать лет назад в Москве два десятка террористов захватили сотни заложников в Театральном центре на Дубровке. В зрительном зале шло представление мюзикла «Норд-Ост». Террористы заминировали зал и потребовали вывести федеральные войска из Чечни под угрозой расправы над артистами, зрителями и работниками Театрального центра.
В здании находилось около 900 человек, в том числе и дети. Спустя трое суток спецназ начал штурм, применяя к находившимся внутри людям нервно-паралитический газ. Его состав не раскрыт до сих пор.
Погибли 130 человек из числа заложников. По данным общественной организации «Норд-Ост», жертвами стали 174 человека. Несколько сот выживших после теракта жаловались на ухудшение здоровья.
Традиционно в этот день у памятника жертвам терроризма рядом со зданием центра проходят траурные мероприятия. Как сообщает «Эхо Москвы», второй год из-за пандемии их не анонсируют.
Официально следствие отрицает связь между гибелью заложников и использованием нервно-паралитического газа при штурме здания Театрального центра.
Суд признал виновным бывшего свидетеля по делу об импичменте Трампа
Суд в Нью-Йорке в пятницу признал бизнесмена Льва Парнаса, бывшего бизнес-партнера Руди Джулиани, виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний. В частности, Парнас признан виновным в использовании средств зарубежного инвестора с целью оказать влияние на кандидатов на выборные должности путем пожертвований в их избирательные фонды.
Помимо прочего, Парнас в 2018 году направил 325 тысяч долларов в избирательный фонд, который поддерживал тогдашнего президента Дональда Трампа.
Инвестор, о котором идет речь - российский финансист Андрей Муравьев. Парнас и еще один натурализованный американец, Андрей Кукушкин, использовали его средства, как утверждается, чтобы поддержать политиков, обещавших помочь их бизнес-проекту, связанному с легальной торговлей марихуаной.
Обвинения против Парнаса были выдвинуты еще в бытность Трампа президентом. Дело вызвало большой интерес СМИ, поскольку Лев Парнас сотрудничал с Джулиани - бывшим адвокатом Трампа, одним из сторонников теории о том, что соперник Трампа на выборах Джо Байден был замешан в коррупции на Украине. Эти утверждения не были подтверждены.
Парнас - уроженец Украины, получивший гражданство США. Он был свидетелем в ходе первого процесса по делу об импичменте Трампа. Как он утверждал в своих показаниях, Джулиани сотрудничал с ним и его бизнес-партнером Игорем Фруманом, пытаясь с их помощью получить компрометирующие материалы на Байдена. Дональд Трамп также встречался с Парнасом и Фруманом. После этой встречи они лоббировали в Конгрессе, добиваясь отставки посла США в Киеве Мэри Йованович, которую критиковал президент.
Нынешний вердикт в отношении Парнаса прямо не связан с историей вокруг Джулиани и его поиском «компромата» на Байдена, как утверждают демократы, по заказу Трампа.
Приговор Парнасу будет объявлен позднее.
За сутки в Абхазии от коронавируса скончались четыре пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 529 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 160 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 97 пациентов. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: женщина 88 лет и двое мужчин 52 и 62 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 33, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 87 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале умерла женщина 1935 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 656 человек. Зарегистрировано 441 летальный случай. Выздоровели 25 907 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 4 467 новых случаев заражения, 42 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 467 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 52,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 8,51%, за последние две недели – 8,94%, а за последнюю неделю – 9,09%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 688 804.
Около 33% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 1 462. В Имерети выявили 876 случаев заражения, в Кахетии – 734, в Самегрело и Земо Сванети – 322, в Шида Картли – 300, в Квемо Картли – 283, в Мцхета-Мтианети – 123, в Аджарии – 119, в Самцхе-Джавахети – 107, в Гурии – 78, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 63.
От ковида умерли еще 42 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 699.
Выздоровели 1 790 человек, их общее число выросло до 626 478.
На данный момент в Грузии 52 601 активный случай коронавируса. Из них 5 925 пациентов (более 11%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 425 больных тяжелое, 304 подключены к аппаратам ИВЛ. 993 гражданина (около 2% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 45 683 человек лечатся на дому.
В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – более 38,2 тысячи.
На 22-й день голодовки Саакашвили потребовалась медицинская помощь в тюрьме
На 22-й день голодовки экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили потребовалась медицинская помощь и в тюрьме ему было проведено переливание крови. Об этом журналистам сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, передает агентство «Новости-Грузия».
«Когда я пришел сюда, знал, что один из параметров был достаточно плохим, поэтому сделал переливание… Сегодня кризис уже пройден. Состояние лучше, чем было», - сказал он. Кипшидзе добавил, что процедура прошла «достаточно хорошо», хотя проводить ее пришлось «в полевых условиях», при помощи тюремных врачей и бригады медиков из реанимобиля, который дежурит возле тюрьмы на случай ухудшения состояния экс-президента.
«Эта медицинская комната [в тюрьме] не предназначена для этого, поэтому необходимо его лечение в больнице», - заявил врач. Кипшидзе отметил, что экс-президент отказывается лечиться в тюремной клинике, а сам он, как врач, этого не рекомендует.
Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста в знак протеста объявил голодовку.
По словам адвокатов, состояние политика ежедневно ухудшается. Консилиум врачей, сформированный при Минздраве Грузии, посетил Саакашвили в начале недели и рекомендовал госпитализировать его для профилактики.
Министр юстиции Рати Брегадзе информировал, что Саакашвили готовятся перевести больницу при Глданской тюрьме, в которой есть условия для лечения голодающих заключенных. Эту идею не одобряют адвокаты, которые опасаются за безопасность экс-президента.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария ранее пояснила, что принудительно госпитализировать Саакашвили возможно только в случае реальной угрозы его жизни, когда он сам уже не сможет дать согласия.
Зеленский: Украина готова к транзиту в ЕС дополнительных объемов газа
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе, призвал Европейский Союз к координации действий в сложившейся ситуации с Украиной, а также отметил, что Украина готова со скидкой транспортировать дополнительные объемы газа из России в Европу через свою газотранспортную систему.
В комментарии для агентства France Press Зеленский обвинил Россию в «газовой агрессии» против ЕС и в шантаже. По мнению украинского президента, Россия отказывается увеличить поставки газа в Европу, несмотря на беспрецедентный рост рыночных цен, вызванный нехваткой топлива, с целью добиться от ЕС скорейшей сертификации газопровода «Северный поток-2», который идет по дну Балтийского моря, минуя Украину.
«Россия хочет заставить Европу запустить «Северный поток - 2» без соблюдения европейских правил», - пишет Зеленский. Он утверждает, что Украина способна обеспечить транзит газа через свою территорию в объемах, сопоставимых с мощностью «Северного потока-2».
Это же подтвердил по итогам прошедшего в Киеве заседания Совета национальной безопасности и обороны его секретарь Алексей Данилов. По его словам, Украина готова прокачивать 55 миллиардов кубометров газа в год - в дополнение к 40 миллиардам кубометров, на транзит которых у Украины есть с Россией контракт.
По словам Зеленского, которые приводит Bloomberg, Украина готова предоставить скидку на транзит дополнительных объемов газа любому поставщику, включая «Газпром». Скидка может составить до 50 процентов.
«Предложение Украины абсолютно прозрачное и очень эффективное ... если Россия будет поставлять больше газа, Украина будет гарантировать его транзит в Европу», - сказал Зеленский.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по «Северному потоку-2» уже на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Такое разрешение, как ожидается, может быть получено в начале будущего года.
Украина, США и ряд стран ЕС выступали против сооружения газопровода, называя его орудием давления Москвы на Евросоюз и Украину. Ряд политиков Запада и Украины считают, что Россия уже использует пока не запущенный в эксплуатацию трубопровод как орудие «газового шантажа». При этом на официальном уровне обвинений в адрес Москвы в том, что она не исполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, не звучит.
Россия пока не дала ответ на предложение Зеленского увеличить транзит через Украину.
Напряженная ситуация в сфере энергетики обсуждалась 21-22 октября на саммите ЕС в Брюсселе. Никаких определенных решений, однако, принято не было.
Адвокаты: Тельман Исмаилов на свободе. Он получил убежище в Черногории
Азербайджанский и российский бизнесмен, бывший владелец московского Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Об этом в пятницу сообщил черногорским СМИ его адвокат.
По словам адвоката Милоша Вуксановича, в связи с предоставлением убежища Исмаилов отпущен из-под стражи, а рассмотрение вопроса о его экстрадиции в Россию прекращено. Основания, по которым Исмаилов получил убежище, неизвестны. Власти Черногории пока не комментировали слова адвоката.
Российский адвокат Исмаилова Марина Русакова также подтвердила агентствам, что Исмаилов получил в Черногории убежище, в связи с чем отпущен из тюрьмы.
Исмаилов был задержан 1 октября в столице Черногории Подгорице по запросу России, где он обвиняется в организации убийства двух и более лиц. Впоследствии сообщалось, что Россия направила официальный запрос об экстрадиции Исмаилова, который был помещен под стражу. Также сообщалось, что он подал прошение о предоставлении политического убежища.
Исмаилов был одним из самых богатых людей в России. В 2012 году его состояние оценивалось журналом Forbes в 800 миллионов долларов. Он был основателем бизнес-группы АСТ. Ей принадлежали крупнейший в России Черкизовский рынок, ресторан «Прага» на Арбате в центре Москвы, гостиничный бизнес и издательства. Предпринимателю принадлежал также отель «Мардан Палас» в турецкой Анталии, строительство которого оценивали в полтора миллиарда долларов.
СМИ неоднократно связывали Черкизовский рынок с организованной преступностью. Проблемы с бизнесом у Исмаилова начались в 2009 году. Тогда правоохранительные органы провели обыски на Черкизовском рынке и в офисах Исмаилова.
Рынок был закрыт, на его месте власти Москвы пообещали построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Вместо этого там были возведены жилые дома общей площадью больше ста тысяч квадратных метров.
В 2015 году Исмаилов был признан банкротом. В 2017 году – заочно арестован по делу убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева. По этому делу к 17 годам колонии строгого режима приговорен его брат Рафик. Исполнитель преступления пошел на сделку со следствием и получил 13 лет колонии. Защита Тельмана Исмаилова утверждает, что его оговорили в суде, а сам он невиновен.
Президент Косово объявила о высылке двух российских дипломатов
Частично признанная Республика Косово высылает двух российских дипломатов. Об этом в пятницу объявила президент Косово Вьоса Османи. Как она написала в фейсбуке, МИД Республики Косово принял решение объявить россиян нежелательными лицами. Ранее президент Косово отправила в правительство запрос на то, чтобы объявить российских дипломатов персонами ног грата из-за их «вредоносной деятельности». О какой именно деятельности идет речь - не сообщается.
Османи также обвинила Россию и ее «агентов в регионе» в стремлении подорвать достижения Косово, США, НАТО и ЕС в регионе. По словам Османи, вместе с американскими и европейскими союзниками Косово будет противостоять попыткам России «сделать регион жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации».
Россия не признает независимость Косово от Сербии и, соответственно, не имеет с республикой дипломатических отношений. В Пришине однако работает канцелярия посольства России в Сербии. Косовские власти называют ее «отделением связи Российской Федерации в Косово».
Российский МИД пока не комментировал высылку дипломатов.
В последние недели обострилась ситуация в преимущественно сербских районах на севере Косово, где произошли столкновения между представителями местного населения и спецназом полиции Косово, а также на границе между Сербией и республикой, независимость которой Сербия не признает.
Большая часть стран-членов ООН признает провозглашенную в 2009 году независимость Косово, однако она не признана двумя странами Совета Безопасности ООН (Россией и Китаем), а также Сербией и несколькими странами ЕС.
Высокопоставленные полицейские начали увольняться из МВД Грузии в знак протеста
Двое высокопоставленных полицейских уволились из Министерства внутренних дел Грузии в знак протеста против задержания бывших коллег. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Должность заместителя главы генеральной инспекции МВД сегодня покинул Чабука Рапава, а накануне Реваз Лазишвили – должность начальника управления пограничной полиции Самегрело - Земо Сванети.
Решения последовали за задержанием бывшего начальника полиции Хоби Лексо Рапава и бывшего заместителя начальника Управления конституционной безопасности Грузии Георгия Датиашвили. При обыске их домов в Самегрело и Тбилиси изъято было незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. Известно также, что в тот же день в Самегрело обыск провели в доме другого бывшего сотрудника правоохранительных органов – Руслана Шамахия, оттуда изъяли охотничьи ружья.
Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» сообщила, что все трое бывших силовиков являются их активными сторонниками. Произошедшее назвали «преступным и неадекватным актом властей», связав с приближающимися выборами. Оппоненты правящей «Грузинской мечты» утверждают, что оружие Рапава, Шамахия и Датиашвили подбросили.
В партии утверждают, что Рапава и Шамахия «принимали участие в раскрытии схемы фальсификации выборов». Между тем родственники Датиашвили считают, что бывшего полицейского решили задержать из-за участия в митинге поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, который состоялся в Тбилиси 14 октября.
Начавшиеся отставки высокопоставленных полицейских ранее сегодня прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Заявление он сделал еще до того, как стало известно об увольнении Рапава.
«Полицейские и офицеры в первую очередь должны уважать собственный мундир и форму. Тот, кто хочет участвовать в партийной деятельности и политике, это их выбор. Они должны выбрать свой путь, вчера так и произошло. Никакой сенсации в этом нет. В реальности, один полицейский, а точнее политически ангажированный человек, не выдержал и подчинился их приказу», - заявил Гарибашвили. Премьер также исключил, что задержания бывших силовиков связаны с политикой.
В Молдавии введен режим ЧС в связи с дефицитом газа
Парламент Молдовы по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране. Соответствующее постановление было одобрено голосами депутатов правящей Партии действия и солидарности на внеочередном заседании в пятницу, которое транслировала пресс-служба законодательного органа.
В период действия чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям «создаст условия для оперативной закупки недостающих объемов природного газа».
Ранее сообщалось, что правительство Республики Молдова готовится объявить чрезвычайные меры в связи с острым дефицитом газа и отсутствием альтернативы российскому поставщику - «Газпрому». Этот крупнейший газовый монополист резко сократил поставки газа в Молдавию одновременно с разрастанием кризисных явлений в европейской энергетике.
Премьер-министр Молдавии Наталия Гаврилица заявила, что давление в республиканских газопроводах упало до критического уровня.
Страна с населением 2,6 миллиона человек, расположенная между Румынией и Украиной, добивается срочной поддержки от поставщиков в Европейском союзе. Срок действия долгосрочного контракта с Газпромом заканчивается. Российский концерн потребовали от Кишинева оплату, в два раза превышающую условия истекающего контракта.
В настоящее время компании «Молдова-Газ» и «Газпромом» ведут переговоры. Тем не менее, премьер-министр Гаврилица упрекнула национальную газовую компанию в неспособности поддерживать давление в республиканских газопроводах.
В Брюсселе решили оказать поддержку Молдавии. ЕС предлагает рассмотреть возможность реверсных поставок газа в Молдавию из Румынии, Словакии и Украины.
Генинспекция Минюста начала проверку из-за приветствия Саакашвили из окна тюрьмы
Генеральная инспекция Минюста Грузии начала проверку после того, как экс-президент Михаил Саакашвили из окна тюрьмы поприветствовал участников акции в его поддержку. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Поводом для начала проверки послужило сообщение, согласно которому во время нахождения осужденного Михаила Саакашвили в душевой было разбито оконное стекло. В этой связи, по согласованию с адвокатами на 22 октября назначена беседа с экс-президентом. Юристы не исключают, что за нарушение тюремного устава на Саакашвили могут быть возложены определенные санкции.
«Вместо того, чтобы провести процесс по делу о 7 ноября, вместо того, чтобы назначить процесс по делу о пиджаках, вместо того, чтобы провести предварительное заседание по делу о пересечении границы, власти заняты выяснением того, когда Саакашвили принял душ, почему во время принятия душа он был у окна и так далее. Все это комично. Гарибашвили так разозлился, что не смог обеспечить полную изоляцию Михаила Саакашвили от внешнего мира, поэтому начальник пенитенциарной службы навострил уши и приказал принять какие-то меры», - заявил адвокат экс-президента Бека Басилая.
В четверг Саакашвили из окна тюрьмы приветствовал демонстрантов, проводящих митинг около пенитенциарного учреждения №12, где он отбывает наказание. Кадры с экс-президентом распространили все грузинские СМИ.
Окна камеры Саакашвили выходят не на внешний периметр тюрьмы, а во внутренний двор. По информации Минюста, накануне политик попросил принять душ. Когда сотрудники тюрьмы ждали его у входа в душевую комнату, он «обратился к собравшимся за пределами учреждения людям, чем нарушил внутренний устав».
Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Он помещен в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговором по должностным преступлениям, в которых его обвинило правительство «Грузинской мечты».
Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает уже 22-й день. Он согласился на прием назначенных врачами лекарств, однако пока отказывается от госпитализации, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Латвии лишили лицензии русскоязычный канал ПБК
Посольство России в Латвии в пятницу подвергло резкой критике решение Национального совета по электронным СМИ аннулировать лицензию на вещание в республике Первого балтийского канала (ПБК). Он ретранслировал программы российского Первого канала в странах Балтии.
Латвийский регулятор обосновал свое решение тремя нарушениями европейского законодательства. В первом случае телеканал получил штраф за трансляцию программ, созданных другими СМИ. Повторно ПБК оштрафовали за несоблюдение правила, по которому он, согласно лицензии, должен предоставлять 51 процент эфирного времени европейской продукции. Третье нарушение – распространение сведений, несущих угрозу общественному здоровью. В одной из программ было сказано, что коронавирус не очень заразен, а защитить себя можно употреблением в пищу селёдки.
Вещание должно быть прекращено 26 октября, у канала есть право оспорить это решение в суде.
В сентябре 2021 года Первый балтийский канал был самым популярным русскоязычным каналом в стране. В 2019 году Латвия запретила транслировать девять русскоязычных телеканалов из-за санкций в отношении входящего в ближний круг Владимира Путина российского миллиардера Юрия Ковальчука, который является их бенефициаром. В июле прошлого года в Латвии запретили вещание семи каналов RT. В феврале запретили сроком на один год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР".
Китайские власти пытаются погасить вспышки инфекции COVID-19
Власти Китая пытаются погасить очаги инфекции в нескольких провинциях страны. Сообщившее об этом агентство AFP не уточняет насколько значительны эти очаги. В Китае продолжает действовать стратегия строго закрытых границ, продолжительных сроков карантина и "точечных" локдаунов.
В регионах, охваченных новыми вспышками коронавируса, отменены сотни авиарейсов, закрыты сценические площадки и школы, действуют строгие распоряжения властей о запрете покидать жилища.
Очередная вспышка была выявлена при проверке пожилой супружеской четы из числа группы туристов, совершавших путешенствие в рамках национальных маршрутов. Речь идёт, в частности о Шанхае, Сиане, Ганьсу и Внутренней Монголии.
С момента обнаружения инфицированных пожилых супрогов были выявлены десятки других инфицированных - все они, как считают специалисты, связаны с путешествием супругов по тому же маршруту, что и новые заражённые. речь идёт о жителях не менее пяти провинций, включая Внутреннюю Монголию и Пекин.
Агентство сообщает со ссылкой на государственные китайские медиа, что в одном из районов Пекина ожидают тестирования не менее 35 тысяч человек.
Как сообщила в пятницу Китайская национальная комиссия по здравоохранению, в минувший четверг выявлено 28 новых случаев передачи инфекции "на местном уровне" - это на 15 случаев больше, чем в предыдущий день, сообщило RFI ("Международное французское радио).
В России новые суточные максимумы заражений и смертей от коронавируса
В России второй день подряд зафиксированы суточные максимумы заражений и смертей от COVID-19 c начала пандемии. По состоянию на утро 22 октября в 85 регионах страны с учётом аннексированного Крыма от последствий заболевания умерли 1064 человека, свидетельствует статистика оперативного штаба. Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией нового типа составил 37 141.
Больше всего новых заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8 166. Это максимальное значение с конца июня.
Общее число выявленных случаев COVID-19 в России выросло до 8 миллионов 168 тысяч 305. Умерли, согласно оперативной статистике, 228 453 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
В октябре максимумы суточной смертности от COVID-19 обновлялись не менее 16 раз. По оценкам независимого демографа Алексея Ракши, избыточная смертность в сутки в России превысила три тысячи человек. "За октябрь она составит примерно 90 тысяч – это будет рекорд. Всего умрет 235–240 тысяч за октябрь – это тоже будет абсолютный рекорд за всю историю после войны", - сказал Алексей Ракша в эфире Радио Свобода.
- В России с середины сентября стремительно растёт количество случаев заражения и смертей от COVID-19. Власти признают развитие четвёртой волны пандемии коронавирусной инфекции в стране и вводят ограничительные меры, чтобы прервать цепочки заражений. Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Москва и Подмосковье объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября. Будет остановлена работа почти всех предприятий сферы услуг, магазинов, государственных органов, детских учреждений, в школах объявляются каникулы.
Трое пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Южной Осетии
За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в самопровозглашенной республике Южная Осетия скончались три пациента – двое мужчин в возрасте 91 и 83 лет и женщина в возрасте 80 лет. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель директора по организационно-методической работе Республиканского многопрофильного центра (РММЦ) Зарина Туаева. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 131.
В инфекционное отделение медцентра накануне были госпитализированы 10 человек с диагнозом «коронавирус», выписаны девять. В «красной зоне» больницы проходят лечение 166 пациентов.
По информации главы Юго-Осетпотребнадзора Марины Кочиевой, за сутки в Южной Осетии выявили 81 новый случай коронавируса (днём ранее – 111). С начала пандемии выявлено 7986 случаев коронавируса, 5950 человек выздоровели.
- Из-за роста числа случаев заражения до 1 ноября в Южной Осетии приостановлена работа образовательных учреждений, детских развлекательных центров, аттракционов, компьютерных клубов, а также объектов физкультуры и спорта.
- До 1 декабря запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.