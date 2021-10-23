Премьер Грузии обещает довести до конца проект завода по производству электромобилей

Зарубежные СМИ продолжают рассказывать о трагическом происшествии, произошедшем во время съемок вестерна «Раст» около города Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

Гражданка Украины, американский кинооператор Галина Хатчинс, погибла на съемках вестерна «Раст» около города Санта-Фе. В нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли, популярный голливудский актер Алек Болдуин. Ранение получил и режиссер фильма Джоэл Соуза.

Инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита, сообщило сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя киносъемочной компании.

«Как говорят следователи, похоже, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, - цитирует Франс пресс сообщение полиции. - Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел».

«Нет слов, чтобы описать мое потрясение и мою печаль в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс - матери, жены и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, дабы установить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю контакт с ее мужем и предлагаю свою поддержку ему и его семье», - написал Болдуин в «Твиттере».

Хатчинс, которой было 42 года, отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. 48-летний Соуза был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Участвующая в съемках американская актриса Фрэнсис Фишер написала в «Твиттере», что его уже выписали из больницы, хотя ранее сообщалось, что Соуза был в реанимации.

«Болдуин дал показания полицейским, - сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе агентству Франс пресс. - Он сделал заявления и ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, никто не арестован.

Полиция, однако, пока не подтверждает и не опровергает предположение, что в пистолете вместе с холостыми патронами случайно оказался боевой.