В Рустави произошла стычка между активистами правящей партии и оппозиции, есть пострадавшие

Противостояние сторонников и активистов правящей «Грузинской мечты» и крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» произошли сегодня в городе Рустави. Об этом сообщает местное агентство InfoRustavi.

Конфликт, в который оказались вовлечены до полусотни человек, произошел у офиса кандидата ЕНД в мэры Рустави Давида Киркитадзе. Когда сторонники оппозиции собирались на очередную акцию в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на месте появились противники Киркитадзе. Политика, который в прошлом занимал пост губернатора Квемо Картли, они обвиняли в совершении различных преступлений, заявляя о недопустимости его назначения мэром.

Один из протестующих Васил Балахадзе утверждает, что Киркитадзе ударил его по ноге, когда он пытался «рассказать правду». Впоследствии ситуация несколько раз обострялась. В ЕНД утверждают, что активисты «Грузинской мечты» намеревались избить кандидата в мэры, и их сторонникам пришлось защищать его.

Сам Киркитадзе охарактеризовал случившееся, как «нападение на офис и вмешательство в политическую деятельность». По его словам, во время стычек трое его единомышленников получили «достаточно серьезные» повреждения. Сейчас они находятся в полиции и дают показания.

На месте была мобилизована полиция. О задержании кого-либо из участников конфликта до сих пор не сообщалось. В настоящее время ситуация у офиса спокойная.