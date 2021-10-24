Генинспекция Минюста опросит Нику Гварамия в связи с распространенной им информацией

Председатель партии «Единое национальное движение», кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия считает, что от результатов муниципальных выборов будет зависеть освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы. Об этом он заявил на масштабном митинге в поддержку Саакашвили, который проходит у руставской тюрьмы, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Не скрою, что, в том числе и очень небольшая часть «Национального движения» говорит, что у выборов нет смысла, и одновременно они говорят об освобождении Михаила Саакашвили из тюрьмы. Говорю прямо, без зазрения совести: одно с другим тесно связано… 30 октября решится, будет ли Михаил Саакашвили много лет здесь, где он сейчас, и еще многие из нас сядут, или же не будет», - заявил Мелия.

Политик, который с недавнего времени возглавляет основанную Саакашвили партию, считает, что скорейшее освобождение третьего президента прежде всего важно для будущего страны. По оценке Мелия, освобождение Саакашвили – «долг каждого достойного гражданина Грузии».

«Это именно защита нашего достоинства и забота о будущем этой страны. Возможно, это режет кому-то слух, но в глубине души даже самый преданный активист «Грузинской мечты» знает, что третий президент страны Михаил Саакашвили был строителем современного грузинского государства», - заявил он.