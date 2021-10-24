Омбудсмен считает, что больница глданской тюрьмы не подходит для лечения Саакашвили

Народный защитник Грузии не поддерживает идею перевода экс-президента Михаила Саакашвили в больницу пенитенциарного учреждения №18 в Тбилиси (глданская тюрьма), указывая, что исходя из специальных медицинских нужд политика, эта клиника не подходит для его лечения. Об этом говорится в заявлении омбудсмена, распространенном сегодня, 24 октября, передает агентство «Новости-Грузия».

«Существующая в учреждении ситуация с точки зрения медицинского обеспечения полноценно не соответствует заключению и рекомендации, выданной мультифункциональной группой врачей 23 октября 2021 года. Также существуют определенные риски с точки зрения безопасности.

После беседы с медицинским персоналом и администрацией учреждения №18, а также осмотра инфраструктурного и медицинского оборудования, было установлено, что у учреждения есть ресурсы, необходимые для оказания медицинской помощи заключенным (в том числе голодающим). Однако заключение, выданное мультифункциональной группой врачей в связи со специальными медицинскими нуждами Михаила Саакашвили, предусматривает проведение определенных медицинских процедур, что, к сожалению, невозможно в учреждении №18.

Например, там нельзя провести магнитно-резонансное исследование, компьютерную томографию, дуплексное сканирование. Также на данный момент в учреждении не работает врач-реаниматолог, однако, по разъяснению администрации, в ближайшее время они ожидают соответствующего специалиста», - говорится в заявлении Народного защитника.