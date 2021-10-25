Бжания надеется на пятикратное увеличение числа российских туристов в Абхазии

В течение прошлого летнего сезона Абхазию посетили около 1,5 млн туристов из России, но этот показатель можно увеличить в несколько раз. Об этом в эфире российского Первого канала заявил президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.

«Я думаю, что трёх-, пятикратное увеличение в ближайшие 10–15 лет – это то, что может быть реализовано. Это соответствует чаяниям наших народов», – сказал Бжания.

Он сообщил, что для этого планируется упростить пропускной режим на де-факто границе, а также восстановить воздушное и морское сообщение Абхазии с Россией. По его словам, в 2024 году должно быть возобновлено авиасообщение с рядом российских городов.

Также Бжания считает, что необходимо восстановить движение круизных судов в Абхазию, как это было в советское время.

Абхазский лидер отметил, что интерес граждан России к курортам республики растёт. Многие абхазские гостиницы уже забронированы на новогодние праздники, пишет портал REGNUM.