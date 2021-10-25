На акции у здания тюрьмы в Рустави требуют, чтобы Саакашвили «наказали как можно строже»

У здания тюрьмы №12 в Рустави, где содержится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сегодня вечером началась акция протеста – несколько десятков человек требуют, чтобы Саакашвили «наказали как можно строже».

Все участники акции прибыли прямо к тюрьме на автобусе из Кутаиси. При этом они утверждают, что акция была спонтанной и все они, или члены их семей, являются «жертвами режима Саакашвили», передает агентство «Новости-Грузия».

У участников акции нет с собой плакатов, на месте установлен только микрофон. Прибывшие неохотно отвечали и на вопросы журналистов оппозиционных СМИ, ограничиваясь, в основном, нецензурной бранью в адрес экс-президента. Многие скрывали лица от телекамер.

Один из участников акции, пожилой мужчина, заявил в микрофон, что предлагает экс-президенту «выйти и попросить прощения у народа за все совершенные им преступления». По его словам, «грузинский народ мудрый, и, скорее всего, простит Саакашвили».

Высказывания других участников акции также не отличались последовательностью:

«Я хочу призвать кутаисцев проголосовать [на выборах мэра] за порядочных людей. Когда власть была в их руках, страна развалилась, рождаемость упала … и еще у них претензии на что-то? Мое требование – пусть они угомонятся».

«Пусть этого сатану выпустят из тюрьмы и мы спросим с него, пусть его пустят к нам, мы с ним разберемся… Те, кто его поддерживают, даже если это будет мой родственник, я его в дом не впущу, потому что они неправильно воспитаны. Нам все это надоело. Люди должны быть благодарны Бидзине».

«Наше главное требование, чтобы этих грязных людей [сторонников Саакашвили] выгнали из страны, этого Гварамия, других сектантов… Рядом с Саакашвили должны сидеть Бокерия, Мелия … Они хотят, чтобы в Грузии были «голубые», а нас это не устраивает».

Гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия в эфире своей передачи «Главные акценты» предположил, что для участия в акции возле тюрьмы власти доставили из Кутаиси участников «метадоновой программы», то есть людей с наркотической зависимостью.