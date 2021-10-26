Обвинение не спешит в суд

Генпрокуратура Южной Осетии не выполнила требование Цхинвальского городского суда и не передала суду материалы уголовного дела в отношении экс-начальника аппарата правительства Олега Гаглоева и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности аппарата Ланды Абаевой. Ведомство должно было это сделать до прошлой пятницы. Олег Гаглоев считает, что прокуратура не смогла выполнить решение суда по единственной причине – ей нечего было передавать.

Генеральная прокуратура Южной Осетии до сих пор не представила Цхинвальскому городскому суду материалы уголовного дела в отношении экс-начальника аппарата правительства Олега Гаглоева, хотя по требованию суда должна была передать их до пятницы.

В интервью «Эху Кавказа» экс-чиновник сообщил, что судья Инал Тибилов затребовал их от Генпрокуратуры еще во вторник, 19 октября, во время первого предварительного слушания по жалобе Олега Гаглоева на незаконное преследование со стороны ведомства. Тогда же был установлен и крайний срок передачи материалов – 22 октября.

Однако, говорит Олег Гаглоев, следствие явно не готово выполнить требование суда:

«В прошлый вторник суд приступил к рассмотрению моей жалобы и обязал Генпрокуратуру до пятницы представить суду все материалы, на основании которых было возбуждено уголовное дело. Но до сегодняшнего дня прокуратура ничего не представила. Это еще раз подтверждает, что дело против меня было возбуждено безосновательно. Если бы такие основания были, то Генпрокуратура могла бы их представить в течение получаса после поручения суда, но прошло уже шесть дней, до сих пор ничего не представлено. В прошлый вторник и прокурор, и следователь были в кабинете судьи. Они знали, куда идут, по какому вопросу. Будь у них основания для уголовного преследования, они принесли бы их с собой. Но у них ничего нет. Поэтому они пытаются тянуть время. Быть может, выигрывают время, чтобы сфабриковать дело?»

Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовное дело против экс-главы аппарата правительства Олега Гаглоева и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности аппарата Ланды Абаевой спустя почти десять месяцев после увольнения Гаглоева с работы. По версии следствия, он в течение трех лет, с 2018-го по 2020-й включительно, допустил нецелевое использование в общей сложности 4,8 миллионов рублей.

О возбуждении уголовного дела Олег Гаглоев узнал 16 сентября, когда находился в Москве. В этот день к нему на цхинвальский адрес пришла повестка из Генпрокуратуры. Понятно, что явиться на допрос в тот же день он не смог, и после неявки был объявлен в розыск. Ланде Абаевой после допроса была избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Олег Гаглоев не стал возвращаться в республику. Он сделал несколько публичных заявлений о том, что обвинения надуманные, дело носит политический характер и, по его информации, находится на контроле президента.

15 октября через своего адвоката Гаглоев подал иск против Генпрокуратуры. Он требует отменить постановление о возбуждении против него уголовного дела как незаконное. Чтобы определить обоснованность этой жалобы, суду необходимо рассмотреть дело. Но Генпрокуратура явно не спешит направлять туда материалы, и такая медлительность не в пользу следствия.

В самом деле, Генпрокуратура с такой помпой отрапортовала в республиканских СМИ о разоблачении госчиновника, хоть и бывшего, назвала даже растраченную им сумму, избрала меру пресечения для главного бухгалтера, объявила в розыск главного фигуранта – Олега Гаглоева. А как только дело дошло до встречного иска, товарищи в синих мундирах как-то быстро сдулись. Хотя, казалось бы, сейчас самое время для того, чтобы развивать успех в глазах общественности.

На условиях анонимности «Эху Кавказа» разъяснил эту ситуацию бывший югоосетинский силовик. По югоосетинской практике, утверждает он, если дело возбуждается по отмашке сверху, то медлить нельзя. Его сначала возбуждают, а уже потом пытаются доводить до параметров, пригодных для передачи в суд. Процесс неторопливый, может длиться месяцами, в течение которых проходящих по делу граждан таскают на допросы, прощупывают, кого можно склонить к нужным показаниям, и так, не спеша, шьют дело. Все это время люди сидят под подписками, нервничают и созревают для дачи нужных следствию показаний.

Конечно, получается далеко не всегда, и общественность не раз была свидетелем тому, как результаты многомесячных «расследований» рассыпались в суде после первых вопросов адвоката ответчика. Тем не менее сотрудники стараются, это их работа. И в этом смысле иск Олега Гаглоева – это работа на опережение, он не дает времени на раскачку и требует от следователей сразу предъявить, что у них есть. Такая тактика защищает и других фигурантов дела.

По мнению источника, это же объясняет и неготовность прокуратуры передавать дело в суд – оно еще не до конца сшито.

В маленьком Цхинвале, где все друг у друга на виду, причина гонений экс-чиновника – загадка для всех. Увольнение еще можно как-то объяснить. По одной версии, Олег Гаглоев поплатился за дружеские отношения с госсоветником президента по экономическим вопросам Сосланом Джуссоевым, который, в свою очередь, попал в опалу из-за дружбы с оппозиционным депутатом Давидом Санакоевым. Их даже уволили почти одновременно: 29 декабря 2020 года - Джуссоева, а 30 декабря – Гаглоева.

По второй версии, экс-чиновника заметили, когда он здоровался или даже разговаривал с матерью убитого Инала Джабиева как раз в то время, когда семья проводила бессрочную круглосуточную акцию протеста на Театральной площади. Тогда действовал негласный запрет на общение чиновников с протестующими.

То есть в истории с увольнением все более или менее понятно. Но зачем было спустя десять месяцев возбуждать уголовное дело – это уже загадка. Тем более что и сумма смешная, и набирали ее как-то странно: наскребли с расходов аппарата за три года и сложили в одну сумму. На этот счет у цхинвальских наблюдателей есть еще одна, пожалуй, самая невероятная из всех версия. Якобы президенту донесли, что у Олега Гаглоева есть политические амбиции на предстоящих президентских выборах. Люди, знакомые с ним лично, встретили эту версию гомерическим хохотом. Человек явно академического склада характера, всегда держался подальше от политики.

По мнению наблюдателей, даже если предположить, что эта версия верно описывает причины преследования, то все равно она скорее про тревожность в окружении президента, нежели про амбиции Олега Гаглоева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия