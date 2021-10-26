Обзор грузинской прессы

«Война обещаний» пришла на смену «войне компроматов» перед вторым туром голосования в органы местного самоуправления, пишет газета «Резонанси». Кандидаты в мэры столицы обещают финансовые и другие льготы представителям разных социальных слоев в случае их избрания. К примеру, лидер «Национального движения» Ника Мелия обещает, что мэрия будет ежегодно финансировать обучение 100 студентов в ведущих университетах мира, обеспечит столичные школы бесплатным питанием и ежемесячную помощь пенсионерам в размере 100 лари. В свою очередь, кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе делает акцент на социальных программах: обещает обеспечить жильем 400 бездомных семей за четыре года, а также выдать пенсионерам ваучер на 500 лари, на который можно будет приобрести медикаменты. Впрочем, сейчас эта «война обещаний» не имеет никакого смысла, считает Рамаз Сакварелидзе:

«Я не считаю, что эти обещания сейчас имеют решающее значение. На итоги выборов больше повлияют обещания, озвученные в первом туре. В обществе уже сформировалось мнение о кандидатах, и, скорее всего, избиратели уже приняли решение. Что касается непосредственно обещаний, то заявления Мелия вызвали большой ажиотаж. Исполнение некоторых обещаний вовсе не входит в компетенцию мэрии. Между тем Каладзе долгое время был мэром Тбилиси, у него больше информации о том, что нужно городу, его обещания более реалистичны и осуществимы».

Ника Мелия между тем делает запоздалые заявления, считает респондент газеты, время перед первым туром выборов он в основном потратил на разговоры о референдуме, общей политической ситуации. Проблемы города практически не упоминались, что было большой ошибкой, заявил Сакварелидзе.

«Национальное движение» осознает, что не владеет необходимым ресурсом, чтобы победить «Грузинскую мечту» во втором туре выборов в органы местного самоуправления в Тбилиси, потому партия решилась на создание коалиции, заявил в интервью газете «Квирис палитра» аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили. Остальные партии пытаются объединиться вокруг лидера «Нацдвижения» Ники Мелия, и это разумный ход, считает политолог:

«К сожалению, «националы» – самая большая сила в оппозиционном спектре. Никто другой не смог занять их нишу. Судя по всему, Мамука Хазарадзе (лидер партии «Лело») получил какие-то гарантии того, что он не будет второсортной фигурой в случае победы Мелия, и решения будут приниматься в команде. Так или иначе, кто-то объяснил «Лело» и «националам», что их спасение – в коалиции. Я не думаю, что это Саакашвили, поскольку он везде должен быть первым, и те, кто не подчиняется, не смогут войти в коалицию с ним. В общем, если коалиция не будет работать в команде, стабильность будет исключена. Если Мелия проявит характер и начнет командовать, они смогут потерпеть поражение».

В свое время подобная картина наблюдалась в коалиции, созданной Бидзиной Иванишвили, продолжает респондент издания. По разным причинам он многих «выкинул» из «Грузинской мечты», и теперь это политическое объединение очень однообразное, в нем появилась «внутриполитическая элита», говорит Гоголашвили. У оппозиции есть шанс победить «Грузинскую мечту» в Тбилиси, поскольку людям надоели политики типа Ираклия Кобахидзе, которые в большинстве своих комментариев говорят про «девять кровавых лет». Свои ошибки партия больше не может оправдывать подобной риторикой, говорит Гоголашвили.

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Олимпийский чемпион, дзюдоист Лаша Бекаури, предположительно, больше не будет участвовать в соревнованиях до конца года. Спортсмен опубликовал фотографию в социальной сети «Инстаграм», где он лежит на больничной койке под капельницей: «Если что-то пойдет не так, знайте, я очень люблю вас», – гласит подпись под постом. В интервью информационному интернет-агентству ambebi главный врач олимпийской сборной Грузии Зураб Кахаберашвили сообщил:

«Лаше сделали операцию по удалению грыжи в клинике Татишвили. У него была грыжа брюшной полости, я лечил его плечо, и он решил избавиться от всего сразу. Кроме того, на той неделе проведем операцию по удалению полипов, из-за чего ему трудно дышать. В общем, до конца ноября приведем его в порядок».

Бекаури должен был участвовать в турнире Большого шлема в Баку 5-7 ноября, однако, скорее всего, не сможет выступать до конца года, сказано в статье.