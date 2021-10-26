«Большие гастроли» сухумского Русдрама

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера отправился на гастроли в конце прошлой недели. За 11 дней труппа Русдрама покажет семь спектаклей в пяти городах России: в Саранске, Тамбове, Ярославле, Иваново и в Твери. Из-за пандемии коронавируса вот уже несколько месяцев Государственный русский театр драмы закрыт, как и все остальные культурные учреждения Абхазии. Но упорный и трудолюбивый коллектив Русдрама не сдается. По утрам можно видеть актеров, спешащих на репетицию, а поздно вечером – режиссеров, выбегающих из театра во время короткого перерыва, чтобы купить что-то перекусить, потому что репетиции еще не закончились. Буквально днем и ночью вся команда Русдрама работает, они то устраивают прогон репертуарного спектакля, то трудятся над новой постановкой. На этом фоне большой радостью для труппы театра стали гастроли по городам России. Впервые за долгое время они наконец выступают перед полным зрительным залом. Уехав из Сухума 21 октября, Русдрам уже показал комедию «Кьоджинские перепалки» в Саранске и в Тамбове. А сегодня, 26 октября, в Ярославле в рамках Фестиваля русских зарубежных театров был показан спектакль «Солярис» по роману Станислава Лема.

Актер и режиссер Джамбул Жордания называет эти гастроли «глотком воздуха» для коллектива театра: «Я, наверное, не скажу ничего нового, но любой актер, режиссер, человек, который работает именно в сфере театра, должен находиться всегда в таком боевом состоянии. Для него необходимо в первую очередь выходить на сцену, работать на зрителя и иметь прямой контакт с ним. Потому что это не какой-то другой вид искусства, где можно делать что-то спокойно вечерами, сидя у себя где-нибудь за столом, сочинять музыку или рисовать картину на пленэре. Это же прямой контакт со зрителем, это обмен энергетикой, который должен случаться в момент контакта зрителя и актеров на сцене. Для нас это, конечно, очень важно. Важно находиться всегда в состоянии контакта. Без этого сложно сохранять свой профессиональный уровень. Его постоянно нужно питать именно вот этими встречами. В этом плане, конечно, для нас это как глоток воздуха, потому что мы уже практически четыре месяца не работаем на зрителя. Мы репетируем у себя театре, но этого недостаточно. Слава богу, что мы вообще репетируем, но контакт со зрителем – очень необходимый момент нашей работы. И, слава богу, это случилось, и, наверное, это самое главное, что происходит сейчас с нами». В Саранск Русдрам привез «Кьоджинские перепалки». Эта постановка по одноименной комедии итальянского драматурга Карло Гольдони была показана 23 октября в рамках XV Международного фестиваля-форума русских драматических театров стран ближнего и дальнего зарубежья «Соотечественники». Спектакль «Кьоджинские перепалки» очень понравился зрителям. К тому же после представления прошло обсуждение, на котором критики похвалили постановку, отметив интересные повороты и неожиданные режиссерские приемы. Руководитель телеканала «Театр» Александр Мягченков отметил сценографию и то, с каким настроением была собрана комедия. Он видел уже этот спектакль в Йошкар-Оле в 2019 году и подчеркнул, что за это время актеры выросли. Театровед Наталия Эфендиева выделила работу режиссера Александра Коручекова и художника по костюмам Натальи Шпановой. Она сказала, что получилась удачная итальянская комедия с абхазским акцентом.