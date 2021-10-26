«Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, сталкивались ли они лично с интернет-мошенничествами? Наш традиционный сухумский опрос.

– Сталкивались ли вы с проявлениями интернет-мошенничества?

Леонида Авидзба: Мою страницу в Инстаграме взломали. Об этом я узнала от знакомых. Стали поступать многочисленные звонки на номер телефона. Сообщения от Инстаграма о том, что была попытка взлома аккаунта, ничего такого мне не приходило. Зайти в свой аккаунт я не смогла, но смогла восстановить почту, к которой был привязан аккаунт в Инстаграме. Сменила пароль, но все же получить доступ к Инстаграму так не получалось в течение четырех дней. На странице была выложена информация личного характера, паспорт моего супруга и свидетельство о рождении моего ребенка, которые были украдены из почты. И был выложен пост о том, что ребенок попал в аварию, срочный сбор, указаны реквизиты карты со всеми нашими данными. Люди начали производить переводы, кто сколько мог. Видимо, так был составлен текст, что люди даже не дочитывают до конца, переживают и сразу начинали переводить, кто сколько мог. Прошло четыре дня, и мы смогли заблокировать эту карту. До банка дозвониться было невозможно, затем заблокировать карту они отказывались, так как каждый, кто переводил сумму, должен был написать иск в МВД России.

– Почему России?

Леонида Авиздба: Потому что карта была российская, «Росбанк».

– Какая сумма была в итоге перечислена?

Леонида Авидзба: Примерно, более ста тысяч рублей. Это только то, что нам известно. Вернуть эту сумму невозможно.

Камма Гопия: Да, конечно, сталкивалась с мошенничеством, особенно это касается сферы благотворительности. Очень активно стали появляться мошеннические публикации в период пандемии. Мы, как благотворительная организация (ОБО «Киараз»), и наши коллеги стали часто замечать какие-то просьбы о помощи для больных детей, для нуждающихся семей. Так как мы все между собой взаимодействуем, координируем свою работу, то стали понимать, что те или иные просьбы о помощи большей частью были какие-то мошеннические схемы и сборы. Также попадались случаи, когда один и тот же человек мог множество аккаунтов создавать и писать людям, известным блогерам, людям, которые могут позволить себе заниматься благотворительностью. Они писали, что необходима помощь той или иной семье. И таким образом они получали хорошую помощь, но перепроверить их не было возможности.

Девушка: Я увидела объявление на Авито, там продавалась личная вещь, послала деньги, но мне не прислали заказ.

– Вы попытались как-то вернуть свои деньги?

Девушка: Нет. Я поняла, что меня кинули.

– Большая сумма была?

Девушка: 30 тысяч.

– 30 тысяч рублей, и вы все так оставили?

Девушка: Да, надо было ехать в Россию, писать заявление, я не стала. Кажется, в Ярославль, я уже не помню, это было два года назад. Это просто была мошенница.

Амра: Стоит мне немного активизироваться в плане использования своей карты для покупок в интернете, после этого начинают активизироваться различные приложения в интернете, на почту спам приходит, что я выиграла какую-то сумму или о том, что мне на карту зачислили деньги. Я просто игнорирую. Они до сих пор могут приходить, я получаю письма, идут телефонные звонки с российских номеров. Я их блокирую, вношу в черный список. Бывает, что с разных номеров на протяжении получаса они звонят. Я поднимаю трубку, но не дослушиваю, сбрасываю. Не хотелось бы, чтобы кто-то попадался на эти уловки.

– Сталкивались ли вы с проявлениями интернет-мошенничества?

Сандро Адгурович Шанава: Да, неоднократно сталкивался с этим.

– Что конкретно? Расскажите.

Сандро Адгурович Шанава: Писали с предложением: «Не желаете заработать денег?», «У нас есть все в соцсетях, раскручиваем, богатые блогеры тоже с нами».

– Как вы реагировали?

Сандро Адгурович Шанава: Старался кратко и вежливо отвечать, что меня это не интересует, потому что бесплатный сыр только в мышеловке, я считаю.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия