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Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию
В Грузию не пустили украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.
«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, - это международный скандал и позор для грузинских властей», – пишет он.
Член «Единого национального движения», кандидат в мэры Кутаиси Хатия Деканоидзе пишет в Facebook:
«Украинского журналиста Гордона и его жену Лесю, также журналистку, в эти минуты депортируют из грузинского аэропорта».
Директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев пишет:
«Грузинские власти не только не впустили в страну адвоката Саакашвили из Украины, они не пускают в страну известного украинского журналиста Дмитрий Гордон, который также поддерживает Саакашвили. Сейчас Гордон находится в аэропорту Тбилиси и его отправляют обратно в Киев. Это 18+. Зато тварей всяких, нарушавших закон об оккупации, лично встречают и катают по Грузии...»
Ранее украинский юрист Евгений Грушовец заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с осужденным экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «Вчера 40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
1 октября Дмитрий Гордон записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство
«Михаил Саакашвили сыграл огромную роль в том, чтобы Украина оставалась демократическим государством. Я искренне уважаю этого человека, я люблю его и считаю, что Михаилу Саакашвили нужно немедленно вернуть свободу. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Михаила Саакашвили, выдающегося человека и реформатора, поскорее выпустили из тюрьмы», – сказал журналист в обращении.
Другие новости дня
Дмитрий Гордон: власти Грузии боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили
Украинский журналист Дмитрий Гордон, которого не пустили в Грузию, рассказал, что прибыл в Тбилиси с двумя целями: встретиться с Михаилом Саакашвили и провести выездное заседание Академии Дмитрия Гордона.
«Вышел заместитель директора аэропорта и сказал, что все причины будут объяснены письменно в течение 10 дней посольству Украины. Больше никаких причин он назвать не смог, прятал глаза, старался не смотреть в глаза... На этом закончилось наше пребывание в Тбилиси. Ясно одно, что грузинские власти боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили (а я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме). Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей. Просто позор. Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет», – сказал журналист в эфире телеканала «Украина 24».
Как пишет издание ГОРДОН, он также сообщил, что, в Грузию не пустили и главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.
В Грузию смогли попасть депутаты Верховной рады Украины Александр Ковальчук и Юлия Клименко. Они также летели рейсом Киев-Тбилиси вместе с Дмитрием Гордоном.
Ранее украинский юрист Евгений Грушовец заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с Михаилом Саакашвили. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «Вчера 40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.
Полномочия Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ официально завершены
Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера ФРГ с ноября 2005 года, официально перестала быть главой германского правительства.
26 октября, в день учредительного заседания бундестага нового, 20-го созыва, президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель и членам её кабинета официальные грамоты об окончании их полномочий, передаёт "Немецкая волна". Как отметил Штайнмайер, канцлерство Меркель можно отнести к самым значительным в истории страны.
Теперь, согласно Конституции, Меркель и остальные члены правительства будут выполнять свои функции в качестве исполняющих обязанности - до тех пор, пока в Германии не будет сформировано новое правительство.
Парламентские выборы в ФРГ состоялись 26 сентября. По их результатам победила Социал-демократическая партия во главе с Олафом Шольцем. Партийный союз Меркель ХДС/ХСС оказался на втором месте. Переговоры о формировании правительства сейчас ведут социал-демократы, "Зеленые" и Свободная демократическая партия Германии.
В России опять максимум смертей от COVID. В больницах не хватает коек
В России за последние сутки от коронавирусной инфекции нового типа умерли 1123 человека, что стало новым максимумом с начала пандемии. Больше всего летальных исходов, по данным федерального оперативного штаба, зафиксировано в Москве – 91. Ещё 36 582 человека заразились коронавирусом за последние сутки. Прямо сейчас один миллион триста тысяч россиян болеют COVID-19.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил вчера, что в 13 российских регионах необходимо вводить строгие ограничения для борьбы с распространением коронавируса, а также увеличивать число коек в инфекционных больницах. В целом доля свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 12 процентов, сообщил министр, но есть регионы, где заняты до 95 процентов таких коек. Такая ситуация наблюдается в Севастополе. В Краснодарском и Забайкальском краях, Воронежской, Курской, Орловской и Ульяновской областях заняты более 90 процентов коек для коронавирусных больных.
В Московской области из-за роста заболеваемости COVID-19 занято рекордное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 502. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, система здравоохранения региона "работает на пределе" — на стационарном лечении находятся 10 тысяч пациентов.
20 октября президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом количества заболевших COVID-19.
Около 20 регионов готовятся вслед за Москвой ввести жесткие ограничения, сообщает URA.RU. Некоторые субъекты используют новые меры: вводят комендантский час, блокпосты, QR-коды в автобусах. По словам источников, во многих регионах ограничения и вынужденные выходные могут продлить и после 7 ноября.
Накануне о введении комендантского часа на период нерабочих дней сообщили власти Хакассии. В регионе также приостанавливается работа общественного транспорта. В Тюменской области на неделю закроются школы, техникумы и вузы. В аннексированном Россией Севастополе на время локдауна будут выставлены блокпосты, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Въехать и выехать из Севастополя можно будет, предъявив документы о вакцинации, перенесенном COVID-19 или при наличии отрицательного ПЦР-теста.
Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. В середине октября впервые за всю пандемию в России выявили больше 30 тысяч новых случаев заражения за сутки, 16 октября впервые от коронавирусной инфекции умерли больше тысячи человек за день.
Украинский омбудсмен: «Меня 40 минут опрашивали, почему я приехала в Грузию»
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова встретилась в руставской тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
Денисова рассказала журналистам, что политик не прекращает голодовку, отказывается от перевода в тюремную больницу, а также выступает против принудительного кормления.
«Он считает себя узником Путина», – добавила Денисова.
Омбудсмен также рассказала о проблемах, которые возникли у неё в тбилисском аэропорту.
«Вчера 40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила она.
Ранее украинский юрист Евгений Грушовец заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с осужденным экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.
Подготовка к акции «Мечты»: центр Тбилиси перекрыт, в городе – пробки
Центр Тбилиси огорожен – полиция освободила все автомобильные стоянки на центральных улицах и перегородила близлежащие переулки и тупики желтыми лентами и металлическими ограждениями.
Места для стоянки заранее готовят для автобусов, маршруток и автомобилей сторонников правящей партии «Грузинская мечта», которая сегодня в 17:00 проведет итоговое собрание на площади Свободы в Тбилиси.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», перекрывать центральный проспект столицы – Руставели, и близлежащие улицы, начали еще накануне вечером. Более того, жителей центра полиция просила переставить автомобили, чтобы освободить парковки.
С утра в центре Тбилиси образовались пробки, общественный транспорт и частные автомобили вынуждены объезжать центральные улицы.
Пользователи соцсетей жалуются на то, что автобусы и такси опаздывают, и советуют пользоваться метро.
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что в Тбилиси съедутся люди из всех регионов, и их будет гораздо больше, чем участников митинга сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение» 14 октября. Тогда на площадь Свободы с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пришли, по разным оценкам, десятки тысяч человек.
В «Грузинской мечте» не скрывают, что люди, съезжающиеся в Тбилиси для участия в акции правящей партии, получат за это деньги – от 30 до 50 лари (10-15 долларов). Действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил, что участникам митинга выдают деньги на питание. При этом он утверждал, что предвыборная акция «Грузинской мечты» обойдется дешевле, чем митинг «Национального движения» 14 октября.
Акция «Грузинской мечты» проводится в преддверии второго тура выборов в органы местной власти, который пройдет 30 октября в пяти крупнейших городах Грузии (т.н. самоуправляющиеся города – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави), 15 муниципалитетах и 24 округах. По информации Центральной избирательной комиссии, граждане изберут 20 мэров и 42 мажоритарных члена сакребуло.
В Грузии число выявленных случаев COVID-19 превысило 700 тысяч
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 42 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9873.
За сутки в стране выявили 4337 новых случаев коронавируса. Накануне провели 53 434 теста: PCR-тестов – 21 852, экспресс–тестов на антиген – 31 582.
Выздоровели еще 3137 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 703 281, выздоровевших – 642 701.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,12%, за последние 14 дней составляет 8,91%, за неделю – 8,8%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4878 человек, всего в Грузии использовано 1 961 165 вакцин.
Ираклий Гарибашвили: «Давайте вместе защитим абхазский язык»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал поздравление в связи с Днем абхазского языка, который отмечается в стране с 2007 года.
По словам Гарибашвили, наряду с грузинским, абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии, и государство несет особую ответственность за его сохранение и развитие.
«Хочу поздравить всю Грузию с Днем абхазского языка, особенно представителей абхазского общества, для которого абхазский язык является родным. Абхазский язык, культура и традиции – неотъемлемая часть и богатство нашей общей, разнообразной культуры. Наряду с грузинским, абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии, и государство несет особую ответственность за его сохранение и развитие.
В условиях незаконной политики оккупации абхазского региона и текущей русификации абхазский язык находится под серьезной угрозой исчезновения; Правительство Грузии предпринимает важные шаги для его спасения и защиты, содействия развитию и популяризации. Для сохранения абхазской культурной идентичности, самобытности и языкового развития важно, чтобы наши усилия были объединены и чтобы больше молодых людей заинтересовались изучением этого уникального языка. Вместе мы должны создать мирное будущее в едином европейском государстве», – заявляет Гарибашвили.
Поздравление завершается по-абхазски: «Еицыҳахьчап аҧсу б бызшәа» («Давайте вместе защитим абхазский язык»).
Отметим, что согласно Конституции Грузии «государственным языком Грузии является грузинский, а в Абхазской Автономной Республике – также абхазский».
В Москве на время локдауна закроют винные магазины
Власти Москвы уведомили владельцев магазинов, которые занимаются продажей алкоголя, о необходимости приостановить работу на время режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на владельцев и руководителей нескольких сетей винотек. Они отмечают, что во время локдауна 2020 года таких требований им не поступало.
Власти ссылаются на положение указа мэра Москвы, которое обязывает магазины приостановить работу, если их ассортимент продуктов или товаров первой необходимости составляет меньше 30 процентов.
Собеседник газеты в одной из алкогольных компаний считает, что под ограничения попадут порядка 200 магазинов.
Управляющий бутиков Wine Room Евгений Дьячков заявил изданию, что не согласен с требованиями, так как по закону о торговле алкоголь относится к продовольствию. Для того чтобы не попасть под ограничения, некоторые предприниматели уже готовятся расширить ассортимент продуктов и товаров первой необходимости.
С 28 октября и до 7 ноября помимо непродовольственных магазинов, в Москве не будут работать кинотеатры, концертные залы, спортзалы, салоны красоты, торговые центры. Рестораны смогут продавать еду только навынос. Продолжат работу аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Посещение музеев и театров разрешено при предъявлении QR-кодов. На этот период также объявлены школьные каникулы, некоторые вузы перешли на удаленный формат обучения.
Задержанный военными премьер Судана вернулся в резиденцию
Задержанный в ходе военного переворота премьер-министр Судана Абдалла Хамдук накануне вечером был освобожден и вернулся в резиденцию в Хартуме. Об этом сообщила канцелярия премьера. Абдалла Хамдук и его супруга находятся под усиленной охраной, говорится в сообщении.
Вскоре после этого стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Хамдуком.
Местонахождение других задержанных министров по-прежнему остаётся неизвестным.
Ранее за освобождение Хамдука выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, а международная "тройка" по Судану (США, Великобритания, Норвегия) призывала военных освободить все гражданское руководство страны.
Премьер-министр Судана был арестован 25 октября. Спустя несколько часов после ареста председатель Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан выступил с заявлением, в котором сообщил о роспуске совета, созданного при участии военных и гражданских политиков после свержения два года назад авторитарного президента Омара аль-Башира. Он также объявил о роспуске правительства и ряда статей переходной конституционной декларации. Причиной действий военных аль-Бурхан назвал кризис власти, связанный с конфликтом между военными и гражданскими членами переходного совета.
Военные ввели в стране чрезвычайное положение. При этом суданский военный руководитель заявил о приверженности военных переходу к демократии и пообещал провести выборы в 2023 году.
Число мигрантов из России на южной границе США удесятерилось
4103 незаконных мигранта из России вступили в контакт с американскими пограничниками на южной границе Соединенных Штатов в этом году, что почти в десять превышает число таких контактов в прошлом году. В прошлом году было отмечено 467 таких случаев. Об этом сообщает телекомпания Foxnews со ссылкой на федеральную таможенно-пограничную службу США (CBP).
Россияне составляют ничтожный процент общего числа мигрантов, пытающихся пересечь мексикано-американскую границу. По данным CBP, в нынешнем году на границе было отмечено 1 миллион 700 тысяч мигрантов. Половина из них - граждане Мексики и трех центрально-американских стран: Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Четверть из них была остановлена при попытке повторного незаконного перехода границы. Среди граждан десятков стран, остановленных на границе, - 676 украинцев, граждане Индии, Китая, Турции.
Поток мигрантов сильно возрос в прошлом году после прихода в Белый дом администрации Джо Байдена. По словам представителей администрации, главная причина заключается в росте преступности имасштабной коррупции в странах, являющихся источником массовой миграция, критики Белого дома говорят, что причина состоит в отмене некоторых ограничений, введенных администрацией Дональда Трампа, например, возвращения мигрантов в Мексику на время рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища в США.
Согласно опросам, кризисная ситуация на южной границе превращается в политическую проблему для президента Байдена.
Украинского юриста не пустили в Грузию. Он хотел встретиться с Саакашвили
Украинский юрист Евгений Грушовец заявляет, что его не пустили в Грузию для встречи с осужденным экс-президентом страны Михаилом Саакашвили.
«Грузинское гостеприимство ощутил на собственном примере. Меня не пустили в аэропорту Тбилиси в Грузию. Даже не объяснили причины. Забрали паспорт, передали его командиру экипажа (со слов стюардесс ). Я объяснил , что приехал к Саакашвили М., но увы, возвращаюсь в Украину», – написал Грушовец в социальной сети.
Ранее о том, что украинского адвоката Саакашвили отправили обратно в Киев, сообщили грузинские оппозиционные телеканалы. В эфире «ТВ Пирвели» юрист заявил, что хотел оказать адвокатскую помощь Саакашвили.
«Я возвращаюсь в Киев и буду разбираться, почему меня не впустили в Грузию», – сказал он.
Сегодня с Саакашвили встречается Уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова. Она намерена проверить условия его содержания.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
Украинская армия впервые нанесла удар по противнику с дрона «Байрактар»
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о применении украинскими военными на востоке страны беспилотного аппарата турецкого производства "Байрактар". Опубликованы кадры, на которых заснят момент удара с дрона по артиллерийской батарее.
Украинские военные впервые применили "Байрактар". Ракетным ударом с беспилотника было уничтожена одно артиллерийское орудие противника.
Оперативное командование Вооружённых сил Украины "Восток" сообщило об одном погибшем и одном раненом украинском бойце в результате обстрела со стороны сепаратистов в Донбассе. Вероятно, применение БПЛА стало ответом на обстрел, говорится в публикации Би-би-си.
- Байрактар ТБ2 (Bayraktar TB2) — турецкий ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат. С четырьмя ракетами на подвеске он может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Дальность поражения целей - до 8 километров. Дрон разработан и производится частной компанией Baykar Makina.
Роскомнадзор включил в реестр социальных сетей Telegram и LiveJournal
Роскомнадзор внес в реестр социальных сетей мессенджер Telegram и платформу LiveJournal, теперь они обязаны блокировать запрещенную в России информацию.
Как рассказали «Интерфаксу» в ведомстве, в настоящий момент в реестр социальных сетей помимо Telegram и LiveJournal включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В феврале 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым интернет-площадки сами обязаны выявлять и блокировать запрещенную информацию. К запрещенной информации относят материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних; информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий.
Запрещены также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях, а также контент, который «оскорбляет общественную нравственность» и выражает «явное неуважение к обществу, государству», органам государства и его символам.
В Париже ученик угрожал расправой директору лицея «во имя Кадырова»
В Париже за оправдание терроризма и угрозы директору частного лицея и ее дочери арестован юноша, ранее исключенный из этого лицея.
Как сообщается на сайте французского журнала Le Point, угрозы начались в мае этого года: на странице этого лицея в Фейсбуке молодой человек написал, что хочет «зарезать директора, как зарезали Самюэля Пати» – школьного учителя, которого год назад убил и обезглавил этнический чеченец Абдуллах Анзоров. Юноша заявлял, что действует «во имя» главы Чечни Рамзана Кадырова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Причиной угроз стало отчисление этого ученика из лицея – в своих неудачах в учебе он винил директора. После разговора с директором юноша извинился, однако позднее он рассказал своему знакомому, что готов перейти к реальному насилию и, готовясь убить директора лицея, сжег свои французские документы. По информации полиции, он также заявлял, что «ненавидит Францию, Запад и Европу» и намерен сжечь французский флаг в школьном дворе. В его электронной почте обнаружились письма в адрес дочери директора, которую он угрожал изнасиловать и убить.
Молодой человек, информация о происхождении которого не публикуется, арестован и предстанет перед судом.
- Школьный учитель Самюэль Пати был убит 16 октября 2020 года, ему было 47 лет. Незадолго до смерти Самюэль Пати, обсуждая с учениками свободу слова, показал им карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, причем заранее предупредил, что учащиеся-мусульмане могут ненадолго выйти из класса, если считают карикатуры неприемлемыми.
- История получила широкую огласку. Некоторые родители-мусульмане подвергли учителя и школу резкой критике; в их числе был отец ученицы, которая, как выяснилось позднее, на этом уроке вообще не присутствовала.
- 16 октября 2020 года 18-летний этнический чеченец Абдуллах Анзоров, который не был знаком с Пати, но видел видеообращения с критикой в его адрес, приехал к колледжу, где работал учитель, дождался его и нанес смертельный удар ножом. Затем отрезал голову, сфотографировал ее и опубликовал твит, адресованный президенту Макрону. Анзоров был убит полицией при попытке задержания. Он похоронен в Чечне.
- На фоне общественного резонанса после убийства Самюэля Пати глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма» за его поддержку свободы слова и предупредил, что «последствия такой реакции могут быть очень трагическими». Муфтий Чечни Салах Межиев назвал французского президента «врагом всех мусульман». В сентябре этого года спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Анзоров «погиб на джихаде».
Всемирно известного певца Паату Бурчуладзе не впустили в оперный театр Кутаиси
Всемирно известного грузинского оперного певца Паату Бурчуладзе не впустили в здание Кутаисского оперного театра. Такое сообщение распространил представитель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Гига Шушания. По его данным, Паата Бурчуладзе, который накануне публично выступил в Кутаиси в поддержку оппозиции, хотел осмотреть театр, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня по поручению мэра Кутаиси двери оперного театра закрыли Паате Бурчуладзе. Это то же самое, если бы Месси приехал осмотреть стадион кутаисского «Торпедо» и его бы не впустили. Я и представить не мог, что они побьют новый рекорд после вчерашней позорной акции сторонников мэра Кутаиси возле тюрьмы в Рустави», - написал Шушания в социальной сети.
О случившемся на своей странице в Facebook сообщил и сам Паата Бурчуладзе. По словам оперной звезды, он пришел в театр, чтобы встретится с музыкантами и представителями администрации, чтобы ознакомить с их проблемами кандидата в мэры от оппозиции Хатию Деканоидзе, однако в театре неожиданно объявили карантин.
«В связи со случившимся из Кутаисского оперного театра мне звонят мои дорогие друзья. Сегодня я хотел, чтобы музыканты и менеджмент театра ознакомили Хатию Деканоидзе со своими проблемами, поэтому мы пришли в театр, зная, что там была назначена репетиция. А там очень странно совпало, что как только стало известно о нашем приходе, неожиданно был объявлен карантин, решено было провести дезинфекцию, и театр закрыли. Почему-то и руководитель театра не захотел со мной встречаться.
Не волнуйтесь, друзья мои, это тоже пройдет, и я обязательно приду к вам, и буду поддерживать вас, как смогу», - пишет Бурчуладзе.
Паате Бурчуладзе через СМИ ответила художественный руководитель Кутаисского оперного театра Ирина Ломинадзе. Согласно ее объяснению, она лично не встретилась с Паатой Бурчуладзе, так как для нее неприемлема та политическая сила, которую он поддерживает. Ломинадзе также отметила, что никто не просил у нее организовать или согласовать встречу Бурчуладзе с труппой театра.
Паата Бурчуладзе приехал в Кутаиси, чтобы поддержать оппозицию на местных выборах. Накануне он выступил с речью на презентации коалиционного городского правительства, которое представила кандидат в мэры от оппозиции, одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.
Саакашвили отказывается от госпитализации в тюремную больницу
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что отказывается от госпитализации в тюремную больницу. В правительстве при этом продолжают настаивать на том, что он может быть помещен в клинику при пенитенциарном учреждении №18 в Тбилиси (т.н. «глданская тюрьма»), сообщает SOVA.
«В любом случае, я откажусь от перевода в глданскую тюрьму», - говорится в обращении Саакашвили, которого после выхода из пенитенциарного учреждения №12 в городе Рустави озвучил его адвокат Ника Гварамия.
По словам экс-президента, он намерен оставаться в руставской тюрьме, «каким бы ни было» состояние его здоровья. «Я предпочитаю оставаться там, где нахожусь сейчас, до тех пор, пока не закончится эта ситуация – или моя смерть, или моя свобода», - заявил Саакашвили.
Ранее в правящей партии «Грузинская мечта» заявляли, что в случае необходимости экс-президент может быть помещен в больницу при «глданской тюрьме». В свою очередь адвокаты говорят, что в указанной больнице нет необходимых аппаратов МРТ и компьютерной томографии. Они требуют госпитализировать Саакашвили в одну из мультифункциональных клиник гражданского сектора.
Третий президент Грузии был задержан 1 октября. В тот же день в знак протеста он объявил голодовку, которая продолжается уже 26 дней. Врачи говорят о значительном ухудшении здоровья Саакашвили. У тюрьмы, в которой он содержится, дежурит реанимобиль.
При этом власти заявляют, что экс-президент является «симулянтом», а его голодовку называют «клоунадой». Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили утверждает, что бывший глава государства принимал «определенные продукты питания».
Каха Каладзе: Уверен, что на завтрашнюю акцию выйдет много людей
«Уверен, что на завтрашнюю акцию выйдет много людей», - заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает Общественный вещатель Грузии.
«Это будет наша заключительная встреча на протяжении всей избирательной кампании, чтобы я представил Тбилиси мои планы, видения, как я вижу развитие города, какие проекты нам необходимо реализовать для того, чтобы сделать этот город более упорядоченным, чистым, зеленым и здоровым», - заявил Каха Каладзе.
В то же время на вопрос, тратятся ли средства на завтрашнюю акцию, Каха Каладзе заявил, что тратятся определенные средства.
«Когда мы приводим человека, конечно, мы обеспечиваем питание. Это делает партия и это официальные расходы. Вы можете все это увидеть. Проведение акции обходится дешевле, чем «Национальному движению», - заявил Каха Каладзе.
В отношении Саакашвили в тюрьме ввели новые ограничения – депутат
По информации исполнительного секретаря партии «Единое национальное движение», депутата Кобы Накопия, администрация Руставской тюрьмы №12 провела ремонт и затемнила окна на этаже Михаила Саакашвили, чтобы сторонники не могли видеть экс-президента с улицы.
Вместе с тем, как отметил Накопия в беседе с журналистами, всем лицам, кроме адвокатов, запретили выносить из тюрьмы письма Саакашвили, пишет «Интерпрессньюс».
По мнению Накопия, представители правящей «Грузинской мечты» уже боятся писем, написанных Саакашвили, поэтому, допустив его перевод в гражданскую больницу, «они впадут в панику».
«Всем известно, что Михаилу Саакашвили не разрешают осуществлять телефонные звонки, и они боятся его голоса. Все окна затемнили, покрасили и закрыли так, чтобы с улицы его не увидел ни один сторонник. За один день они провели ремонт. А теперь всем лицам, кроме адвокатов, запретили выносить его письма… Понятно, что они боятся его голоса и отложили процессы, чтобы люди не увидели его. Он сам иногда шутит над своей каллиграфией, и сейчас правящая «Грузинская мечта» боится уже и писем, написанных его рукой. Представьте, в какой они будут панике, если допустят его перевода в гражданскую больницу», – отметил Коба Накопия.
- Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
DW: Свидетель из Украины опознал обвиняемого в убийстве Хангошвили
Свидетель из Украины на заседании суда в Берлине во вторник, 26 октября, опознал россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, как мужа сестры его супруги по имени Вадим Николаевич К. Он также предположил, не приводя фактических доказательств, что обвиняемый является сотрудником российских спецслужб в звании полковника, сообщил корреспондент DW из зала суда.
Как пишет издание, в конце июля свидетель – 55-летний предприниматель из Харькова по имени Александр – уже давал показания в берлинском суде по делу об убийстве Хангошвили, но тогда он заявил, что не уверен в том, что перед ним – его родственник. Он ушел от прямого ответа на вопрос, узнал ли он своего родственника в подсудимом, сказав тогда, что муж его золовки выглядел спортивнее. Да и виделись они, по его словам, всего лишь дважды, причем оба раза - десять лет тому назад.
Через три недели после этого Александр заявил в интервью журналу Der Spiegel, что он сказал в суде неправду – якобы из опасений за собственную безопасность. Он также заявил, что на самом деле он опознал своего родственника и, более того, тот в разговоре с ним чуть ли не намекал на свое личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным.
Как отметили в своей статье журналисты Der Spiegel, неясно, готовил ли кто-то Александра к тому, чтобы он изменил свои показания и заявил, что знает подсудимого.
Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.
Предполагаемый убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.
По сведениям портала The Insider, «Вадим Соколов» – на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году. Красиков отрицает, что это его подлинное имя. Он неоднократно подчеркивал, что в действительности его зовут Соколов, как это значится в документах, предъявленных им при въезде в ЕС.
Разбирательство по делу об убийстве Хангошвили продолжается в Берлине уже больше года. Один из ключевых вопросов – были ли выстрелы в Малом Тиргартене спланированы и организованы из-за рубежа, то есть является ли убийство Хангошвили операцией иностранных спецслужб. Доказательства в пользу этой версии собирали не только и не столько следователи берлинской прокуратуры и Генеральной прокуратуры ФРГ, сколько сотрудники Der Spiegel, интернет-издания Bellingcat и его российского партнера The Insider.
В марте 2021 года представитель Bellingcat давал показания в суде. Позднее Bellingcat заявил о новых доказательствах причастности России к убийству в Берлине, а полгода спустя и владелец Bellingcat, и The Insider были внесены Минюстом РФ в список «иностранных агентов». Главный редактор The Insider Роман Доброхотов бежал из России и позднее был объявлен в розыск, пишет DW.
Алиев и Эрдоган заложили фундамент дороги «в рамках Зангезурского коридора»
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз–Джабраил–Зангилан–Агбенд, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
«Алиев и Эрдоган сначала в Физулинском районе Азербайджана ознакомились с ходом строительства автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Затем лидеры двух стран заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд в рамках Зангезурского коридора», – отмечается в информации.
Как пишет агентство «Интерфакс-Азербайджан», автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд будет проложена до границы с Арменией и будет параллельной одноименной железнодорожной линии.
«Эта дорога также имеет стратегическое значение, поскольку является частью транспортного коридора Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и имеет очень важное значение в плане соединения Зангилана с другими регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой», – говорится в сообщении.
Сегодня Алиев и Эрдоган также открыли международный аэропорт в городе Физули, который перешел под контроль Баку в ходе Второй Карабахской войны в прошлом году.
Заявление, подписанное лидерами Азербайджана, Армении и России в ноябре прошлого года после войны в Карабахе, предусматривает разблокировку всех экономических и транспортных связей в регионе.
Баку и Анкара в этом контексте постоянно говорят о «Зангезурском коридоре», который должен связать Баку с Нахичеванской автономией через Сюникскую область Армении.
Ильхам Алиев в контексте «Зангезурского коридора» часто указывает даже на территориальные претензии Азербайджана.
«Азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад», – сказал он в апреле текущего года.
«Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы – наши исторические земли», – заявил Алиев, выступая на военном параде в Баку в декабре прошлого года.
Армянская сторона заявления Азербайджана о «Зангезурском коридоре» опровергает, отмечая, что коридора нет, а речь идёт лишь о региональной транспортной разблокировке.
В Армении новый рекорд смертей от ковида: за сутки скончались 57 человек
В Армении за прошедшие сутки зарегистрирован новый рекорд смертности от ковида.
Согласно Министерству здравоохранения, от коронавирусной инфекции скончались 57 пациентов. Еще два пациента с коронавирусом скончались по другим причинам.
Согласно тому же источнику, за сутки было выявлено 1517 новых случаев коронавируса, выздоровели 1050 человек.
Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 298 тысяч случаев коронавируса. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, составило 6,112. Еще 1263 пациентов с коронавирусом скончались по другим причинам.
Как пишет Радио Азатутюн, за прошедшие сутки в Нагорном Карабахе от коронавируса скончались два пациента.
Нерабочие дни установлены в Южной Осетии с 1 по 7 ноября
В Южной Осетии с 1 по 7 ноября установлены нерабочие дни – соответствующий указ подписал президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
Сообщается, что решение принято «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции».
Нерабочие дни установлены с сохранением заработной платы. Органам государственной власти, иным органам и организациям предписано определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций.
В Южной Осетии – вспышка коронавируса, из-за которой власти ввели строгие ковид-ограничения.
За время пандемии выявлено 8387 случаев коронавируса, 6150 человек выздоровели, 137 скончались. За минувшие сутки подтверждено еще 100 новых случаев заражения.
Цукерберг: расследование о проблемах Facebook – клевета
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг прокомментировал расследование американских СМИ о работе компании. Он сказал, что это "скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину".
Накануне американские СМИ опубликовали ряд материалов под общим названием "Досье Facebook", основанных на интервью бывшей сотрудницы Фрэнсис Хаген и слитых ею внутренних документах.
Вот что стало известно из полученных данных:
- Соцсеть удаляет лишь 5% высказываний, разжигающих ненависть. В 2020 году Марк Цукерберг заявил в Конгрессе, что удаляется 94% подобной информации.
- В 2020 году Марк Цукерберг лично принял решение цензурировать публикации местной оппозиции Вьетнама. Этого требовала правящая Коммунистическая партия. Вьетнам – один из самых прибыльных азиатских рынков компании, работа Facebook здесь приносит 1 млрд долларов в год. В США Цукерберг активно проявляет себя как поборник свободы слова.
- Перед президентскими выборами в США в ноябре 2020 года Facebook усилил борьбу с дезинформацией. Сразу после инструменты были отключены, хотя в соцсети продолжали распространяться слухи о фальсификациях на выборах и посты с подстрекательством к насилию.
- В Facebook есть VIP-пользователи, на которых не распространяются обычные правила модерации контента. Более того, некоторые руководители соцсети могут единолично решать, нарушил ли тот или иной пользователь (например, политик или знаменитость) правила Facebook.
Бывшая сотрудница Фрэнсис Хаген считает, что, управляя компанией, Цукерберг больше думает о прибыли, а не о людях. В итоге под угрозой оказывается безопасность пользователей.
На что основатель Facebook заявил: "Когда мы принимаем решения, нам нужно балансировать между понятиями социальной справедливости, такими как свобода слова и снижение вредоносного контента, или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка. Речь в первую очередь идет не о нашем бизнесе, а о соблюдении баланса".
Суд в Амстердаме постановил вернуть золото скифов из крымских музеев Украине
Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть экспонаты выставки скифского золота из крымских музеев Украине. Представители музеев настаивали, что золото должно быть передано в аннексированный Крым. О решении передаёт общественное телевидение Нидерландов.
Конфликт вокруг экспонатов выставки "Крым - золото и тайны Черного моря", которая проходила в Нидерландах, длится с 2014 года. Украинское правительство передало принадлежащие крымским музеям экспонаты выставки скифского золота в распоряжение министерства культуры и киевского Музея истории Украины и потребовало вернуть их на Украину.
Крымские музеи настаивали, что согласно соглашению о проведении выставки, золото должно вернуться на территорию аннексированного Россией полуострова.
В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция, попавшая в местный музей до аннексии Крыма Россией, принадлежит Украине. Рассмотрение жалобы на это решение заняло почти что пять лет, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.
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