Украинского журналиста Дмитрия Гордона не пустили в Грузию

В Грузию не пустили украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

«Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили. Все, что произошло, - это международный скандал и позор для грузинских властей», – пишет он.

Член «Единого национального движения», кандидат в мэры Кутаиси Хатия Деканоидзе пишет в Facebook:

«Украинского журналиста Гордона и его жену Лесю, также журналистку, в эти минуты депортируют из грузинского аэропорта».

Директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев пишет:

«Грузинские власти не только не впустили в страну адвоката Саакашвили из Украины, они не пускают в страну известного украинского журналиста Дмитрий Гордон, который также поддерживает Саакашвили. Сейчас Гордон находится в аэропорту Тбилиси и его отправляют обратно в Киев. Это 18+. Зато тварей всяких, нарушавших закон об оккупации, лично встречают и катают по Грузии...»

Ранее украинский юрист Евгений Грушовец заявил, что его не пустили в Грузию для встречи с осужденным экс-президентом страны Михаилом Саакашвили. О проблемах, возникших в тбилисском аэропорту, рассказала и украинский омбудсмен. «Вчера 40 минут меня опрашивали, почему я приехала в Грузию», – заявила Людмила Денисова.

1 октября Дмитрий Гордон записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство

«Михаил Саакашвили сыграл огромную роль в том, чтобы Украина оставалась демократическим государством. Я искренне уважаю этого человека, я люблю его и считаю, что Михаилу Саакашвили нужно немедленно вернуть свободу. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Михаила Саакашвили, выдающегося человека и реформатора, поскорее выпустили из тюрьмы», – сказал журналист в обращении.