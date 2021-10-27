Голодающий в тюрьме Михаил Саакашвили отказался от помощи медиков

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение отказаться от облегчающей процесс голодовки помощи медиков, сообщил журналистам после встречи с Саакашвили в руставской тюрьме врач-анестезиолог, депутат Верховной рады Украины Максим Перебийнис.

«Он сказал, что с сегодняшнего дня из-за того, что ему отказывают в юридической помощи, он отказывается от медицинского наблюдения, он отказывается от анализов и тех медицинских процедур, которые облегчают ему процесс голодовки», – заявил он, отметив, что это еще более осложнит и увеличит риски в период голодовки.

По словам Перебийниса, ему не была дана возможность осмотреть Саакашвили и не был дан доступ к его медицинской истории. Он отметил, что администрация пенитенциарного учреждения объяснила это тем, что на встречу с Саакашвили он был пропущен в статусе депутата, а не врача.

«Мы говорили через стекло», – сказал Перебийнис.

«Я считаю, что любой человек, который ведет голодовку в течение 27 дней, является пациентом, который нуждается в медицинском наблюдении, в определенных медикаментозных анализах», – подчеркнул украинский депутат.

Как пишет «Интерфакс», об отказе Саакашвили от какой-либо медицинской помощи также сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в пенитенциарном учреждении № 12 г. Рустави и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки. Отказ от еды представляет угрозу его жизни», – написала Денисова в Facebook.

Она призвала руководство тюрьмы в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили немедленно отреагировать и дать ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в гражданском медицинском учреждении.