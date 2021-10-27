Два метра под уровнем озера. Лиси нужна вода

Озеро Лиси, которое еще называют «легкими» грузинской столицы, высыхает. Уровень воды Лиси существенно опустился. В опасности не только само озеро, но и его окрестности: решением местных властей они были лишены защитного статуса – с 2019 года в рекреационных зонах был дан зеленый свет строительству. То, что с Лиси явно что-то не так, замечают даже непрофессионалы. Изольда Кокуашвили, которая владеет небольшим торговым объектом на территории озера, говорит, что граница берега в последнее время существенно сдвинулась: «Я, конечно, точно не измеряла, но на глаз она сдвинулась метров на 8-10. Последние годы никому нет дела до озера – ни мэрии, ни другим. В хорошую погоду людей на Лиси столько, что не протолкнуться, и все они могут остаться без озера, без свежего воздуха, без одного из лучших мест для отдыха в городе».

Уровень воды озера опустился примерно на два метра, говорит Зураб Джанелидзе, доктор географических наук из Государственного университета Илии. Он, наряду с другими специалистами, принял участие в онлайн-дискуссии, организованной «Открытом фондом Грузия», где обсуждалась судьба Лиси. По словам Зураба Джанелидзе, в Лиси, как и в других озерах такого типа, всегда в определенное время года уровень воды снижается: «Но таких резких скачков, которые мы фиксируем в последние годы, в Лиси не было, таких резких и заметных. Глубина Лиси составляет четыре метра, а в последние недели августа – в начале сентября уровень воды Лиси снизился до двух метров. Я еще раз повторю, что изменения уровня воды – это обычное явление для озер в Восточной Грузии, но таких резких скачков раньше не было, и это указывает на то, что с Лиси что-то не так». Происходящее с озером вызвано как факторами природными, так и антропогенными – т.е. вмешательством человека.

В начале нулевых озеро также оказалось перед угрозой высыхания. Тогда, как говорит Рамаз Ахвледиани, руководитель туристическо-оздоровительного комплекса «Лисис Тба», они обнаружили грунтовые воды под зданием немецкой школы неподалеку и при поддержке местных властей проложили оттуда к озеру канал длиною в несколько километров. Этот канал стал одним из источников пополнения Лиси водой. Сейчас рассматривается несколько вариантов для восстановления этих источников.

«В ходе изучения выяснилось, что те каналы, территории, на которых они проходили, отошли в частную собственность. Для восстановления каналов нам необходимы правовые основания. Мы изучаем их. Вы знаете, что общаться с местными жителями непросто (…) Наши специалисты работают, чтобы все выяснить и без каких-либо конфликтов с местными жителями очистить канал».

Зураб Джанелидзе согласен с тем, что озеро нуждается в искусственных инъекциях – в каналах и водокачающей станции, о которых говорит Рамаз Ахвледиани: «Необходимо обязательно высадить леса вокруг Лиси. Нужно восстановить функцию регулирования осадков и влагоудерживающую функцию. Это естественным образом сможет в той или иной степени отрегулировать режим Лиси». Само озеро, несмотря на то, что территория, прилегающая к нему, перепродавалась и становилась объектом споров, всегда принадлежало и принадлежит государству. На вопрос, как озеро оказалось на грани высыхания, глава городской службы по охране окружающей среды Гига Гигашвили отвечает: