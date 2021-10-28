Обзор абхазской прессы

Газета «Республика Абхазия» обратилась к ведущему специалисту правового управления центрального аппарата Министерства по налогам и сборам РА Алану Асландзия для разъяснения нынешней ситуации по внедрению контрольно-кассовой техники (ККТ) в Абхазии.

18 октября президент Аслан Бжания подписал закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия». Он был принят в третьем и окончательном чтении парламентом на заседании 29 сентября и должен вступить в силу с 1 января 2022 года.

Аслан Асландзия сообщил: «В настоящее время основное направление работы Министерства по налогам и сборам связано с техническим обеспечением и применением этой техники. Приобрести и установить контрольно-кассовые аппараты для нас не самоцель. Нам нужен результат. Для нас главным условием является опыт других стран и онлайн-передача данных контрольно-кассовой техники через фискальное устройство. В развитых странах с внедрением контрольно-кассовой техники налоговые поступления увеличились на 10%, в развивающихся странах – на 30%».

Министерство по налогам и сборам предлагает централизованную поставку контрольно-кассовой техники по контракту Министерства финансов РА с заводом-производителем.

«Во избежание различных предположений о монополизации поставок и наличии коррупционной составляющей, которые могут быть использованы как аргумент для массового противодействия процессу внедрения контрольно-кассовой техники, необходимо предусмотреть возможность приобретения контрольно-кассовой техники у любого источника с соблюдением установленных технических требований. Учитывая, что при получении от государства контрольно-кассовой техники предприниматель фактически оплачивает часть стоимости (до 50%) и, следовательно, получает частичную компенсацию стоимости ККТ, аналогичное право должно возникнуть у предпринимателей, приобретающих ККТ из других источников», – пояснил Аслан Асландзия.

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Инициатор принятия антикоррупционного закона Астамур Какалия на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию с его исполнением.

«В кабмине прошло совещание, где премьер призвал провести разъяснительную работу по поводу необходимости исполнения закона. Закон не предполагает никакой разъяснительной работы для тех, кто не сдал декларации. Закон недвусмысленно требует их увольнения. Почему не увольняют? Нарушители при увольнении начнут говорить начальству: «ну, вы же сами дали нам понять, что этот закон «ерунда»?! Вы же молчали, а мы подумали, что…» Пойдет цепочка и посыплется весь «карточный домик», – написал Астамур Какалия.

Он уточнил, что еще не начата проверка поданных деклараций. Они не предоставлены инспекторам Министерства по налогам и сборам, прокуратуре, МВД, СГБ РА.

«Единственная подвижка – есть заверение главы Министерства по налогам и сборам РА, что вскоре эта полная база будет предоставлена службам и начнутся проверки. Уже сейчас сотни должностных лиц незаконно занимают кабинеты и по закону давно должны быть отстранены в связи с конкретным нарушением закона. В настоящее время власти держат паузу в надежде на то, что эта пауза позволяет им одновременно не нарушать закон, «дескать, изучаем», и вместе с тем не исполнять закон. Сколько это может продлиться? Недолго. Придется либо опубликовать те декларации, которых сейчас нет на сайте Министерства по налогам и сборам, либо уволить нарушителей», – заключил Какалия.

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Руководитель Управления по государственной языковой политике при Министерстве просвещения и языковой политики Батал Хагуш рассказал «Апсныпресс» о существующих проблемах. 27 октября в республике отмечают День абхазского языка.

Как только начало работу возглавляемое им управление, были определены несколько ключевых задач, одна из которых – перевод документооборота на абхазский язык. Он напомнил, что не раз организовывались курсы по делопроизводству на абхазском языке. Со всех районов приглашали и обучали этому, но проект приостановился.

«Позже мы решили ездить по районам и проводить обзорные лекции. Мы также много раз обращались в разные инстанции, чтобы нам присылали копии документов, бланков, справок. Мы перевели бы их здесь на абхазский язык и разослали им для использования. Но мы и здесь не видим особой заинтересованности», – с сожалением констатировал Хагуш.

Он считает ошибкой включение Госкомитета по языковой политике в Минпрос и создание на его базе управления.

«Это ограничивает наши возможности в работе. Нет понимания со стороны Министерства просвещения. Многие думают, что решение проблемы языка нужно начинать с обучения детей, но это ошибочно. Нужно начинать со старших», – констатировал Батал Хагуш. Он уверен в том, что возглавляемая им структура многое может сделать, если ее поддержат.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия