COVID-19 в Грузии: 3965 новых случаев, 43 пациента скончались

В России на утро 28 октября выявлены 40 096 новых случаев заражения COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии. Данные приводятся федеральным оперативным штабом по борьбе с заболеванием с учётом аннексированного Крыма.

Умерли за последние сутки 1159 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это также максимум за время пандемии. С начала октября максимальный показатель смертности обновился в 19-й раз. Больше всего умерших в Москве – 95, это максимальное значение с 27 июля.

Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. В середине октября впервые за всю пандемию в России выявили больше 30 тысяч новых случаев заражения за сутки.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в начале недели, что доля свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 12 процентов, но есть регионы, где заняты до 95 процентов таких коек. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, система здравоохранения региона "работает на пределе" – на лечении в больницах находятся 10 тысяч пациентов, 502 – на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

В Москве и ещё шести регионах - Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии сегодня начался период нерабочих дней, объявленный властями, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Он будет действовать до 7 ноября. В этих регионах действуют ограничения на работу предприятий, не будет работать общепит, объекты розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, организации сферы услуг, спорта, культуры и развлечений. Хакасия стала первым российским регионом, где на период нерабочих дней ввели комендантский час.

Министерство обороны по просьбе правительства Хакасии направит в регион военных врачей и средний медицинский персонал для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в инстаграме глава республики Валентин Коновалов.

25 октября, правительство республики заявило, что региональное здравоохранение работает на грани возможностей, в больницах не хватает коек. На прошлой неделе число госпитализированных пациентов с COVID-19 в сутки превысило 200, это максимальное число с начала пандемии