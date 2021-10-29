В Южной Осетии из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом c 19 октября до 1 ноября приостановлена работа учебных заведений, детских учреждений, развлекательных центров и спортзалов. До 1 декабря 2021 года запрещено проведение массовых мероприятий, включая свадьбы. Рекомендовано ограничить число посетителей похоронных и поминальных мероприятий. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, соблюдаются ли эти ограничения.

– Как, на ваш взгляд, соблюдаются ограничения на фоне растущего количества зараженных коронавирусом в Южной Осетии?

Оксана: Это по всему миру, это страшное заболевание, которое нас постигло. Но, честно говоря, я не вижу людей в масках на улицах. Люди, конечно, боятся, но в то же время не соблюдают никаких мер. Я считаю, нужно ужесточить ограничения, чтобы хотя бы обязать всех носить маски. Конечно, я поддерживаю и запреты на проведение массовых мероприятий. По моему мнению, нужно было раньше вводить эти ограничения. Тогда бы не допустили ситуации, чтобы не хватало коек в больнице, и не было бы столько летальных исходов. Я думаю, есть и вина людей в этом. Закрывали нас – мы не хотели, открыли дрогу – болеем, тоже плохо. Очень большие разногласия в обществе: одни «за», другие «против».

Инал: Меры не соблюдают, но стресс чувствуется. Аура такая напряженная. По мере возможности оберегаемся, маски надеваем в магазинчиках, не обнимаемся, не целуемся. Насчет прививки – я против. Вакцина не проверенная. Вакцину должны опробовать, а эксперименты ставить на людях неправильно. Люди какие-то забитые, напуганные, все боятся. Тем более, если смотреть телевизор… Лучше не смотреть. Опять-таки интернет вносит свои коррективы. Причем в худшую сторону. Сидят в интернете, и каждый из себя возомнил врача, советуют всякие глупости. Лучше себя просто оберегать, и все.

Нона: Я где-то неделю побыла дома, немного простыла. Но это не ковид. И вот сегодня я вышла, все в масках. Я вижу, все соблюдают режим, все рекомендации и меры предосторожности. Я заметила это. Меня это радует. Я и сама надеваю маску, у меня антисептик, сразу руки обрабатываю. Карантин в целом нужен.

Эдуард: Те, кто напуган этим вирусом, носят маски. И носят даже там, где в этом нет необходимости. Иногда вижу, едет человек один в машине и в маске. Я по возможности берегу себя. Уже болел и больше не хочу пить столько лекарств. Но там, где надо оказать дань уважения на похоронах, я пойду. Это касается только похорон. К сожалению, за прошедшие месяцы было очень много свадеб, по 500-600 человек собирали. Столько человек в одном месте! А есть такие люди, которые даже знают, что у них коронавирус, но все равно выходят и контактируют с другими. Люди сами должны быть ответственными. Если знаешь, что болеешь, вылечись, позаботься о себе и потом выходи из дому.

Марьянна: По моим наблюдениям, большинство людей не соблюдают меры. Есть знакомые у меня, которые даже не выходят из дому. Каждый делает так, как считает правильным. Лично я переболела и могу выходить. На мой взгляд, люди сейчас стали больше бояться и беречь себя. Я соблюдаю ограничения, стараюсь реже выходить и не ходить туда, где большие скопления людей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия