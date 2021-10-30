Хроника второго тура: нарушения, нападения, явка

Сегодня в Грузии проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления. По информации организаций-наблюдателей, процесс голосования отметился многочисленными нарушениями, стычками, подтасовками и подкупом избирателей.

Второй тур выборов проходит в пяти городских самоуправлениях и 15 муниципалитетах, где будут избраны мэры. Кроме того, население 24-х округов должно повторно проголосовать за 42 одномандатных кандидата.

Во втором туре на посты мэров претендуют только представители «Грузинской мечты» и «Национального движения». Победителем станет кандидат, набравший простое большинство голосов.

В первые же часы независимые наблюдатели от «Международной прозрачности – Грузия» зафиксировали нарушение запрета нахождения в радиусе 100 метров от избирательного участка посторонних лиц, факты незаконного учета избирателей, также были отмечены как случаи воспрепятствования журналистской деятельности, так и открытые нападения на представителей СМИ, как это произошло в Мартвили с журналистами телеканала «Формула».

Кроме того, на нескольких участках противостояние представителей вылилось в драки, в связи с чем полиция произвела задержания.

У 20-го избирательного участка в Зугдидском избирательном округе между членом филиала «Единого национального движения» и представителями «Грузинской мечты» словесная перепалка перешла в физическое противостояние. Присутствовал также кандидат в мэры Зугдиди от «Грузинской мечты» Мамука Цоцерия. МВД задержало в административном порядке пять человек.

Тем не менее кандидат от «Грузинской мечты» на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе заявил, что выборы проходят в спокойной обстановке, а нагнетает страсти исключительно оппозиция:

«Попытки обострить ситуацию наблюдались в некоторых городах, и, к сожалению, эти попытки в основном исходят от определенных СМИ. По грузинскому законодательству граждане, в том числе партийные агитаторы и активисты, имеют право иметь фото-списки и регистрировать избирателей по этим спискам. Это не нарушение, и пусть никто не пытается использовать это как предлог для какой-либо напряженности. Я снова обращаюсь к этим людям, будь то члены нашей партии или агитаторы. Друзья, у вас есть законное право иметь эти списки и установленный радиус 100 метров, продолжайте свою работу. Это не проблема».

Кроме того, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили нарушил закон о выборах, в связи с чем была подана жалоба – несколько членов его охраны находились на участке во время голосования. Как и в первом туре, миллиардер не прокомментировал происходящее.

Президент Грузии сделала свой выбор на избирательном участке на улице Котэ Абхази. По словам Саломе Зурабишвили, она проголосовала за спокойствие и прекращение поляризации, так как в ней заинтересован только наш северный сосед.

По данным Центральной избирательной комиссии, во втором туре выборов в органы самоуправления в 15:00 явка избирателей на избирательных участках составила 31,82%, что приблизительно соответствует динамике первого тура.