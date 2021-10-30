Экзитпол «Мтавари»: оппозиция выигрывает в Тбилиси и во всех крупных городах

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о начале расследования по факту заговора в целях захвата власти, чтобы предотвратить государственный переворот. Об этом заявил сегодня журналистам глава СГБ Григол Лилуашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Накануне первого тура муниципальных выборов в СГБ заявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.

«Вы представляете себе, что СГБ не торопилось бы принимать превентивные меры и ждало бы их реализации? Каким будет результат в стране?», - сказал Лилуашили, отвечая на вопросы журналистов.

Накануне СГБ обратилась в Специальную пенитенциарную службу Минюста с просьбой, предпринять особые меры безопасности при этапировании заключенного, чтобы ничто не угрожало его здоровью.

«Само по себе это сыграло превентивную роль. Гражданам, которые могли добровольно или непреднамеренно оказаться в этом недоразумении, мы предоставили информацию о намерении заблокировать государственные учреждения, воспрепятствовать транспортировке задержанного и так далее. В том числе, не исключалось кровопролитие», - добавил глава СГБ.

Он подчеркнул, что аудиозапись, которая была представлена СГБ в качестве доказательства, получена законным путем, с разрешения суда. По словам Лилуашили, в ближайшее время фигуранты разговора будут опрошены в присутствии судьи-магистрата.

Следствие продолжается по части 1 статьи 315 УК Грузии – «заговор в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии». Она наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Расследование по факту подготовки государственного переворота в преддверии выборов грузинские спецслужбы начинают уже не в первый раз. Так, в ноябре прошлого года СГБ возбудило уголовное дело на основании «оперативной информации», согласно которой группа лиц намеревалась свергнуть власть в Грузии силой в случае неблагоприятного исхода прошедших парламентских выборов. Утверждалось, что для этого планировалось «сформировать мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих».