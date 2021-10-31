В Абхазии за сутки выявлено 135 случаев инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 364 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 135 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 80 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 104 пациента, состояние 12 человек тяжелое.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31 583 человека. Зарегистрировано 456 летальных случаев. Выздоровели 26 707 человек.