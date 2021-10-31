ЦИК Грузии опубликовал данные подсчета всех избирательных участков в Тбилиси

Зафиксированные в ходе второго тура муниципальных выборов нарушения могли существенно повлиять на окончательные результаты. Об этом говорится в отчете авторитетной неправительственной организации Transparency International – Georgia (TI), наблюдавшей за процессом, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Поскольку во многих избирательных округах была зафиксирована небольшая разница в голосах, полученных кандидатами, выявленные в предвыборный период и день выборов нарушения и проблемные тенденции могли существенно повлиять на окончательные результаты и свободное выражение воли избирателями. Исходя из этого, у общественности могут возникнуть обоснованные вопросы касательно справедливости выборов», - заявляют в TI.

По оценке НПО, первая половина дня голосования прошла «в основном в мирной обстановке», однако позже ситуация на многих избирательных участках обострилась – участились сообщения о случаях драк и словесных перепалок. Также в отчете говорится о многочисленных фактах вмешательства в работу журналистов и незаконного учета избирателей, пришедших на участки. Кроме того, наблюдатели TI говорят о дежурствах партийных координаторов возле большинства участков, в том числе в радиусе 100 метров, что является нарушением.

Другой значительной проблемой стали «различные нарушения со стороны предвзятых организаций-наблюдателей», которым нередко покровительствовали члены избирательных комиссий.

Претензии есть и к участковым избирательным комиссиям. В процессе подсчета голосов была выявлена тенденция искусственного затягивания заполнения итоговых протоколов, а также факты, когда итоговые протоколы заранее отправляли в окружные избирательные комиссии на утверждение. На нескольких избирательных участках неправильно сортировали недействительные и действительные бюллетени.

Из позитивных изменений в работе Центральной избирательной комиссии – оперативность. В отличие от первого тура выборов, теперь предварительные результаты публиковали одновременно с обнародованием итоговых протоколов.