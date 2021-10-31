Три человека в Южной Осетии скончались от коронавируса

В «красную зону» медцентра самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки госпитализированы 9 человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции, семь находятся в палате интенсивной терапии.

Как сообщила информагентству «Рес» заместитель директора по организационно-методической работе Республиканского многопрофильного центра (РММЦ) Зарина Туаева, в «красных зонах» инфекционной и детской больниц проходят лечение 193 пациента, трое жителей республики скончались за сутки от последствий новой коронавирусной инфекции, двое в цхинвальском медцентре, один за пределами республики. По данным РММЦ республики, всего число умерших с начала пандемии от COVID возросло до 145.

«Кроме того, за сутки выписаны домой из медцентра 13 человек», - уточнила врач.

Количество инфицированных с начала пандемии в республике возросло по данным Югосетпотребнадзора до 8779 человек, 6446 - выздоровели.