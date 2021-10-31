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Представительство ЕС в Грузии говорит об «упущенной возможности» в контексте выборов
Представительство ЕС в Грузии опубликовало комментарий по итогам второго тура местных выборов в Грузии 2021 года, в котором, в том числе говорится:
«Миссия вновь заключает, что выборы в целом были хорошо организованы, а избирательная кампания была конкурентной, хотя миссия также отметила эскалацию негативной риторики, остающиеся обвинения в запугивании и давления на избирателей, а также резкий дисбаланс ресурсов, что дало преимущество правящей партии и поменяло условия соперничества.
После первого тура мы заявили, что наблюдаемая в связи с этим недобросовестная практика не должна становиться нормой для Грузии. Мы сожалеем, что эти выборы стали упущенной возможностью в этом отношении. Несмотря на четкие оценки международных наблюдателей, не было предпринято никаких существенных шагов для устранения основных недостатков. Напротив, появились новые изъяны, особенно в плане злоупотребления грузинскими политическими лидерами административным ресурсом и агрессивной риторикой, что усугубило и без того глубокую политическую поляризацию.
Высказанные до этих выборов мнения о том, что центральное правительство не будет сотрудничать с теми сакребуло, которые изберут отличающееся большинство, вызывают беспокойство, поскольку они направлены на ограничение выбора избирателей и ограничение плюрализма.
Мы призываем все партии продолжать свое участие в избирательном процессе. Доверие общества в отношении справедливости выборов требует инклюзивного, достоверного и прозрачного процесса пересчета и справедливого рассмотрения жалоб и апелляций. В этом отношении основная ответственность в предстоящие дни ложится на ЦИК и суды», - говорится в заявлении Представительства ЕС, передает Общественный вещатель Грузии.
Другие новости дня
В Минздраве Грузии опровергли информацию о введении новых ковид-ограничений
Возможность введения в Грузии дополнительных ограничений из-за коронавируса на данном этапе не рассматривается. Об этом заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
Возможный локдаун активно обсуждают грузинские пользователи социальных сетей. Утверждается, в частности, что с 4 ноября в Тбилиси остановят муниципальный транспорт. Глава Минздрава назвала эти сообщения ложью, добавив, что такие слухи распространяются целенаправленно.
«На данный момент ежедневно заболеваемость в среднем составляет около четырех тысяч и нет никаких тенденций к быстрому росту. Минздрав призывает население соблюдать установленные правила и пройти вакцинацию. Необходимость введения дополнительных ограничений на данном этапе не рассматривается», - заявила Тикарадзе.
Она отметила, что сейчас рост заболеваемости, в основном, наблюдается в регионах с низкими темпами вакцинации – это Имерети и Кахети.
Грузинские эпидемиологи и представители Минздрава делают противоречивые заявления о том, какую волну коронавируса переживает страна, Часть из них утверждает, что в стране все еще продолжается четвертая волна пандемии, другие говорят о начавшейся пятой, сообщает агентство «Новости-Грузия».
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 719 247 случаев инфицирования, из них 3 382 за минувшие стуки. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 660 518 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 10 045.
В США и ЕС обеспокоены из-за военных РФ на границе с Украиной
Официальные лица в Соединенных Штатах и странах ЕС обеспокоены новым увеличением группировки российских военных у границ с Украиной и перемещениями российских войск и техники.
Об этом пишет в воскресенье газета The Washington Post. Издание подчеркивает, что США и ЕС пока не делали официальных заявлений, однако в частном порядке их представители сравнивают ситуацию с апрельской, когда Вашингтон и его союзники были серьезно обеспокоены концентрацией российских войск в аннексированном Крыму и у границ с Украиной.
Washington Post отмечает, что в последние месяцы риторика российских властей по отношению к Украине стала жестче, а в последние дни в зоне конфликта в Донбассе возросла напряженность. В результате перестрелок с участием артиллерии на одном из участков фронта есть убитые и раненые среди украинских военных. Украина, в свою очередь, впервые применила ударный беспилотник турецкого производства «Байрактар» - что вызвало осуждение со стороны Москвы.
В соцсетях в последнее время появились несколько видео перемещения российской военной техники, как утверждается, в западных и южных регионах России. При этом о каких-либо крупномасштабных учениях не сообщалось.
По оценке властей Украины, по завершении учений «Запад-2021» в сентябре многие российские подразделения не вернулись в места постоянной дислокации, и вдоль украинской границы сейчас размещены до 90 тысяч российских военных, не считая размещенных в Крыму.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в распространении дезинформации, заявив, в частности, что Киев не планирует силовую операцию в Донбассе. Ранее представители российского руководства заявляли, что такая операция против поддерживаемых Россией сепаратистов поставила бы под угрозу само существование украинского государства. При этом официально Москва отрицает, что оказывает сепаратистам военную помощь, и заявляет, что у нее нет планов вторжения на территорию Украины.
Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже более 7 лет.
Оппозиция анонсирует многотысячную протестную акцию в Тбилиси 7 ноября
Оппозиция проведет многотысячный протестный митинг в Тбилиси 7 ноября, чтобы опротестовать фальсификацию результатов второго тура муниципальных выборов. Об этом заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия на встрече со сторонниками у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.
По его словам, масштаб акции, намеченной на следующее воскресенье, будет даже больше, чем митинг с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прошедший 14 октября. По разным оценкам, тогда в центре Тбилиси собралось 15-30 тысяч человек.
«Смысл и нагрузка будут другими – такими, которые служат интересам государства», - заявил Мелия. По его словам, до этого оппозиционеры будут решать организационные вопросы и проводить акции в разных регионах страны.
«Во вторник мы отправимся в Батуми, чтобы с нашими друзьями опротестовать происходящее, а потом в Кутаиси и другие города. Мы вместе с вами не собираемся отступать назад и развернем линию фронта по всей стране», - сказал Мелия.
В сегодняшнем митинге также приняли участие партии, которые перед вторым туром выбором объявили о создании коалиции с ЕНД - «Лело», «Дроа» и «Европейская Грузия». Не исключено, что в будущем их протест поддержат и другие политические силы. Соответствующие переговоры оппозиционеры уже начали.
К настоящему времени митинг у парламента уже завершился.
Акция оппозиции была анонсирована сегодня утром. За несколько часов у парламента оборудовали небольшую сцену. На встречу пришли до трех тысяч человек. Автомобильное движение на проспекте Руставели было ограничено. У места проведения акции было мобилизовано большое количество полиции, включая спецподразделения МВД Грузии.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует представитель оппозиционного «Единого национального движения», - Цаленджиха.
- ЦИК Грузии объявил второй тур состоявшимся, но оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с «украденными выборами» и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
G20: необходимо добиться, чтобы потепление не превысило 1,5 градуса
Лидеры стран Группы двадцати (G20) - двадцати крупнейших экономик мира - по итогам саммита в столице Италии Риме приняли совместное заявление. Значительное внимание в нем уделено проблеме борьбы с изменениями климата.
В частности, страны Группы двадцати призвали принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В качестве цели указывается 1,5 градусов. «Мы признаем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах» - говорится в заявлении. Речь идет о подтверждении цели, указанной в Парижском соглашении по климату.
Другая цель, о которой говорят активисты борьбы с изменениями климата - достижения углеродной нейтральности - в документе также упомянута, однако в нем не говорится о конкретных обязательствах, а лишь о стремлении к достижению этой цели к середине XXI века. Как указано в заявлении, к 2030 году страны «двадцатки» намерены создать свои долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов парниковых газов. При этом отмечено, что решения в отношении сокращения выбросов должны приниматься с уважением к экономическому развитию и росту в каждой стране. Глава МИД России Сергей Лавров, возглавлявший российскую делегацию на саммите, назвал такую формулировку позитивной.
Россия заявляла о готовности добиться нулевых выбросов углерода к 2060 году, в то время как страны Запада называют в качестве цели 2050-й год. Обсуждение этой проблематики, как и возможного глобального отказа от использования угля как топлива, продолжится в Глазго, где в понедельник откроется международная конференция по климату. Руководители государств, ученые и активисты обсудят национальные и международные обязательства по внедрению энергосберегающих и «зеленых» технологий.
Президент России Владимир Путин, который на саммит в Риме не приехал, а выступил по видеосвязи, в своем выступлении отметил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой - более чем в два с половиной раза. При этом, по его словам, Россия - один из мировых лидеров в процессе декарбонизации. На чем основано это утверждение, не вполне ясно, поскольку ископаемые источники энергии продолжают оставаться основой российского экспорта.
Важное место в итоговом документе отведено также устойчивости мировой экономики и борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Указывается, в частности, на необходимость не допускать сбоев в цепи поставок и осуществлять инвестиции в инфраструктуру.
Лидеры также одобрили международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций – в размере не менее 15%. Таким образом, как отмечает Би-би-си, страны «Двадцатки» намерены добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уклонялись от них, декларируя прибыль в офшорах. В декларации саммита подчеркнута важность борьбы с коррупцией.
В работе саммита принял участие, в частности, президент США Джо Байден. Он провел несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сергей Лавров заявил, что за ужином в субботу ему также удалось поговорить с Байденом, но о подробностях беседы не рассказал.
В Минске на всеобщее обозрение выставили автомат Лукашенко
В минском Дворце независимости в качестве экспоната выставили автомат Калашникова, с которым Александр Лукашенко 23 августа прошлого года, в день самой массовой акции протеста в истории страны, появился в эфире государственных телеканалов.
На всеобщее обозрение также выставлены картина, на которой Лукашенко и его младший сын Николай изображены с оружием на фоне Дворца независимости, форма белорусского ОМОНа и флаг страны с фотографией президента и надписью «За Батьку».
В августе прошлого года в Беларуси начались массовые уличные протесты против результатов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требовали его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам оппозиционных митингов. По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей получили длительные сроки заключения. После массовых репрессий уличные протесты фактически сошли на нет.
23 августа, когда на улицы Минска вышли, по разным подсчетам, от 150 до 250 тысяч горожан, государственные СМИ распространили видеокадры, на которых Лукашенко, сидя в вертолете с автоматом в руках, подлетает к Дворцу независимости, который является его резиденцией. В этот момент десятки тысяч участников протеста выдвинулись к зданию из центра города. В то же время резиденцию полностью оцепили сотрудники милиции и спецназа. На видеокадрах было слышно, как Лукашенко, разглядывая сверху местность, произносит: «Как крысы разбежались». Позднее глава Беларуси заявил, что его появление с автоматом в разгар протестов означало, что он «готов защищать страну до конца».
Лидер партии «Лело» отказывается от депутатского мандата
После муниципальных выборов лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе решил отказаться от мандата депутата парламента Грузии. Об этом он объявил на встрече лидеров оппозиции со сторонниками, которая проходит в эти минуты у парламента Грузии в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Оппоненты властей называют второй тур муниципальных выборов, прошедший 30 октября, «тотально сфальсифицированным». Оппозиция заявляет, что не смирится с допущенными нарушениями и грозит уличными протестами.
«Я покидаю парламент, чтобы с вами на улице продолжить борьбу», - сказал Хазарадзе, добавив, что «нахождение в парламенте потеряло свой смысл».
- Накануне, 30 октября, граждане Грузии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует представитель оппозиционного «Единого национального движения», - Цаленджиха.
«Европейская Грузия» не присоединяется к лозунгу «выборы сфальсифицированы»
По словам лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, оппозиция не должна создавать иллюзию того, что победа наступит быстро. Политик подчеркнул, что это требует последовательных действий и призвал подготовиться к долгой битве.
«В борьбе с авторитарным режимом важен комплексный и последовательный подход, обязательной частью которого являются мирные акции. Но здесь же хочу обозначить, чтобы общественность заранее знала позицию «Европейской Грузии», знали наши партнеры, консультанты, что мы прагматично считаем ошибочным лозунг «выборы сфальсифицированы». Хочу всем напомнить, что для смены такого авторитарного режима мирным путем требуется гораздо большая поддержка со стороны общественности и населения», - заявил Бокерия, передает SOVA.
- Ранее сегодня председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что оппозиция не смирится с результатами муниципальных выборов в Грузии.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует представитель оппозиционного «Единого национального движения», - Цаленджиха.
Хуберт Книрш: Принятие результатов выборов - фундаментальная демократическая обязанность
«Необходимо обращать внимание на слабые места, на любую жалобу должно последовать соответствующее реагирование», - заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, говоря о втором туре местных выборов и их оценке со стороны международных наблюдателей, передает Общественный вещатель.
«Международные наблюдатели представили оценки относительно местных выборов в Грузии. Это была подробная, дифференцированная и сбалансированная оценка. Они увидели много улучшений. Наблюдатели также подчеркнули многие недостатки, которые все еще существуют. Необходимо обратить внимание на эти слабые места, и на любую жалобу должно последовать соответствующее реагирование. Принятие результатов выборов и работа в рамках демократического процесса - фундаментальная демократическая обязанность», - сказал Хуберт Книрш.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.
- Оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с украденными выборами и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
Три человека в Южной Осетии скончались от коронавируса
В «красную зону» медцентра самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки госпитализированы 9 человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции, семь находятся в палате интенсивной терапии.
Как сообщила информагентству «Рес» заместитель директора по организационно-методической работе Республиканского многопрофильного центра (РММЦ) Зарина Туаева, в «красных зонах» инфекционной и детской больниц проходят лечение 193 пациента, трое жителей республики скончались за сутки от последствий новой коронавирусной инфекции, двое в цхинвальском медцентре, один за пределами республики. По данным РММЦ республики, всего число умерших с начала пандемии от COVID возросло до 145.
«Кроме того, за сутки выписаны домой из медцентра 13 человек», - уточнила врач.
Количество инфицированных с начала пандемии в республике возросло по данным Югосетпотребнадзора до 8779 человек, 6446 - выздоровели.
- До 1 декабря в Южной Осетии запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях.
В Армении с 1 ноября станет обязательным ношение масок в открытых общественных местах
Как сообщает Министерство здравоохранения, чтобы снизить риск распространения коронавируса, с 1 ноября в общественных местах в Армении станет необходимо носить маски.
На заседании правительства 28 октября премьер-министр Никол Пашинян не исключил, что ношение маски в открытых общественных местах снова станет обязательным.
С 26 октября вузы в Армении перешли на дистанционное обучение, а школьные каникулы были продлены на неделю – до 8 ноября. Обсуждается также вопрос о продлении школьных каникул еще на неделю.
Требование носить маску в открытых общественных местах в Армении было снято в июне этого года, сообщает Радио Азатутюн.
Ситуация с коронавирусом в Армении ухудшилась в последние недели. Как сообщают из Минздрава, за прошедшие сутки в Армении выявлено 2193 новых случая коронавируса, а от ковида скончались 52 человека.
Всего с начала эпидемии от ковида в Армении умерли 6284 человек. Еще 1291 пациент с коронавирусной инфекцией скончался по другим причинам.
За сутки на Северном Кавказе умерли 109 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 109 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 530.
По данным властей, в Краснодарском крае умер 41 человек, в Ставропольском крае - 36, в Чечне - семь, в Адыгее, Дагестане и Кабардино-Балкарии - по шестеро, в Калмыкии - трое, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии зафиксировано по два летальных случая.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 23 870 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Калмыкии.
- Ставропольский край + 445 (97 760 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 279 (81 526)
- Дагестан + 160 (56 009)
- Кабардино-Балкария + 128 (35 108)
- Чечня + 118 (25 297)
- Северная Осетия + 101 (25 528)
- Карачаево-Черкесия + 85 (27 507)
- Ингушетия + 81 (23 660)
- Адыгея + 78 (21 560)
- Калмыкия + 55 (32 307)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 422 336 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 31 октября, выявлено 8 513 790 заболевших коронавирусом.
Саммит G20 одобрил соглашение о налогообложении мировых корпораций
Лидеры двадцати крупнейших экономик мира одобрили международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций - в размере не менее 15%. Таким образом, как отмечает Би-би-си, страны «двадцатки» намерены добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уклонялись от них, декларируя прибыль в офшорах.
Ожидается, что налоговое новшество, изначально предложенное США, вступит в силу к 2023 году. Главы двух стран - России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин участвовали в форуме по видеосвязи.
ВВП стран «Большой двадцатки» составляет около 80% мирового ВВП.
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала подписанное соглашение историческим для мировой экономики. Американские предприятия и рядовые работники в целом выиграют, несмотря на то, что наиболее крупным американским компаниям придется платить больше налогов, заявила министр финансов США.
В понедельник в Глазго откроется международная конференция по климату. Руководители государств, ученые и активисты обсудят национальные и международные обязательства по внедрению энергосберегающих и «зеленых» технологий.
ОБСЕ/БДИПЧ: Острый диссонанс в контексте ресурсов сыграл в пользу партии власти
Глава наблюдательной миссии ОБСЕ/БДИПЧ Альберт Джонсон представил предварительный оценочный отчет второго тура выборов в органы местного самоуправления, прошедших в Грузии 30 октября, сообщает SOVA. Джонсон сказал, что последний тур в целом прошел хорошо, но продолжающаяся поляризация и усиление негативной риторики отрицательно повлияли на процесс.
«Кампания была конкурентной и охватывала всю страну. Она затмила местные вопросы. В целом у кандидатов была возможность свободного ведения кампании, однако поступали жалобы о запугиваниях и давлении. Острый диссонанс в контексте ресурсов сыграл в пользу партии власти», - заявил Джонсон.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.
- Оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с украденными выборами и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
Гарибашвили примет участие в 26-ой сессии Конференции ООН по изменению климата
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в работе саммита мировых лидеров на 26-ой сессии Конференции ООН по изменению климата, который пройдет 1-2 ноября в Глазго.
Глава правительства вместе с членами делегации уже отбыл в Соединенное Королевство. В состав делегации входят заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Давид Залкалиани и начальник аппарата правительства Илья Дарчиашвили.
Премьер-министр обратится к участникам саммита 1 ноября, а также проведет двусторонние встречи на высоком уровне.
В саммите примут участие лидеры около 120 стран, - сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии.
После выборов «Грузинская мечта» обещает прислушаться к гражданам и исправить свои ошибки
Правящая «Грузинская мечта» обещает исправить все свои недочеты и в ближайшие годы сделать управление в Грузии максимально эффективным. Об этом говорится в обращении председателя партии власти Ираклия Кобахидзе, распространенном по итогам второго тура муниципальных выборов, передает агентство «Новости-Грузия».
«Эти выборы еще раз подтвердили твердую легитимность «Грузинской мечты», которая возлагает на нас огромную ответственность сделать все возможное в ближайшие годы, чтобы оправдать доверие, довести начатые дела до конца и наметить новые инициативы. Одновременно мы обязаны прислушаться к претензиям тех граждан, которые не поддержали нашу партию. Естественно, такие претензии есть и у наших сторонников. Мы сделаем максимум для того, чтобы исправить недочеты, которые видят наши граждане и еще более усилить то, что нравится людям в правлении «Грузинской мечты». В ближайшие годы будет сделано все, чтобы управление в Грузии было максимально эффективным», - пишет Кобахидзе.
Он добавил, что незадолго до выборов партия власти столкнулась с рядом трудностей: «саботаж государственных институтов, шестимесячный искусственный кризис, освобождение двух преступников». Кобахидзе также подчеркнул, что для «Грузинской мечты» муниципальные выборы 2021 стали первыми после ухода из политики основателя партии, миллиардера Бидзины Иванишвили.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.
- Оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с украденными выборами и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
ЦИК Грузии опубликовал данные подсчета всех избирательных участков в Тбилиси
По данным ЦИК Грузии, в Тбилиси подсчитаны данные на всех 769 избирательных участках города.
Согласно этим предварительным данным, во втором туре выборов мэра Тбилиси победил кандидат от «Грузинской мечты» и действующий мэр грузинской столицы Каха Каладзе, набравший 55,603 процента голосов (258 740 голосов).
Кандидат от «Национального движения» Ника Мелия набрал 44,397 процента (206 598 голосов).
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения», стала Цаленджиха.
- Оппоненты властей не спешат признавать поражение и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
TI: Зафиксированные на выборах в Грузии нарушения могли существенно повлиять на результаты
Зафиксированные в ходе второго тура муниципальных выборов нарушения могли существенно повлиять на окончательные результаты. Об этом говорится в отчете авторитетной неправительственной организации Transparency International – Georgia (TI), наблюдавшей за процессом, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Поскольку во многих избирательных округах была зафиксирована небольшая разница в голосах, полученных кандидатами, выявленные в предвыборный период и день выборов нарушения и проблемные тенденции могли существенно повлиять на окончательные результаты и свободное выражение воли избирателями. Исходя из этого, у общественности могут возникнуть обоснованные вопросы касательно справедливости выборов», - заявляют в TI.
По оценке НПО, первая половина дня голосования прошла «в основном в мирной обстановке», однако позже ситуация на многих избирательных участках обострилась – участились сообщения о случаях драк и словесных перепалок. Также в отчете говорится о многочисленных фактах вмешательства в работу журналистов и незаконного учета избирателей, пришедших на участки. Кроме того, наблюдатели TI говорят о дежурствах партийных координаторов возле большинства участков, в том числе в радиусе 100 метров, что является нарушением.
Другой значительной проблемой стали «различные нарушения со стороны предвзятых организаций-наблюдателей», которым нередко покровительствовали члены избирательных комиссий.
Претензии есть и к участковым избирательным комиссиям. В процессе подсчета голосов была выявлена тенденция искусственного затягивания заполнения итоговых протоколов, а также факты, когда итоговые протоколы заранее отправляли в окружные избирательные комиссии на утверждение. На нескольких избирательных участках неправильно сортировали недействительные и действительные бюллетени.
Из позитивных изменений в работе Центральной избирательной комиссии – оперативность. В отличие от первого тура выборов, теперь предварительные результаты публиковали одновременно с обнародованием итоговых протоколов.
Оппозиция анонсировала первую протестную акцию после выборов в Грузии
Оппозиция не смирится с результатами муниципальных выборов в Грузии и сегодня соберет своих сторонников в центре Тбилиси, чтобы озвучить план дальнейших действий. Об этом заявил председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия сегодня на брифинге.
«Вчера борьба не закончилась – вчера борьба началась. Естественно, никто, ни один уважающий себя гражданин Грузии, не собирается смириться с тем, что вчера происходило. Мы собираемся бороться очень решительно, непоколебимо, мирно… Сегодня в 7 часов вечера мы ждем вас на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту территории, чтобы поговорить об этом конкретном плане, и чтобы ни у кого не было иллюзии что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-либо с рук», - заявил Мелия.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует представитель оппозиционного «Единого национального движения», - Цаленджиха.
В ЦИК Грузии объявили второй тур муниципальных выборов состоявшимся
Второй тур муниципальных выборов в Грузии состоялся, заявил председатель Центризбиркома страны Георгий Каландаришвили на сегодняшнем брифинге, передает агентство «Новости-Грузия».
«Второй тур выборов состоялся. Хочу поблагодарить все стороны, включенные в избирательный процесс, наблюдательские организации, СМИ и избирательные субъекты, которые активно следили за днем голосования», - сказал Каландаришвили.
По его словам, «избирательный процесс был достаточно конкурентным», несмотря на некоторые погрешности. «Лишь в единичных случаях на нескольких участках процесс голосования задерживался на короткое время из-за конкретных инцидентов, которые не повлияли процесс голосования в целом», - подчеркнул он.
В целом в окружные избирательные комиссии в день выборов поступило 272 жалобы. Из них 121 жалоба – от организаций-наблюдателей, а 151 – от избирательных субъектов.
«Большинство из них связано с процедурными нарушениями», - сообщил Каландаришвили.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.
- Оппоненты властей не спешат признавать поражение и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
Коронавирус в Грузии: 3 382 новых случаев заражения, 42 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 382 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 36,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,34%, за последние две недели – 8,91%, а за последнюю неделю – 8,68%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 719 247.
Более 38% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 287. В Имерети выявили 664 случаев заражения, в Кахетии – 352, в Самегрело и Земо Сванети – 322, в Квемо Картли – 292, в Шида Картли – 219, в Аджарии – 141, в Мцхета-Мтианети – 76, в Самцхе-Джавахети – 69, в Гурии – 78, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.
От ковида умерли еще 42 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 10 045.
Выздоровели 5 389 человек, их общее число выросло до 660 518.
На данный момент в Грузии 48 658 активных случаев коронавируса. Из них 6 468 пациентов (более 13%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 594 больных тяжелое, 336 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 093 гражданина (около 2% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 41 097 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остаются 43 гражданина, а в самоизоляции – более 33,5 тысячи.
В 19 из 20 городов побеждают кандидаты «Грузинской мечты» – данные ЦИК
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала предварительные данные второго тура выборов в органы местного самоуправления. В большинстве городов и муниципалитетов подсчитаны данные со 100% участков, в Тбилиси – 99.87% (нет данных лишь с одного участка).
В 19 из 20 городов выигрывают кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта», кандидат от оппозиционного «Единого национального движения» побеждает в Цаленджихе.
Тбилиси: 99,87% участков
- Каха Каладзе «Грузинская мечта» — 55,607%
- Ника Мелия «Национальное движение» — 44,393%
Рустави
- Давид Киркитадзе «Национальное движение» — 46,283%
- Нино Лацабидзе «Грузинская мечта» — 53,717%
Кутаиси
- Хатия Деканоидзе «Национальное движение»— 48,357%
- Иосиф Хахалеишвили «Грузинская мечта» — 51,643%
Поти
- Бека Вачарадзе «Грузинская мечта» — 57,35%
- Гиги Угулава «Национальное движение» — 42,65%
Батуми
- Георгий Киртадзе «Национальное движение»— 48,982%
- Арчил Чиковани «Грузинская мечта» — 51,018%
Зугдиди
- Анзор Мелия «Национальное движение»— 48,369%
- Мамука Цоцерия «Грузинская мечта» — 51,631%
Телави
- Леван Андриашвили «Грузинская мечта» — 56,899%
- Георгий Ботковели «Национальное движение»— 43,101%
Хелвачаури
- Заза Даисамидзе «Грузинская мечта» — 55,007%
- Миша Болквадзе «Национальное движение»— 44, 993%
Карели
- Заза Гулиашвили «Грузинская мечта» — 56,732%
- Николоз Ахалкаци «Единое национальное движение» — 43,268%
Хашури
- Тенгиз Читиашвили «Грузинская мечта» — 59, 082%
- Иосиф Буадзе «Национальное движение»— 40,918%
Цагери
- Георгий Немсадзе «Грузинская мечта» — 62,873%
- Бессарион Бенделиани «За Грузию» — 37,127%
Багдати
- Каха Энукидзе «Грузинская мечта» — 60,693%
- Георгий Робакидзе «Национальное движение»— 39,307%
Цхалтубо
- Геннадий Баланчивадзе «Грузинская мечта» — 57,167%
- Заза Метревели «Национальное движение»— 42,833%
Цаленджиха
- Георгий Харчилава «Национальное движение» — 51,107%
- Гога Гулордава «Грузинская мечта» — 48,893%
Чхороцху
- Дато Гогуа «Грузинская мечта» — 50,881%
- Бадри Карчава «Национальное движение»— 49,119%
Хоби
- Давид Букия «Грузинская мечта» — 56,78%
- Бесик Шенгелия «Национальное движение» — 43,22%
Сенаки
- Коба Накопия «Национальное движение»— 46,922%
- Вахтанг Гаделия «Грузинская мечта» — 53,078%
Мартвили
- Торнике Джанашия «Грузинская мечта» — 51,845%
- Теймураз Джанашия «Национальное движение»— 48,155%
Озургети
- Автандил Талаквадзе «Грузинская мечта» — 55,409%
- Константин Шарашенидзе, независимый кандидат— 44,591%
Тианети
- Тамаз Мечиаури «За единую Грузию» — 45,174%
- Леван Циклаури «Грузинская мечта» — 54,826%
Как пишет агентство «Новости-Грузия», правящая партия «Грузинская мечта» также смогла получить 26 из 42 мест в сакребуло (совещательные органы) 24 городов и районов Грузии. Представителям оппозиционных партий удалось получить 16 мест. Депутатами сакребуло по итогам голосования 30 октября становятся:
Зугдиди
- «Грузинская мечта» — Ираклий Джанашия (52,173%)
Цаленджиха
- «Для Грузии» — Гела Абуладзе (53,457%)
- «Национальное движение» — Мамука Микава (50,348%)
- «Национальное движение» — Роман Кварацхелия (50,115%);
- «Национальное движение» — Дато Месхия (50,125%);
- «Грузинская мечта» — Нана Кекуа (53,463%).
Чхороцку
- «Грузинская мечта» — Джано Партая (52,383%);
- «Национальное движение» — Варлам Сичинава (51,381%);
- «Для Грузии» — Шота Цурцумия (57,152%);
- «Для Грузии» — Тариел Шенгелия (56,055%);
- «Для Грузии» — Ачико Цирамия (50,479%).
Мартвили
- «Национальное движение» — Коба Асабашвили (50,72%)
- «Грузинская мечта» — Миндия Габисония (50,097%)
- «Европейские социалисты» — Георгий Джиждилава (50,446%)
Сенаки
- «Грузинская мечта» — Гиги Цурцумия (53,055%)
- «Грузинская мечта» — Шакро Кокая (53,94%)
Озургети
- «Для Грузии» — Георгий Сирадзе (54,461%)
- «Национальное движение» — Раинди Думбадзе (54,528%)
- «Грузинская мечта» — Нино Махарадзе (53,855%)
Чохатаури
- «Грузинская мечта» — Звиад Мамаладзе (51,717%)
Хелвачаури
- «Грузинская мечта» — Элизбар Зоидзе (51,791%)
- «Грузинская мечта» — Шота Путкарадзе (51,349%)
Кеда
- «Грузинская мечта» — Отар Харадзе (50,779%)
Хуло
- «Для Грузии» — Ираклий Болквадзе (57,576%)
- «Грузинская мечта» — Надым Деканадзе (53,504%)
Лентехи
- «Свободная Грузия» — Георгий Шаврешиани (54,268%)
Они
- «Грузинская мечта» — Мадлена Метревели (56,522%)
- «Грузинская мечта» — Мамука Кавлашвили (60%)
Самтредиа
- «Грузинская мечта» — Паата Кохреидзе (56,893%)
Цхалтубо
- «Грузинская мечта» — Реваз Дидава (58,943%)
Чиатура
- «Грузинская мечта» — Вахтанг Цуцкиридзе (57,451%)
Хашури
- «Грузинская мечта» — Давид Метревели (62,248%)
Карели
- «Грузинская мечта» — Караман Роинашвили (54,71%)
- «Единое национальное движение» — Мурхаз Цискадзе (47,822%)
Каспи
- «Грузинская мечта» — Бадри Джаниашвили (62,035%)
Тбилиси (Сабуртало);
- «Грузинская мечта» — Автандил Цинцадзе (55,523%)
Рустави
- «Грузинская мечта» — Григол Вепхвадзе (53,375%)
Душети
- «Грузинская мечта» — Георгий Инашвили (78,345%)
Тианети
- «Грузинская мечта» — Звиад Звиадаури (50,44%)
Ахмета
- «Грузинская мечта» — Эльдар Багакашвили (61,504%)
Кварели
- «Грузинская мечта» — Мамука Буриашвили (54,911)
В Абхазии за сутки выявлено 135 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 364 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 135 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 80 пациентов. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 20 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 28, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 104 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31 583 человека. Зарегистрировано 456 летальных случаев. Выздоровели 26 707 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Конгрессе США заявили о рисках подрыва демократии в Грузии из-за ареста Саакашвили
Продолжающееся содержание в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может подорвать шаги Тбилиси по демократизации и углубить политические разногласия внутри страны. Об этом говорится в заявлении старшего члена комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брэда Шермана.
«В то время, когда Грузия занята преодолением политического кризиса, подорвавшего доверие общества к здоровому демократическому процессу, тревожная тенденция арестов представителей оппозиции, включая Саакашвили и лидера «Единого национального движения» Нику Мелия в начале этого года, - это не путь для продолжения Грузией своей важной демократической и евроатлантической траектории», - сказано в обращении.
Конгрессмен-демократ отмечает, что Саакашвили арестовали на основании заочно вынесенных приговоров по уголовным делам, которые «широко критиковались как политически мотивированные». Со дня задержания и помещения в руставскую тюрьму 1 октября Саакашвили в знак протеста объявил голодовку. От пищи политик отказывается в течение месяца, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Шерман заявляет, что «глубоко обеспокоен ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии и председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины». Он подчеркивает, что гарантии на доступ адвокатов и предоставление «адекватной медицинской помощи» экс-президенту «является неотъемлемой частью восстановления доверия жителей» Грузии и возвращения страны на демократический путь.
«Как старший член комитета палаты представителей по иностранным делам, я призываю правительство «Грузинской мечты» немедленно решить проблему быстро ухудшающегося состояния здоровья Саакашвили, переведя его в больницу для лечения», - сказано в обращении.
- Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины незадолго до первого тура муниципальных выборов. Нынешние власти страны обещают, что экс-президент проведет в грузинской тюрьме не менее шести лет – согласно заочно вынесенным приговорам по двум делам, начатым при правлении «Грузинской мечты».
- Теперь, когда из-за продолжительной голодовки Саакашвили потребовалась помощь врачей, власти согласились госпитализировать его в больницу глданской тюрьмы. В Минюсте настаивают, что этот госпиталь полностью подходит для голодающих заключенных, однако Народный защитник и адвокаты политика в возможностях госпиталя сомневаются. Более того, по информации сторонников Саакашвили, в больнице глданской тюрьмы планируется инсценировать бунт с целью ликвидации третьего президента.
Николоз Саакашвили обратился к сыну: Время прекратить голодовку и набраться сил
Отец экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - Николоз Саакашвили призывает сына прекратить голодовку. Обращение Николоза Саакашвили опубликовано на его странице в Facebook.
Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме. Через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать основанную им партию «Единое национальное движение» во втором туре муниципальных выборов на выборах.
По предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей «Грузинской мечты» одержали победу на выборах мэров во всех крупных городах. Оппозиция не признает поражение и обещает продолжать борьбу.
«Миша, я считаю, что твой 30-дневный беспрецедентный протест имел огромное влияние на мобилизацию выборов, что позитивно отразилось на результатах. Время прекратить эту форму протеста и набраться сил. Народу нужна поддержка», - написал Николоз Саакашвили накануне вечером, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Позже, уже после объявления первых результатов, он опубликовал еще одно обращение к сыну: «Сегодня я уже могу позволить себе обратиться к третьему президенту Грузии! У нас есть право потребовать прекратить голодовку под строгим медицинским контролем, поскольку вместе с вами нам предстоит пройти огромный путь за благополучие Грузии!».
- Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине он уже приговорен за должностные преступления на шесть лет, и еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.
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