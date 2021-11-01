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Вступили в силу новые правила въезда иностранных туристов в Израиль. Подробности
В понедельник, 1 ноября, вступили в силу новые правила въезда для иностранных туристов в Израиль. На сегодня границы открыты для туристов из всех стран.
Как пишет портал Newsru.co.il, для въезда в Израиль следует заполнить декларацию на сайте министерства здравоохранения. В Израиль могут въехать иностранные туристы, соответствующие следующим критериям:
- Если за последние 14 дней перед въездом в Израиль не бывали в стране из «красной зоны» (на сегодняшний день Израиль не считает «красной» ни одну страну);
- Привиты вакциной, признанной ВОЗ (или вакциной «Спутник V» – с 15 ноября) или переболели коронавирусом;
- Не подлежат запрету на въезд по другим причинам;
- Въезжают в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона;
Иностранные граждане, подходящие под эти условия, также должны делать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета и в аэропорту Бен-Гурион, а также находиться в изоляции в Израиле до получения отрицательного результата.
Иностранцы, не соответствующие этим критериям, смогут въезжать в Израиль только с разрешения комиссии Управления регистрации населения.
Признанные в Израиле вакцины:
- Moderna
- Pfizer
- Johnson & Johnson – Janssen
- AstraZeneca
- Covishield
- Sinopharm
- Sinovac
- SputniK-V (на особых условиях)
Сообщается, что лица, привитые российской вакциной «Спутник V» смогут въезжать в Израиль с 15 ноября и будут находиться в карантине до получения положительного результата серологической проверки.
Другие новости дня
Посольство США о выборах в Грузии: Демократия не может быть укреплена насилием
Посольство США в Грузии разделяет оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ относительно местных выборов в Грузии, но считает, что на процессе негативно отразилась продолжающая политическая поляризация.
В распространенном сегодня заявлении американского посольства сказано, что резкий дисбаланс ресурсов и обусловленное пребыванием во власти непропорциональное преимущество изменили условия конкуренции, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы разделяем оценку БДИПЧ о том, что выборы в целом были мирными и хорошо организованными, однако обвинения в запугивании и давлении избирателей сохранялись, а продолжающаяся поляризация, сопровождавшаяся эскалацией негативной риторики, негативно повлияла на процесс», – сказано в заявлении.
«Как показали эти выборы, демократия — это процесс постоянных усилий, требующий приверженности высочайшим международным стандартам и бдительности в обеспечении защиты демократических прав и свобод своих граждан», – подчеркивает посольство.
В посольстве США отмечают, что некоторые реформы, которые грузинские политические лидеры провели в начале этого года в результате инклюзивных и многопартийных процессов, такие как автоматический пересчет голосов и электронное голосование, значительно повысили прозрачность процесса голосования.
Посольство США выразило сожаление в связи с тем, что эти позитивные шаги были ослаблены повсеместными нарушениями в предыдущий избирательный период и в день выборов, что отрицательно отразилось на возможности граждан свободно голосовать.
Посольство США особенно обеспокоено достоверными сообщениями о насилии в отношении наблюдателей и представителей СМИ как во время первого, так и второго тура.
Ника Гварамия: Михаила Саакашвили может похитить югоосетинский спецназ
У нас есть информация, что Саакашвили собираются перевести в Горийский госпиталь, где, возможно, будет спланировано его похищение т.н. осетинским спецназом, – об этом журналистам заявил генеральный директор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия после встречи с политиком.
По словам Гварамия, Саакашвили необходимо перевести в частную клинику, а не в тюремную больницу.
«Саакашвили категорически не планирует переходить в тюремную больницу. Есть реферальная клиника, куда переводят всех заключенных по состоянию здоровья. Пусть будут добры, переведут его, пусть не делают исключений», – отметил Ника Гварамия.
В Специальной пенитенциарной службе утверждают, что Гварамия вводит общественность в заблуждение.
«Обвинение, распространенное Никой Гварамия, будто планируется перевести Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь, не соответствует действительности», – говорится в заявлении ведомства.
Ранее в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости для транспортировки Саакашвили в больницу будет использован вертолет.
Сам Саакашвили, его врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику. Власти в случае необходимости согласны перевести его в госпиталь Глданской тюрьмы.
- После ареста Михаила Саакашвили в Грузии министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев заявил, что Цхинвали имеет право потребовать выдачи Саакашвили по месту совершения прежних преступлений.
Первый регион в России признал иностранные вакцины от COVID-19
Власти Ленинградской области будут учитывать QR-коды о вакцинации иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции нового типа при посещении музеев и театров региона. Об этом сообщает РИА "Новости".
Вопрос согласован с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и главным санитарным врачом региона, говорится в сообщении на сайте областного правительства.
С 30 октября по 7 ноября в регионе действует режим нерабочих дней в связи с ростом числа заражений коронавирусом. В музеи и театры можно проходить только по QR-коду о вакцинации или по отрицательному ПЦР-тесту.
QR-коды для доступа на отдельные объекты действуют или будут введены в ближайшие дни во всех российских регионах, кроме Сахалинской области. С 1 ноября участники очных совещаний в правительстве России обязаны предъявлять QR-код, подтверждающий наличие прививки от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни, сообщает РБК.
Россия пока не одобрила ни одну из иностранных вакцин. Российский препарат "Спутник V" также ждёт одобрения ВОЗ и Европейского союза, несмотря на то что Москва заключила контракты на его поставки в 67 стран. Кроме того, российская вакцина официально одобрена для использования в двух странах ЕС – Венгрии и Словакии.
В конце октября агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сможет до конца года принять решение об одобрении российской вакцины "Спутник V", так как некоторые необходимые для этого данные по-прежнему отсутствуют. ЕМА начало процесс экспертизы "Спутника V" в марте.
В июле Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Консультации по этому вопросу продолжаются.
В югоосетинском медцентре проходят лечение 186 пациентов с COVID-19
В самопровозглашенной республике Южная Осетия, в «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра за прошедшие сутки госпитализированы четыре человека с диагнозом «коронавирус», выписаны 11 пациентов. Об этом сообщила заместитель директора по организационно-методической работе медцентра Зарина Туаева.
«В «красных зонах» инфекционной и детской больниц на сегодняшнее утро проходят лечение 186 (днем ранее – 193) пациентов с коронавирусной инфекцией. В палате интенсивной терапии находятся четыре пациента», –сказала врач.
Накануне сообщалось о смерти трех пациентов с COVID-19. Число жертв коронавируса за время пандемии достигло 145.
С сегодняшнего дня в Южной Осетии объявлена нерабочая неделя в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
Саакашвили: «Ни одна тюремная дверь не сможет сдержать справедливый гнев народа»
Ни одна тюремная дверь не сможет сдержать справедливый гнев народа, говорит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, уже месяц голодающий в руставской тюрьме №12.
С обращением экс-президента журналистов ознакомил его адвокат, гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.
Ранее еще один адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что грузинский народ «должен выполнить свой долг и освободить экс-президента из тюремного заключения Путина».
В первом обращении из тюрьмы после второго тура муниципальных выборов Саакашвили также говорит, что парламент Грузии «потерял функцию государственной платформы».
«Мой совет всем соратникам, боевым товарищам и просто патриотам страны и порядочным людям, последовать примеру господина Хазарадзе, оставить парламент и оставить «Мечту» наедине с собой», – говорится в обращении.
Накануне стало известно, что лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе отказывается от депутатского мандата.
Лиза Ясько: Саакашвили похудел в тюрьме более чем на 20 кг
Гражданская жена Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько сообщила об ухудшении состояния здоровья политика, который уже месяц держит голодовку в Руставской тюрьме.
«На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов», – заявила журналистам Ясько после свидания с Саакашвили в тюрьме.
«Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента», – сказала она.
По ее словам, Саакашвили пока держится, но его голодовка не может продолжаться бесконечно, пишет «Интерфакс».
«Украинская позиция заключается в том, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, но это зависит от грузинских властей», – сказала Ясько.
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.
- Лизе Ясько 31 год. Она – депутат Верховной рады Украины, бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Рулофс заявила, что не знала о его планах создать новую семью.
Саакашвили призвал граждан Грузии пойти по революционному пути Пашиняна
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что результаты второго тура муниципальных выборов в стране были сфальсифицированы. Политик считает, что жители Грузии теперь должны пойти по революционному пути Никола Пашиняна.
С обращением экс-президента журналистов ознакомил его адвокат, гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия.
«Что мы должны сделать? Только одно: мы должны заставить их заплатить ту цену, которую самолюбивые народы заставляют платить фальсификаторов-правителей. Мы должны отнять у них власть и заставить ответить за всё перед законом. Так поступила наша соседняя Армения. Там Пашинян боролся с олигархом, который по калибру превосходил Иванишвили в четыре раза, за которым стояла Россия; ему также сфальсифицировали выборы, но армянский народ все равно одержал победу. Все больше людей вышло на улицы – и бандитским властям пришлось уйти, пришлось назначить досрочные выборы», – говорит Саакашвили.
В обращении политик также говорит о примере украинской Оранжевой революции и добавляет, что идея таких революций была рождена именно в Грузии.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения», стала Цаленджиха.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави. Политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения – сфабрикованными.
- В Грузии Саакашвили признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
- Приговор не вынесен еще по двум делам: разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погрому, учиненному спецназом в телекомпании «Имеди». Нет решения суда и по делу о растрате госбюджета в размере девяти миллионов лари.
- Саакашвили также предъявили обвинение по 1-й части статьи 344 УК Грузии по факту незаконного пересечения государственной границы
- Власти Грузии заявляют, что вопрос экстрадиции Саакашвили в Украину не рассматривается и срок ему придется отбывать на родине.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 51 пациент
По информации Министерства здравоохранения Армении, число случаев коронавируса в стране за прошедшие сутки увеличилось на 1071, в общем составив 309 397.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте Минздрава, по состоянию на 11:00 1 ноября, число выздоровевших пациентов увеличилось на 1641 и сейчас составляет 270 741.
Сообщается, что за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался 51 пациент. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 6379.
Согласно Минздраву, за время эпидемии 1299 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам, пишет Радио Азатутюн.
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 30 978, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 2 110 256 (12 835 за сутки).
В Грузии от коронавируса скончались еще 44 пациента
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 44 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 089.
За сутки в стране выявили 2141 новый случай коронавируса. Накануне провели 19 886 тестов: PCR-тестов – 7861, экспресс–тестов на антиген – 12 025.
Выздоровели еще 5081 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 721 388, выздоровевших – 665 599.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,77%, за последние 14 дней составляет 8,94%, за неделю – 8,83%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 1402 человека, всего в Грузии использовано 1 978 857 вакцин.
Оксфордский словарь назвал vax словом 2021 года
Словом 2021 года, по версии составителей Оксфордского словаря, стало слово vax. Это кратка форма слова vaccine (вакцина) и производных от него, таких как вакцинация, вакцинироваться. "Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax", в этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом, сообщается на сайте словаря.
Кроме того, появились такие неологизмы, как: vaxxie - вакси - фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с селфи, а также новые производные от этого слова, например, anti-vaxxer (противник вакцинации) или double-vaxxed (человек, вакцинированный двумя дозами), или бюрократическое - vax pas (паспорт вакцинации).
Британские лингвисты отмечают, что тенденция к более частому употреблению аналогов слова vax зафиксирована во многих языках. Так в Португалии сейчас это слово звучит в 10 раз чаще, чем 10 лет назад, а во французском языке теперь практически всегда соотносится с прививкой против COVID-19.
Слово vax в английском языке существует с 1799 года. Оно происходит от латинского vacca - корова. Тогда британский врач Эдвард Дженнер разработал вакцину от натуральной оспы, используя вирус коровьей оспы, неопасной для человека. Его препарат получил название – вакцина .
В прошлом году составители Оксфордского словаря не смогли выбрать самое популярное слово. Эксперты заявили, что 2020 год невозможно описать одним словом.
В Глазго открылся климатический саммит. Среди участников – премьер Грузии
В шотландском городе Глазго открылась конференция ООН по изменению климата COP26. 25 тысяч делегатов из 200 стран в течение почти двух недель будут решать, как спасти планету от глобального потепления.
Основная цель встречи в Глазго - подведение первых итогов выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году. Саммит, отложенный на год из-за пандемии, может стать для мировых промышленных держав последним шансом согласовать меры, которые позволят затормозить процесс глобального потепления на планете, полагают эксперты.
В первые два дня запланированы личные встречи глав стран-членов Группы двадцати - ведущих экономик мира. Они обсудят, в какой степени каждая из стран выполнила основные пункты Парижского соглашения по снижению выбросов парниковых газов, наращиванию производства возобновляемой энергии и выделению средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.
В докладе входящей в ООН Всемирной метеорологической организации, подготовленном к саммиту в Глазго, отмечается, что годы с 2015-го по 2021 могут стать самыми жаркими в истории наблюдений за климатом. Глобальное потепление в результате выбросов парниковых газов угрожает "далеко идущими последствиями для нынешнего и будущих поколений". Планета вступает "на неизведанную территорию".
Однако многие эксперты обращают внимание на то, что мировые лидеры не смогут договориться и цель достигнута не будет, поскольку три из четырех крупнейших стран-загрязнителей – Китай, Россия и Индия – не поддерживают сокращение выброса парниковых газов до нуля к 2050 году. Россия и Китай ориентируются на 2060 год, а Индия пока свою позицию не озвучила.
Сегодня, 1 ноября к участникам саммита обратится премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По информации пресс-службы правительства, он сосредоточит внимание на важности совместной работы для решения проблем пандемии, а также угроз, связанных с изменением климата.
NYT: США передали России список подозреваемых в кибератаках
Соединённые Штаты за закрытыми дверями ведут переговоры с Россией о проблеме кибербезопасности и недавно передали российской стороне имена нескольких хакеров, которые, по данным американского разведсообщества, причастны к недавним кибератакам на объекты в США.
Такое утверждение содержится в статье под заголовком "Соперники на мировой арене, Россия и США в тишине ищут области для сотрудничества", опубликованной в воскресенье на сайте газеты New York Times. В ней утверждается, что в последние месяцы между американскими и российскими представителями ведётся диалог также по другим проблемам в частности, по контролю за вооружениями, по утверждению газеты, "самый глубокий за многие годы". "Администрация Байдена применяет трезвый подход к отношениям с Россией" - пишет издание.
Диалог, ведущийся по большей части за кулисами, начался после встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве в июне нынешнего года. Как отмечает New York Times, за последние месяцы три высокопоставленных представителя администрации США посетили Москву, российские и американские представители также несколько раз встречались в Швейцарии и Финляндии.
Передаче российской стороне данных о подозреваемых в хакерских атаках, как пишет газета, предшествовали длительные дебаты в американском разведсообществе. Теперь, по словам американских представителей, в Вашингтоне ждут, "приведёт ли информация к арестам", называя нынешнюю ситуацию проверкой на то, насколько президент Путин был искренен в своём обещании помочь бороться с киберпреступностью.
Обвиняя российских хакеров в кибератаках, власти США в последнее время подчёркивали, что за атаками с целью выкупа, скорее всего, не стоит сам Кремль или российские спецслужбы.
В статье также идёт речь о недавнем визите в Москву заместителя госсекретаря Виктории Нуланд. Как утверждается, поднимался широкий круг вопросов, однако были и темы, которые Кремль не хотел обсуждать - среди них репрессии против политической оппозиции и ситуация находящегося в колонии Алексея Навального.
Пока неясно, состоится ли в ближайшее время новая встреча Путина и Байдена. Российский президент не приехал на саммит "Группы двадцати" в Рим, в котором участвовал Байден. Глава российской делегации, министр иностранных дел Сергей Лавров, заявил в воскресенье, что у него состоялся с Байденом "непродолжительный, но полезный разговор". По словам Лаврова, Байден передал привет Путину и подчеркнул свою нацеленность на дальнейшие контакты.
Сам Байден, выступая вечером в воскресенье, выразил сожаление в связи с тем, что российский и китайский лидеры не приехали на саммит и лично не представили позиции своих стран по важнейшим вопросам.
Акция оппозиции в Тбилиси состоится 6-го, а не 7 ноября
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» вместе с партиями-партнерами «Лело» и «Дроа» проведут масштабную акцию протеста в Тбилиси не 7 ноября, в воскресенье, а 6 ноября, в субботу.
Ранее председатель партии Ника Мелия объявил на информационной встрече со сторонниками возле парламента о проведении акции 7 ноября, однако позже в партии уточнили дату, пишет агентство «Новости-Грузия».
Дело в том, что 7 ноября 2007 года – это дата, из-за которой партию «Национальное движение» часто критикуют. Тогда правительство президента Михаила Саакашвили с применением полицейской силы разогнала в Тбилиси несколько мирных акций протеста, проводившихся в разных местах. А в конце дня спецназ ворвался в телекомпанию «Имеди», которая тогда принадлежала олигарху Бадри Патаркацишвили и резко критиковала деятельность Саакашвили, находившегося во власти третий год. В результате полицейской спецоперации в «Имеди» была повреждена телевизионная техника и отключено вещание.
В интервью телекомпании «Пирвели» лидер партии «Дроа» Элене Хоштария пояснила, что во время планирования акции «перепутали субботу и воскресенье».
«Тут нечего уточнять, я категорически исключаю, что акция пройдет 7 ноября. Конечно же, дату должно назначить «Национальное движение», я не решаю это индивидуально. Но считаю абсолютно неправильным, тут даже не о чем говорить, что акция не должна проводиться 7 ноября. Я не знаю, будет ли она 6-го или 8-го, дата сместится вперед или назад… Акция планировалась 6-го ноября, но перепутали субботу и воскресенье, поэтому и возникло недоразумение», – сказала Хоштария.
Ника Мелия накануне также сообщил, что оппозиция отправляется в регионы для проведения встреч и митингов.
В Грузии 30 октября состоялся второй тур муниципальных выборов, на которых избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
По предварительным данным ЦИК, на втором туре муниципальных выборов оппозиция лидирует только в одном городе – Цаленджиха (регион Самегрело на западе страны).
Акция протеста абхазских ветеранов пройдет 4 ноября
4 ноября в Сухуми, у здания Абхазского драматического театра пройдет акция протеста с требованием отставки главы МВД самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрия Дбар.
Решение о проведении митинга приняли на сходе ветеранов, прошедшем в селе Адзюбжа.
«Самоустранение президента, умышленное затягивание им принятия законного решения, бездействие, преступная фальсификация, подлог, сокрытие и подмена со стороны Генеральной прокуратуры не оставляют нам надежду на справедливое и законное решение со стороны руководства страны», – говорится в обращении Объединённого совета ветеранов, принятом накануне.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
Представительство ЕС в Грузии говорит об «упущенной возможности» в контексте выборов
Представительство ЕС в Грузии опубликовало комментарий по итогам второго тура местных выборов в Грузии 2021 года, в котором, в том числе говорится:
«Миссия вновь заключает, что выборы в целом были хорошо организованы, а избирательная кампания была конкурентной, хотя миссия также отметила эскалацию негативной риторики, остающиеся обвинения в запугивании и давления на избирателей, а также резкий дисбаланс ресурсов, что дало преимущество правящей партии и поменяло условия соперничества.
После первого тура мы заявили, что наблюдаемая в связи с этим недобросовестная практика не должна становиться нормой для Грузии. Мы сожалеем, что эти выборы стали упущенной возможностью в этом отношении. Несмотря на четкие оценки международных наблюдателей, не было предпринято никаких существенных шагов для устранения основных недостатков. Напротив, появились новые изъяны, особенно в плане злоупотребления грузинскими политическими лидерами административным ресурсом и агрессивной риторикой, что усугубило и без того глубокую политическую поляризацию.
Высказанные до этих выборов мнения о том, что центральное правительство не будет сотрудничать с теми сакребуло, которые изберут отличающееся большинство, вызывают беспокойство, поскольку они направлены на ограничение выбора избирателей и ограничение плюрализма.
Мы призываем все партии продолжать свое участие в избирательном процессе. Доверие общества в отношении справедливости выборов требует инклюзивного, достоверного и прозрачного процесса пересчета и справедливого рассмотрения жалоб и апелляций. В этом отношении основная ответственность в предстоящие дни ложится на ЦИК и суды», - говорится в заявлении Представительства ЕС, передает Общественный вещатель Грузии.
В Минздраве Грузии опровергли информацию о введении новых ковид-ограничений
Возможность введения в Грузии дополнительных ограничений из-за коронавируса на данном этапе не рассматривается. Об этом заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
Возможный локдаун активно обсуждают грузинские пользователи социальных сетей. Утверждается, в частности, что с 4 ноября в Тбилиси остановят муниципальный транспорт. Глава Минздрава назвала эти сообщения ложью, добавив, что такие слухи распространяются целенаправленно.
«На данный момент ежедневно заболеваемость в среднем составляет около четырех тысяч и нет никаких тенденций к быстрому росту. Минздрав призывает население соблюдать установленные правила и пройти вакцинацию. Необходимость введения дополнительных ограничений на данном этапе не рассматривается», - заявила Тикарадзе.
Она отметила, что сейчас рост заболеваемости, в основном, наблюдается в регионах с низкими темпами вакцинации – это Имерети и Кахети.
Грузинские эпидемиологи и представители Минздрава делают противоречивые заявления о том, какую волну коронавируса переживает страна, Часть из них утверждает, что в стране все еще продолжается четвертая волна пандемии, другие говорят о начавшейся пятой, сообщает агентство «Новости-Грузия».
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 719 247 случаев инфицирования, из них 3 382 за минувшие стуки. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 660 518 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 10 045.
В США и ЕС обеспокоены из-за военных РФ на границе с Украиной
Официальные лица в Соединенных Штатах и странах ЕС обеспокоены новым увеличением группировки российских военных у границ с Украиной и перемещениями российских войск и техники.
Об этом пишет в воскресенье газета The Washington Post. Издание подчеркивает, что США и ЕС пока не делали официальных заявлений, однако в частном порядке их представители сравнивают ситуацию с апрельской, когда Вашингтон и его союзники были серьезно обеспокоены концентрацией российских войск в аннексированном Крыму и у границ с Украиной.
Washington Post отмечает, что в последние месяцы риторика российских властей по отношению к Украине стала жестче, а в последние дни в зоне конфликта в Донбассе возросла напряженность. В результате перестрелок с участием артиллерии на одном из участков фронта есть убитые и раненые среди украинских военных. Украина, в свою очередь, впервые применила ударный беспилотник турецкого производства «Байрактар» - что вызвало осуждение со стороны Москвы.
В соцсетях в последнее время появились несколько видео перемещения российской военной техники, как утверждается, в западных и южных регионах России. При этом о каких-либо крупномасштабных учениях не сообщалось.
По оценке властей Украины, по завершении учений «Запад-2021» в сентябре многие российские подразделения не вернулись в места постоянной дислокации, и вдоль украинской границы сейчас размещены до 90 тысяч российских военных, не считая размещенных в Крыму.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в распространении дезинформации, заявив, в частности, что Киев не планирует силовую операцию в Донбассе. Ранее представители российского руководства заявляли, что такая операция против поддерживаемых Россией сепаратистов поставила бы под угрозу само существование украинского государства. При этом официально Москва отрицает, что оказывает сепаратистам военную помощь, и заявляет, что у нее нет планов вторжения на территорию Украины.
Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже более 7 лет.
Оппозиция анонсирует многотысячную протестную акцию в Тбилиси 7 ноября
Оппозиция проведет многотысячный протестный митинг в Тбилиси 7 ноября, чтобы опротестовать фальсификацию результатов второго тура муниципальных выборов. Об этом заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия на встрече со сторонниками у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.
По его словам, масштаб акции, намеченной на следующее воскресенье, будет даже больше, чем митинг с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, прошедший 14 октября. По разным оценкам, тогда в центре Тбилиси собралось 15-30 тысяч человек.
«Смысл и нагрузка будут другими – такими, которые служат интересам государства», - заявил Мелия. По его словам, до этого оппозиционеры будут решать организационные вопросы и проводить акции в разных регионах страны.
«Во вторник мы отправимся в Батуми, чтобы с нашими друзьями опротестовать происходящее, а потом в Кутаиси и другие города. Мы вместе с вами не собираемся отступать назад и развернем линию фронта по всей стране», - сказал Мелия.
В сегодняшнем митинге также приняли участие партии, которые перед вторым туром выбором объявили о создании коалиции с ЕНД - «Лело», «Дроа» и «Европейская Грузия». Не исключено, что в будущем их протест поддержат и другие политические силы. Соответствующие переговоры оппозиционеры уже начали.
К настоящему времени митинг у парламента уже завершился.
Акция оппозиции была анонсирована сегодня утром. За несколько часов у парламента оборудовали небольшую сцену. На встречу пришли до трех тысяч человек. Автомобильное движение на проспекте Руставели было ограничено. У места проведения акции было мобилизовано большое количество полиции, включая спецподразделения МВД Грузии.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует представитель оппозиционного «Единого национального движения», - Цаленджиха.
- ЦИК Грузии объявил второй тур состоявшимся, но оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с «украденными выборами» и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
G20: необходимо добиться, чтобы потепление не превысило 1,5 градуса
Лидеры стран Группы двадцати (G20) - двадцати крупнейших экономик мира - по итогам саммита в столице Италии Риме приняли совместное заявление. Значительное внимание в нем уделено проблеме борьбы с изменениями климата.
В частности, страны Группы двадцати призвали принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В качестве цели указывается 1,5 градусов. «Мы признаем, что последствия изменения климата при 1,5 градусах Цельсия намного ниже, чем при 2 градусах» - говорится в заявлении. Речь идет о подтверждении цели, указанной в Парижском соглашении по климату.
Другая цель, о которой говорят активисты борьбы с изменениями климата - достижения углеродной нейтральности - в документе также упомянута, однако в нем не говорится о конкретных обязательствах, а лишь о стремлении к достижению этой цели к середине XXI века. Как указано в заявлении, к 2030 году страны «двадцатки» намерены создать свои долгосрочные стратегии для достижения нулевых выбросов парниковых газов. При этом отмечено, что решения в отношении сокращения выбросов должны приниматься с уважением к экономическому развитию и росту в каждой стране. Глава МИД России Сергей Лавров, возглавлявший российскую делегацию на саммите, назвал такую формулировку позитивной.
Россия заявляла о готовности добиться нулевых выбросов углерода к 2060 году, в то время как страны Запада называют в качестве цели 2050-й год. Обсуждение этой проблематики, как и возможного глобального отказа от использования угля как топлива, продолжится в Глазго, где в понедельник откроется международная конференция по климату. Руководители государств, ученые и активисты обсудят национальные и международные обязательства по внедрению энергосберегающих и «зеленых» технологий.
Президент России Владимир Путин, который на саммит в Риме не приехал, а выступил по видеосвязи, в своем выступлении отметил, что среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой - более чем в два с половиной раза. При этом, по его словам, Россия - один из мировых лидеров в процессе декарбонизации. На чем основано это утверждение, не вполне ясно, поскольку ископаемые источники энергии продолжают оставаться основой российского экспорта.
Важное место в итоговом документе отведено также устойчивости мировой экономики и борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Указывается, в частности, на необходимость не допускать сбоев в цепи поставок и осуществлять инвестиции в инфраструктуру.
Лидеры также одобрили международное соглашение о налогообложении прибыли крупных корпораций – в размере не менее 15%. Таким образом, как отмечает Би-би-си, страны «Двадцатки» намерены добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уклонялись от них, декларируя прибыль в офшорах. В декларации саммита подчеркнута важность борьбы с коррупцией.
В работе саммита принял участие, в частности, президент США Джо Байден. Он провел несколько двусторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сергей Лавров заявил, что за ужином в субботу ему также удалось поговорить с Байденом, но о подробностях беседы не рассказал.
В Минске на всеобщее обозрение выставили автомат Лукашенко
В минском Дворце независимости в качестве экспоната выставили автомат Калашникова, с которым Александр Лукашенко 23 августа прошлого года, в день самой массовой акции протеста в истории страны, появился в эфире государственных телеканалов.
На всеобщее обозрение также выставлены картина, на которой Лукашенко и его младший сын Николай изображены с оружием на фоне Дворца независимости, форма белорусского ОМОНа и флаг страны с фотографией президента и надписью «За Батьку».
В августе прошлого года в Беларуси начались массовые уличные протесты против результатов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требовали его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам оппозиционных митингов. По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей получили длительные сроки заключения. После массовых репрессий уличные протесты фактически сошли на нет.
23 августа, когда на улицы Минска вышли, по разным подсчетам, от 150 до 250 тысяч горожан, государственные СМИ распространили видеокадры, на которых Лукашенко, сидя в вертолете с автоматом в руках, подлетает к Дворцу независимости, который является его резиденцией. В этот момент десятки тысяч участников протеста выдвинулись к зданию из центра города. В то же время резиденцию полностью оцепили сотрудники милиции и спецназа. На видеокадрах было слышно, как Лукашенко, разглядывая сверху местность, произносит: «Как крысы разбежались». Позднее глава Беларуси заявил, что его появление с автоматом в разгар протестов означало, что он «готов защищать страну до конца».
Лидер партии «Лело» отказывается от депутатского мандата
После муниципальных выборов лидер оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе решил отказаться от мандата депутата парламента Грузии. Об этом он объявил на встрече лидеров оппозиции со сторонниками, которая проходит в эти минуты у парламента Грузии в центре Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Оппоненты властей называют второй тур муниципальных выборов, прошедший 30 октября, «тотально сфальсифицированным». Оппозиция заявляет, что не смирится с допущенными нарушениями и грозит уличными протестами.
«Я покидаю парламент, чтобы с вами на улице продолжить борьбу», - сказал Хазарадзе, добавив, что «нахождение в парламенте потеряло свой смысл».
- Накануне, 30 октября, граждане Грузии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует представитель оппозиционного «Единого национального движения», - Цаленджиха.
«Европейская Грузия» не присоединяется к лозунгу «выборы сфальсифицированы»
По словам лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, оппозиция не должна создавать иллюзию того, что победа наступит быстро. Политик подчеркнул, что это требует последовательных действий и призвал подготовиться к долгой битве.
«В борьбе с авторитарным режимом важен комплексный и последовательный подход, обязательной частью которого являются мирные акции. Но здесь же хочу обозначить, чтобы общественность заранее знала позицию «Европейской Грузии», знали наши партнеры, консультанты, что мы прагматично считаем ошибочным лозунг «выборы сфальсифицированы». Хочу всем напомнить, что для смены такого авторитарного режима мирным путем требуется гораздо большая поддержка со стороны общественности и населения», - заявил Бокерия, передает SOVA.
- Ранее сегодня председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что оппозиция не смирится с результатами муниципальных выборов в Грузии.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует представитель оппозиционного «Единого национального движения», - Цаленджиха.
Хуберт Книрш: Принятие результатов выборов - фундаментальная демократическая обязанность
«Необходимо обращать внимание на слабые места, на любую жалобу должно последовать соответствующее реагирование», - заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, говоря о втором туре местных выборов и их оценке со стороны международных наблюдателей, передает Общественный вещатель.
«Международные наблюдатели представили оценки относительно местных выборов в Грузии. Это была подробная, дифференцированная и сбалансированная оценка. Они увидели много улучшений. Наблюдатели также подчеркнули многие недостатки, которые все еще существуют. Необходимо обратить внимание на эти слабые места, и на любую жалобу должно последовать соответствующее реагирование. Принятие результатов выборов и работа в рамках демократического процесса - фундаментальная демократическая обязанность», - сказал Хуберт Книрш.
- 30 октября в Грузии состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави, а также депутатов местных собраний (сакребуло) в 24 мажоритарных округах.
- Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии «Грузинская мечта» победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственным городом, где победил представитель оппозиционного «Единого национального движения» стала Цаленджиха.
- Оппоненты властей не спешат признавать поражение. Они заявляют, что не смирятся с украденными выборами и обещают продолжать борьбу с использованием всех возможных механизмов.
Три человека в Южной Осетии скончались от коронавируса
В «красную зону» медцентра самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки госпитализированы 9 человек с диагнозом новой коронавирусной инфекции, семь находятся в палате интенсивной терапии.
Как сообщила информагентству «Рес» заместитель директора по организационно-методической работе Республиканского многопрофильного центра (РММЦ) Зарина Туаева, в «красных зонах» инфекционной и детской больниц проходят лечение 193 пациента, трое жителей республики скончались за сутки от последствий новой коронавирусной инфекции, двое в цхинвальском медцентре, один за пределами республики. По данным РММЦ республики, всего число умерших с начала пандемии от COVID возросло до 145.
«Кроме того, за сутки выписаны домой из медцентра 13 человек», - уточнила врач.
Количество инфицированных с начала пандемии в республике возросло по данным Югосетпотребнадзора до 8779 человек, 6446 - выздоровели.
- До 1 декабря в Южной Осетии запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях.
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