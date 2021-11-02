Полиция в Тбилиси задержала обвиняемого в убийстве трансгендерной женщины 

По факту убийства в Тбилиси иностранной трансгендерной женщины, задержан один человек – 23-летний гражданин, который упомянут в официальном заявлении МВД Грузии инициалами «В.Ц».

Из сообщения выясняется, что в деле фигурируют сразу две трансгендерные женщины, пишет агентство «Новости-Грузия».

МВД отмечает, что В.Ц. ночью 31 октября холодным оружием нанес множественные ранения трансгендерной женщине-иностранке, сотруднице одного из массажных салонов на улице Ахвледиани в Тбилиси. Женщина скончалась на месте.

Обвиняемый также нанес телесные повреждения еще одной трансгендерной женщине, работавшей в том же салоне, после чего скрылся с места происшествия. Жизни пострадавшей в настоящее время не угрожает опасность.

Расследование ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство» и предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 15 лет.

По данным СМИ, трансгендерные женщины в массажном салоне являлись гражданками Таиланда. По одной из версий, инцидент произошел после того, как заказавший услугу клиент выяснил, что его обслуживал трансгендерная женщина – молодой человек перерезал горло массажистке, а также ранил сотрудницу, которая пыталась оказать ей помощь.