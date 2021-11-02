Премьер Грузии на саммите в Глазго пообщался с Байденом, Меркель, Мишелем

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил главу британского правительства Бориса Джонсона и генсека ООН Антониу Гутерриша за организацию саммита по изменению климата.

Подводя итоги своего участия в конференции, Гарибашвили опубликовал фотографии, снятые в Глазго. Рядом с грузинским премьером – мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского совета Шарль Мишель.

«Изменение климата – глобальный вызов, справиться с которым невозможно без совместных усилий. Мы обязаны действовать сообща», – пишет Ираклий Гарибашвили в социальной сети.

Накануне, выступая перед участниками саммита, глава грузинского Кабмина заявил: «Грузия с нетерпением ожидает смелых и масштабных результатов саммита, которые четко продвинут наши коллективные климатические амбиции и помогут нам выйти из пандемии с более экологичными, сильными и безопасными результатами, чем мы когда-либо думали. Будущее поколение надеется на нас, и мы должны сдержать свои обещания».