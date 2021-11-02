Жизнеутверждающий мир «детей солнца»

«Дети солнца» – такое название получила первая выставка абхазских художников Адамура Аршба и Саны Тарба. Она открылась 1 ноября в Сухуме на культурной площадке «Гума». «Дети солнца» – это первый опыт для Саны Тарба и Адамура Аршба публичного показа своего творчества. Оба профессионально занялись искусством относительно недавно. Адамур, выросший в Очамчире и научившийся рисунку и резьбе по дереву у отца и дедушки, сделал свой первый большой объект в 2018 году. С тех пор он посвятил себя созданию элементов декора и интерьера, экспериментируя с материалами и формами. Постепенно он стал создавать не только предметы мебели, но и скульптуру из массива дерева, которую, следуя зову фактуры и собственного воображения, наделяет антропоморфными образами.

Сана же по образованию дизайнер одежды. Отучившись в Британской высшей школе дизайна в Москве, она создала свой бренд и работала на другие дома моды. Но весной 2020 года из-за пандемии коронавируса приняла решение вернуться в Абхазию. Чтобы как-то реализовать свой творческий потенциал во время карантина, девушка начала рисовать и так увлеклась, что забросила дизайн вовсе. Сегодня в ее арсенале – живопись, графика, керамика и инсталляции из проволоки. Сана Тарба рассказала о том, как она решила стать художницей:

«В дизайне мне было тесно, потому что хотелось именно творчества без ограничений. А это есть именно в изобразительном искусстве, в скульптуре. И я пришла к тому, что начала рисовать на карантине. У меня просто был такой порыв, и меня затянуло. Я стала выкладывать это в социальные сети, и у людей был такой классный отклик. Так я поняла, что, наверное, это правильный путь, раз люди так реагируют, ведь делаю это от души. И с тех пор я рисую, занялась керамикой, здесь прошла курсы гончарного ремесла. Теперь уже не расстаюсь ни с глиной, ни с живописью, ни с графикой. До какого-то момента было сложно себя называть художником, потому что это такое громкое слово, которое пугает ответственностью и масштабом. Но спустя какое-то время я поняла, а как по-другому себя называть? Я уже художник».

Но она тут же оговорилась, что, как и ее напарник по выставке Адамур, только начала этот путь: «Я, наверное, пока дитя в этом смысле. В художественном мире я себя ощущаю ребенком. Этим было вдохновлено и название выставки – «Дети солнца». Адамур тоже недавно стал заниматься деревом и ремеслом, и он тоже двигается к тому, чтобы позиционировать себя больше как художник, нежели ремесленник. И как художник он тоже молодой. Это, грубо говоря, наши первые шаги на серьезном поприще. Поэтому такое название и, в принципе, само наше творчество такое наивное, в хорошем смысле немного детское, жизнерадостное и жизнеутверждающее».

Для Саны и Адамура эта выставка является частью творческого поиска. По их признанию, художнику, который много времени проводит в своей мастерской один на один со своим искусством, становится трудно свежим взглядом оценить собственную работу. А выставка позволяет не только увидеть себя со стороны, но и получить критические отклики. Адамур Аршба пояснил:

«Я общаюсь со многими местными художниками. Они мне советовали периодически делать выставки, потому что выставка – это как экзамен… Нет, скорее, это просто окончание этапа. Потому что получаешь критику или одобрение, что-то анализируешь, и потом следующая ступень начинается. Нужно делать выставки, потому что это точка старта или финиша. И после нее легче начинать делать новые работы. Я, кстати, заметил, что последнее время у меня не идут работы. Я прихожу, не доделываю, ухожу. И подумал, что, может быть, как раз пришло время сделать выставку из того, что у меня уже есть. В итоге, оказалось, есть что показывать людям. Критики мало получил, хотя надеялся, что будет побольше, чтобы я мог подкорректировать какие-то нюансы. В принципе, просто критика без слов – для меня это было так. Потому что люди проходили мимо самых моих интересных работ, которые я ценю. Наверное, неправильно представил что-то или неправильно показал. И я задумался, от чего это может зависеть? Продолжу спрашивать у посетителей на протяжении выставки и анализировать».