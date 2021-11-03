Грузия за сутки приблизилась к максимальному числу новых случаев COVID-19

В Абхазии установлен запрет на проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и вне помещений, который действует по настоящее время, – об этом говорится в письме сухумского мэра Беслана Эшба на имя организаторов акции 4 ноября.

Ранее представитель Объединенного Совета ветеранов Ахра Бжания направил в городскую администрацию письмо, в котором сообщалось, что митинг на сухумской театральной прощади начнется 4 ноября в 13.00.

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вчера попросил граждан воздержаться от участия в митинге «во избежание всевозможных эксцессов».

«Хотел бы, уважаемые граждане, уважаемые ветераны, напомнить, что, во-первых, у нас еще никто не отменил ограничительные меры, а, во-вторых, никто не обращался за разрешением на проведение этой акции», – сказал Бжания, после чего, предположительно, Объединенный Совет ветеранов и направил письмо в сухумскую мэрию.

На встрече с восстановленным в должности главой МВД Дмитрием Дбар Аслан Бжания также сказал:

«Мы живем не одним днем, мы живем и планируем жить дальше и работать. Мы исправим те ошибки, которые были допущены».

Отметим, что накануне у офиса абхазской ветеранской организации «Аруаа» собрались граждане, недовольные решением Бжания восстановить в должности Дмитрия Дбар – участника инцидента на сухумской набережной 30 сентября.

О реакции ветеранов на письмо мэра Сухуми о действующем запрете на проведение массовых мероприятий пока не сообщается.