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Грузия за сутки приблизилась к максимальному числу новых случаев COVID-19
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 49 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 185.
За сутки в стране выявили 6024 новых случая коронавируса. Больше случаев заражения за время пандемии в Грузии выявили лишь 17 августа – 6208.
Накануне провели 58 291 тест: PCR-тестов – 21 826, экспресс–тестов на антиген – 36 465.
Выздоровели еще 3818 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 732 965, выздоровевших – 673 640.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10,33%, за последние 14 дней составляет 9,13%, за неделю – 9,46%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3868 человек, всего в Грузии использовано 1 986 729 вакцин.
Другие новости дня
Абхазских ветеранов предупредили о запрете на проведение массовых мероприятий
В Абхазии установлен запрет на проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и вне помещений, который действует по настоящее время, – об этом говорится в письме сухумского мэра Беслана Эшба на имя организаторов акции 4 ноября.
Ранее представитель Объединенного Совета ветеранов Ахра Бжания направил в городскую администрацию письмо, в котором сообщалось, что митинг на сухумской театральной прощади начнется 4 ноября в 13.00.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вчера попросил граждан воздержаться от участия в митинге «во избежание всевозможных эксцессов».
«Хотел бы, уважаемые граждане, уважаемые ветераны, напомнить, что, во-первых, у нас еще никто не отменил ограничительные меры, а, во-вторых, никто не обращался за разрешением на проведение этой акции», – сказал Бжания, после чего, предположительно, Объединенный Совет ветеранов и направил письмо в сухумскую мэрию.
На встрече с восстановленным в должности главой МВД Дмитрием Дбар Аслан Бжания также сказал:
«Мы живем не одним днем, мы живем и планируем жить дальше и работать. Мы исправим те ошибки, которые были допущены».
Отметим, что накануне у офиса абхазской ветеранской организации «Аруаа» собрались граждане, недовольные решением Бжания восстановить в должности Дмитрия Дбар – участника инцидента на сухумской набережной 30 сентября.
О реакции ветеранов на письмо мэра Сухуми о действующем запрете на проведение массовых мероприятий пока не сообщается.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
- 11 октября стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Генеральный прокурор Адгур Агрба также заявил, что признаки состава преступления усматриваются в действиях депутатов – Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
- Судебная коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия 18 октября удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
- 2 ноября Аслан Бжания восстановил Дмитрия Дбар в должности, наложив на него дисциплинарное взыскание.
В Израиле на аукцион выставлены клейма из Освенцима
Сотрудники израильского национального мемориала Холокоста и Героизма (Яд ва-Шем) раскритиковали намерение иерусалимского аукциониста продать набор инструментов, которыми клеймили заключенных в лагере смерти Освенцим.
Набор штампов, сделанный из игл, это «самый шокирующий предмет Холокоста», - говорится на сайте аукциона.
Нацисты ставили клеймо из цифр и букв на руках пленных. У выживших до сих пор сохранились эти знаки. Это один из мрачных символов режима Адольфа Гитлера, во время правления которого были убиты около 6 млн евреев.
Аукционист Меир Цолман заявил, что продает лот, чтобы повысить осведомленность людей об истории. «Я последний, кто недооценивает или преуменьшает значение Холокоста, - цитирует его слова Times of Israel. – Перед продажей я хочу убедиться, что предмет окажется в нужных руках и поможет сохранить память о трагедии».
Еврейские лидеры и организации назвали продажу аморальной. Председатель израильского национального мемориала Яд ва-Шем Дани Даян написал в Твиттере, что «выступает против рынка еврейских или нацистских предметов со времен Холокоста».
Лот состоит из 14 штампов и буклета с инструкциями от производителя Aesculap. Его стартовая цена на аукционе, который состоится 9 ноября, 10 долларов. На момент публикации ставка достигла 3 тысяч 400 долларов.
По данным аукционного дома, выставленный на продажу набор - один из трех известных. Второй хранится в Военно-медицинском музее в Санкт-Петербурге, третий – в музее Освенцима в Польше.
Посол ЕС в Грузии раскритиковал назначение двух членов Высшего совета юстиции
Посол ЕС в Грузии Карл Харцель распространил заявление, в котором подверг критике назначение двух членов Высшего совета юстиции. Дипломат считает, что назначения были поспешными, непрозрачными и неконкурентными, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В заявлении Харцель от имени ЕС призывает власти Грузии выполнить свои обязательства, связанные с реформами, в том числе в интересах граждан Грузии в сфере правосудия, а также для будущих отношений Грузии с Евросоюзом.
«31 октября Конференция судей Грузии избрала двух новых членов Высшего совета юстиции. Эти назначения произошли на второй день после выборов в органы местного самоуправления.
Две женщины, работавшие на данных должностях, неожиданно покинули свои посты до истечения срока своих полномочий. Объявление кандидатов до назначения также не произошло. Назначения были поспешными, непрозрачными и неконкурентными. Соответственно, они противоречат обязательствам Грузии по повышению независимости, подотчетности, качества и доверия к судебной системе в соответствии с Соглашением об ассоциировании ЕС-Грузия.
Эти события еще раз доказывают, что начало амбициозного процесса судебной реформы с широким, инклюзивным и участием каждой партии является срочной необходимостью, и что политические партии Грузии взяли на себя это обязательство. ЕС еще раз призывает выполнить свои обязательства, связанные с реформами, в том числе в интересах граждан Грузии в сфере правосудия, а также для будущих отношений Грузии с ЕС.
Евросоюз еще раз подчеркивает: несмотря на то, что он по-прежнему привержен поддержке реформ в Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциировании между ЕС и Грузией, помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в реализации основных реформ», - говорится в заявлении посла ЕС в Грузии.
ЕСЧП начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он жалуется на предвзятое к нему отношение со стороны судебных органов в Киеве и отказ Украины расследовать покушения на него, говорится в сообщении ЕСПЧ.
Так в 2014 году неизвестные пытались остановить автомобили в составе колонны, которые ехали в сторону Харькова через пять блокпостов. На первых трех машины пытались заблокировать, на последних двух – обстреляли. В тот же день на блокпосту возле Умани был открыт огонь по автомобильной колонне, следовавшей в сторону Крыма.
Янукович расценивает эти эпизоды как покушение на его жизнь, хотя ни в одном из случаев его не было в машинах. Украина, по мнению бывшего президента, не расследовала должным образом эти происшествия.
Также экс-президент настаивает, что уголовное расследование против него в Украине длится слишком долго, «не является ни независимым, ни беспристрастным».
Виктор Янукович отправил жалобу в ЕСПЧ в октябре 2015 года. Приступив к ее рассмотрению, Страсбурге обратился к правительству Украины с просьбой прокомментировать выдвинутые претензии в письменном виде.
- Виктор Янукович - 4-й президент Украины. Его отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС, а затем разгон демонстрантов в Киеве стали причиной массовых протестов в декабре 2013 – феврале 2014 годов, известных как Евромайдан или «Революция достоинства». В результате Янукович был отстранен от власти Верховной Радой после того, как стало известно, что он покинул Киев и де-факто отказался исполнять обязанности. Сам Янукович и официальная Москва назвали эти события государственным переворотом. Они стали предлогом для аннексии Крыма и российского вмешательства в дела Украины, в том числе поддержки сепаратистов в Донбассе. Какое-то время Россия считала Януковича легитимным президентом Украины. После победы на выборах в мае 2014 года Петра Порошенко Москва, однако, формально признала его новым президентом Украины, и сам Янукович теперь называет себя бывшим президентом страны.
- В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам заключения. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Тренируемая россиянами охрана президента ЦАР обстреляла миротворцев ООН
Охрана президента Центральноафриканской Республики обстреляла безоружных миротворцев ООН неподалеку от президентского дворца. В результате инцидента ранены 10 человек, все они египтяне. Погибла одна местная жительница. Ранее сообщалось, что президентская охрана тренируется российскими наемниками. ООН обвиняла их в совершении военных преступлений.
Об обстреле миротворцев сообщила 2 ноября размещенная в республике миротворческая миссия ООН – МИНУСКА. Согласно коммюнике, инцидент произошел в столице ЦАР Банги 1 ноября, в 150 метрах от президентского дворца. Миротворцы из Египта только что прибыли в город и ехали из аэропорта на базу ООН в автобусе с символикой организации.
Утверждается, что огонь был открыт без предупреждения, а миротворцы были безоружны. Как сообщается, двое из десяти раненых находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, при попытке выйти из зоны обстрела автобус с египтянами сбил насмерть местную жительницу. ООН расценивает случившееся как преднамеренную атаку, которой не может быть оправдания. Организация потребовала расследования событий.
Ранее многочисленные журналистские расследования сообщали, что охраной президента в ЦАР занимаются российские наемники из так называемой Частной военной компании Вагнера и Sewa Security Services, которые связывают с российскими предпринимателем Евгением Пригожиным. Они как обучают местный персонал, так и непосредственно занимаются охраной.
ООН обвиняла наемников в преступлениях против мирного населения. Участвовали ли россияне непосредственно в обстреле миротворцев – неизвестно.
Турция подозревает депутата Госдумы Делимханова в организации убийств
Россияне, задержанные в Турции по подозрению в шпионаже и подготовке убийств, получали приказы от ближайшего соратника Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, а также от некоего бизнесмена Казбека Дукузова, который, по версии следствия, организовал как минимум четыре убийства врагов Кадырова в Европе. Такие данные обнародовала национальная разведывательная организация Турции.
Известно, что в 2004 году Казбек Дукузов проходил обвиняемым по делу об убийстве в Москве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Следствие считало его исполнителем преступления, однако суд присяжных оправдал его, после чего Дукузов покинул Россию. Позже Верховный суд отменил оправдательный приговор, обвиняемый в убийстве был объявлен в розыск. В 2015 году СМИ сообщали, что Дукузов под чужой фамилией скрывался в ОАЭ, а летом 2016 года вернулся в Чечню.
О задержании и аресте в Стамбуле четверых граждан России, а также двух граждан Узбекистана и Украины, стало известно в октябре. Турецкие правоохранительные органы считают, что они готовили нападение на живущих на территории страны чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие, которое было изъято у преступников при обыске.
Среди целей группы турецкая разведка называет «одного из лидеров чеченской оппозиции» по имени Абдулхаким, который воевал против режима Башара Асада в Сирии. В свою очередь издание Кавказ.Реалии со ссылкой на местную чеченскую диаспору сообщало, что задержанных россиян также связывают с покушением на блогера Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии Рустама Ажиева.
СМИ отмечают, что это далеко не первое задержание россиян, подозреваемых в политических убийствах на территории Турции. В 2016 году в Стамбуле были задержаны, а позднее осуждены граждане РФ Юрий Анисимов и Александр Смирнов. Согласно приговору местного суда, они причастны к убийству семерых чеченцев – сторонников независимости республики. Турецкая полиция считала, что обвиняемые являлись сотрудниками российских спецслужб. Их, предположительно, обменяли на арестованных в аннексированном Крыму сопредседателей Меджлиса крымско-татарского народа, признанного в России экстремистской организацией.
- Адам Делимханов является депутатом Госдумы с 2007 года. За время пребывания в парламенте он ни разу не выступил на заседаниях. В течение пяти последних лет Делимханов входил в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции. Также он был зампредом правительства Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров неоднократно называл его своим возможным преемником. По некоторым данным, Делимханов является родственником Кадырова.
- Правозащитники и независимые СМИ неоднократно обвиняли Делимханова в нарушениях прав человека и коррупции. В прошлом году издание «Проект», объявленное российскими властями «иностранным агентом», опубликовало материал, согласно которому депутат Госдумы через подставные лица зарабатывает сотни миллионов долларов, которые не учтены в его декларациях.
- В марте издание «Медиазона», также объявленное «иностранным агентом», выпустило расследование, в котором Делимханов и еще несколько приближенных к Рамзану Кадырову людей названы возможными соучастниками убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова в 2015 году. Спустя год после убийства личные охранники Делимханова Саид Ахмаев и Лечи Болатбаев были задержаны в Москве за вымогательство крупной суммы денег у бизнесмена Константина Жукова. По данным следствия, они шантажировали Жукова убийством и похищением детей. У задержанных был найден схрон оружия, десятки удостоверений сотрудников полиции и Следственного комитета, а также копии материалов дела об убийстве Немцова, которое к тому моменту еще не начал рассматривать суд. В 2018 году Ахмаева и Болатбаева приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Непосредственно перед приговором им смягчили обвинение с «вымогательства в особо крупном размере, совершенном группой лиц» на «самоуправство». «Новая газета» писала, что Рамзан Кадыров лично просил тогдашних главу Мосгорсуда Ольгу Егорову и генпрокурора Юрию Чайку «оказать содействие» в освобождении охранников Делимханова.
Глава Совета безопасности РФ встретился в Москве с директором ЦРУ США
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.
Обсуждались вопросы российско-американских отношений.
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности Российской Федерации.
В этом году разногласия между Соединёнными Штатами и Россией усугубились. Преследование Алексея Навального, наращивание российского военного присутствия у границ с Украиной, кибератаки российских хакеров на крупнейший американский топливный трубопровод. Москва неизменно отрицает свою причастность к недружественным действиям по отношению к США.
Саакашвили обратился к участникам акции в Батуми
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к участникам акции протеста в Батуми. Письмо экс-главы государства на митинге зачитал оппозиционный кандидат в мэры города Георгий Киртадзе.
«Бог и вправду не убьет меня так, чтобы я хоть раз не прошел с поднятой головой по бульвару победного Батуми», - говорится в обращении Саакашвили. По словам экс-президента, все пути назад уже заблокированы, и у «спасения родины» нет альтернативы.
«Поэтому все должны объединиться, даже те, кто до сих пор наблюдал за процессами только со стороны. Вы уже победили Иванишвили с большим преимуществом, свидетелем чему стали вся Грузия и все международные наблюдатели. Теперь мы должны довести эту борьбу до конца», - заявил Саакашвили.
Как сообщает SOVA, Батуми стал первым городом, где прошла акция протеста, анонсированная оппозицией. На ней приняли участие лидеры разных партий, в том числе председатель «Единого национального движения» Ника Мелия, основательница движения «Дроа» («Время пришло») Элене Хоштария, лидеры партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Митинги пройдут в других городах, а в субботу, 6 ноября, состоится масштабная антиправительственная акция в Тбилиси.
Бывшим президентам ФИФА и УЕФА предъявлено обвинение в мошенничестве
Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение в мошенничестве бывшим президентам Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА Зеппу Блаттеру и Мишелю Платини. Об этом заявил во вторник офис Генерального прокурора страны.
Они обвиняются в незаконном присвоении суммы в два миллиона швейцарских франков (чуть больше двух миллионов долларов) и подделке документов. Согласно версии следствия, Блаттер одобрил незаконный платеж Платини задним числом из средств ФИФА за его работу в организации. Утверждается, что это нанесло урон международной федерации.
Дело о выплате привело к отставке Блаттера и Платини со своих постов в 2015 и 2016 году соответственно. Обоим было запрещено занимать любые посты в футболе сначала на 8, а затем еще на шесть лет.
В ходе расследования их дел функционеры получили еще ряд обвинений в коррупции, в том числе - в незаконных выплатах спортивным чиновникам. Однако теперь 85-летнему Блаттеру и 66-летнему Платини предстоит предстать перед Федеральным уголовным судом в Беллинцоне. Им грозит тюремный срок.
В Кабуле произошло два взрыва, не менее 19 человек погибли
Не менее 19 человек погибли и как минимум 50 получили ранения в результате атаки на военный госпиталь в центре Кабула, сообщает AFP со ссылкой на представителя министерства здравоохранения «Талибана» (организация признана в России террористической и запрещена). Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.
По данным телеканала Tolo News, первый взрыв произошел у входа в госпиталь, второй – недалеко от здания. После этого началась перестрелка между нападавшими и боевиками «Талибана».
Один из врачей в интервью агентству AFP сообщил, что некоторое время после взрывов слышал выстрелы. «Думаю, что нападающие идут от комнаты к комнате, как и в прошлый раз», - заявил он, напомнив нападение на этот же госпиталь в 2017 году. Тогда боевики группировки «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена), переодетые медиками, убили не менее 30 человек.
- В августе 2021 года, после вывода интернациональных войск из Афганистана, власть захватили боевики «Талибана». В стране усилилась волна насилия и терактов, совершенных в том числе представителями «Исламского государства», с которым враждуют талибы.
- Одной из крупнейших атак, организованных ИГ за последнее время, стал теракт в августе 2021 года в аэропорту Кабула во время международной эвакуации. Террористы-смертники устроили взрывы в толпе людей, в результате погибли почти 200 человек.
Дмитрий Дбар вернулся к исполнению обязанностей главы абхазского МВД
Министр внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Дбар, согласно указу президента, приступил сегодня, 2 ноября, к исполнению своих служебных обязанностей. Этим же указом Аслан Бжания освободил первого заместителя министра внутренних дел Руслана Ажиба от временного исполнения обязанностей министра внутренних дел республики.
«Такого рода инциденты в дальнейшем недопустимы. Месяц страна обсуждает данную проблему. Я принял решение о наложении на вас дисциплинарного взыскания, при этом вы остаетесь в должности министра внутренних дел с сегодняшнего дня», - сказал глава республики.
Министр внутренних дел Дмитрий Дбар высказал свое мнение по поводу инцидента, произошедшего в этот день.
«Я сам родился в семье ветерана Отечественной войны народа Абхазии и рос в окружении ветеранов. С первого дня я хотел принести свои извинения ветеранам, пострадавшим в данном инциденте и лично пожать им руку, но мне не представилась такая возможность. Пользуясь случаем, хочу извиниться за то, что произошло. Это недопустимо, и я обещаю, что впредь такого не произойдет. Я полностью согласен с наложенным на меня взысканием и готов приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Еще раз повторюсь: впредь такие инциденты, имевшие место 30 сентября, не произойдут», - заявил Дмитрий Дбар.
Сегодня же президент Аслан Бжания принял генерального прокурора Адгура Агрба. Бжания и Агрба обсудили результаты процессуальной проверки, проведенной Генпрокуратурой в связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября на сухумской набережной. В соответствии с этим, по информации генерального прокурора, в отношении Дмитрия Дбар Генеральной прокуратурой не был усмотрен состав преступления.
Министр обороны Грузии в Ереване встречается с руководством Армении
Армения заинтересована в углублении сотрудничества с Грузией во всех сферах и в развитии братских отношений, заявил премьер-министр Никол Пашинян, принимая сегодня министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.
Подчеркнув, что диалог с премьер-министром и правительством Грузии основан на полном взаимном доверии, Никол Пашинян также счел его хорошей основой для развития стратегического сотрудничества, пишет Радио Азатутюн.
Отметив важность продолжительности сотрудничества, Бурчуладзе, в свою очередь, назвал эффективными сотрудничество с министерством обороны Армении и направленные на его расширение программы.
По информации пресс-службы армянского правительства, собеседники обменялись мнениями по укреплению партнерства в сфере обороны и региональным вопросам.
Байден объявил о первом в мире плане по сохранению лесов
США представят первый в мире план по сохранению лесов. На его реализацию будет направлено до девяти миллиардов долларов. Об этом на климатическом саммите ООН в Глазго заявил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, план объединит дипломатические, экономические и политические инструменты США для предотвращения исчезновения лесов и улучшения землеустройства. Действия США помогут восстановить как минимум два миллиона гектаров леса и других экосистем к 2030 году.
Ранее в рамках саммита, более 100 государств, включая, Россию, Великобританию, Канаду и США, договорились в ближайшие девять лет положить конец исчезновению лесов.
Президент России воздержался от поездки в Шотландию. Владимир Путин направил участникам конференции видеообращение. Москва поддержала совместную декларацию. Путин добавил, что Россия в своей стратегии по выходу на углеродную нейтральность к 2060 году рассчитывает на собственную лесную экосистему.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, в своём выступлении на саммите подчеркнул, что к 2030 году Киев намерен сократить выбросы парниковых газов на 65 процентов и к 2060 году достичь климатической нейтральности.
Климатическая конференция ООН в Глазго началась 1 ноября и продлится две недели. В ней участвуют более 25 тысяч человек из 200 стран. Участники намерены обсудить вопросы глобального потепления и подвести итоги пятилетней работы Парижского соглашения.
Перед саммитом в Шотландию приехали несколько сотен активистов. Среди них – шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она сообщила своим сторонникам, что считает конференцию ООН провалом, а мировых лидеров, которые в ней участвуют, притворщиками, не способными ничего изменить. По словам Тунберг, люди должны требовать "климатической справедливости" и не мириться с "бесконечным бла-бла-бла".
Подравшийся с ОМОНом студент Джумаев признан политзаключённым
Правозащитный центр "Мемориал" внёс уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося с ОМОНом на митинге в поддержку Алексея Навального в Москве и приговорённого к 5 годам лишения свободы, в списки политзаключённых. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Приговор Джумаеву, по мнению "Мемориала", "необоснованно суровый". Кроме того, он "явно не соответствует практике" по статье Уголовного кодекса, по которой Джумаев был признан виновным - о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.
По мнению "Мемориала", формально в действиях Джумаева можно усмотреть признаки этого преступления. Однако при их оценке необходимо учитывать контекст. Ущерба от действий Сайд-Мухамада Джумаева не было: потерпевшие были облачены в полную защитную экипировку со шлемами и травм не получили. Более того, в суде они отказались от претензий. Кроме того, на записи видно, что от ударов Джумаева ни один из них не упал, не потерял равновесия и не прекратил наносить ему удары дубинкой.
Кроме того, правозащитники обратили внимание на то, что в день, когда проходили массовые акции в поддержку Навального - 23 января - по всей России не менее 64 манифестантов получили травмы от действий сотрудников силовых органов, однако в связи с этими травмами не было возбуждено ни одного уголовного дела – преследуются только демонстранты.
Кроме того, по мнению "Мемориала", в действиях Джумаева был и элемент необходимой обороны, поскольку его стычка с омоновцами "произошла в ходе незаконного разгона протестной акции. Российские власти грубо нарушили право граждан на мирные собрания, каждый из протестующих рисковал быть незаконно задержанным и избитым".
"Мемориал" призвал власти освободить Джумаева и пересмотреть его приговор при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство.
Признание человека политзаключённым не означает ни согласия "Мемориала" с его взглядами и высказываниями, ни одобрения действий.
- После январского митинга в защиту российского политика Алексея Навального в Москве в сети появился видеоролик, на котором студент МГУ Сайд-Мухаммад Джумаев отбивается от бойцов ОМОНа. Ему было заочно предъявлено обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. 28 января он был задержан в Псковской области, где предположительно пытался перейти границу с ЕС.
- Тверской суд Москвы приговорил Джумаева к пяти годам колонии общего режима. Адвокат Сайд-Мухаммада Джумаева Мурад Мусаев подал жалобу на приговор своему подзащитному. Он указал, что потерпевшие отказались в суде от каких-либо претензий - и моральных, и материальных.
- После акций протеста 23 января ещё несколько участников митингов были осуждены по статье о применении насилия к полицейским, в том числе и к реальным срокам лишения свободы, однако приговор Джумаеву стал самым суровым.
«Национальное движение» будет бойкотировать парламент, но не сдаст мандаты
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает депутатов парламентской фракции «Единое национальное движение» бойкотировать работу парламента, но не отказываться от депутатских мандатов. Его обращение озвучила депутат Эка Херхеулидзе после посещения заключенного в руставской тюрьме №12.
Ранее Саакашвили призвал парламентариев последовать примеру лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе и сдать депутатский мандат. От мандатов также решили отказаться лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе, а также трое депутатов «Единого национального движения»: Нона Мамулашвили, Анна Цитлидзе и Леван Варшаломидзе. Еще перед местными выборами от мандата отказался председатель «Национального движения» Ника Мелия.
Эка Херхеулидзе объяснила, что Саакашвили поддержал нахождение оппозиционных депутатов в парламенте по двум причинам, пишет агентство «Новости-Грузия».
Первое: впереди рассмотрение важного проекта конституционных поправок, от которых зависит проведение последующих парламентских выборов.
Второе: лишившись депутатских мандатов, его соратники не смогут навещать Саакашвили в тюрьме и он лишится источника информации.
«То, что я сегодня была у него и сейчас вышла — эту возможность мне дал мандат депутата парламента Грузии. Эта возможность полностью пропадет в случае отказа от мандата, и он видит большой риск в этом. Тогда у него будут отрезаны все пути коммуникации с соратниками… И второе, голосование по поправкам в конституцию. По его словам, это обязанность депутатов перед грузинским народом», – сказала Херхеулидзе в беседе с журналистами.
В итоге «Национальное движение» бойкотирует работу парламента, но временно не отказывается от депутатских мандатов до тех пор, пока не будут приняты поправки в главный закон страны.
Депутат также рассказала о состоянии экс-президента, который голодает уже 33-й день. По ее словам, видно, что Михаил Саакашвили сильно ослаб.
Азербайджан передал армянской стороне останки 11 погибших
Азербайджан передал армянской стороне останки 11 погибших в ходе Второй Карабахской войны.
Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел самопровозглашенной республики Нагорного Карабаха, тела были переданы на перекрестке общины Кармир шука (Красный базар) Мартунинского района.
Личности погибших будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Как пишет Радио Азатутюн, после прекращения огня, с 13 ноября 2020 года по сегодняшний день, на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, обнаружены и эвакуированы останки 1697 военнослужащих и гражданских лиц.
Президент Армении в Глазго побеседовал с Байденом, Макроном и руководителями ряда других государств
В рамках международной конференции по вопросу климата, которая проходит в Глазго, президент Армении Армен Саркисян провел беседы с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, Армен Саркисян также побеседовал с принцем Монако Альбером II, эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентом Египта Абдель Фаттахом аль Сиси, президентом Сербии Александаром Вучичем, президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, президентом Аргентины Альберто Фернандесом, президентом Черногории Мило Джукановичем, президентом Киргизии Садиром Жапаровым, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, премьер-министром Италии Марио Драги, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Ливана Нежипом Микати, премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем, премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, канцлером Австрии Александром Шаленбергом и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Как пишет Радио Азатутюн, сегодня в рамках климатического саммита запланировано выступление Армена Саркисяна.
Сессия в Глазго нацелена на разработку согласованной программы действий по борьбе с изменением климата. В сессии принимают участие все те страны, которые ратифицировали рамочную конвенцию ООН «Об изменении климата». Армения ратифицировала её в мае 1993 года.
Дмитрий Ярош назначен советником командующего ВСУ
Бывший лидер украинской организации "Правый сектор" (признана в России экстремистской и запрещена) Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооружённых сил Украины. Об этом Ярош написал в фейсбуке.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ярошу 50 лет, он уроженец Днепропетровской области. В середине 1990-годов Ярош стал одним из сооснователей праворадикальной организации "Тризуб" имени Степана Бандеры (организация признана в России экстремистской и запрещена). На базе "Тризуба" в 2013 году был создан "Правый сектор". Ярош возглавил его и был лидером до ноября 2015 года.
"Правый сектор" объединил украинских праворадикальных активистов. Они активно участвовали в протестах в Киеве в конце 2013–2014 годов. Члены организации участвовали в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями МВД, охранявшим здание администрации тогдашнего президента Виктора Януковича.
Ярош неоднократно резко высказывался в адрес поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе. Там он и члены его организации принимали участие в боевых действиях. В российских прокремлёвских СМИ его имя фактически стало нарицательным – Яроша часто упоминают в контексте утверждений, что на Украине якобы правят бал "бандеровцы"-националисты.
Зампомощника госсекретаря США посетит Грузию, Армению и Азербайджан
Новоназначенная заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Эрика Олсон посетит Армению, Азербайджан и Грузию для развития регионального сотрудничества и обсуждения двусторонних вопросов.
Как сообщает посольство США в Армении, во время пребывания в Ереване Эрика Олсон со 2-го по 4 ноября примет участие в конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа.
В конференции принимают участие посол США в Армении Линн Трейси, посол США в Грузии Келли Дегнан, посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, главный советник по переговорам по Кавказу Эндрю Шофер, заместитель директора Вашингтонского офиса USAID Александр Соколовский.
Помимо обсуждений, участники конференции проведут встречи с представителями правительства Армении и гражданского общества.
Предыдущие конференции глав миссий США в регионе Южного Кавказа проходили в Баку в 2019 году и в Тбилиси в 2018 году.
Еще два жителя Южной Осетии скончались от последствий COVID-19
От коронавируса за минувшие сутки скончались еще два жителя самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом сообщила заместитель директора по организационно-методической работе югоосетинского Республиканского многопрофильного медицинского центра Зарина Туаева.
По её словам, в медцентре накануне скончалась 80-летняя женщина, еще один мужчина (71 год) скончался за пределами Южной Осетии.
О смерти жителя Ахалгори Александра Павлиашвили сегодня сообщило грузинское издание Netgazeti. По информации местных жителей, мужчина проходил лечение от коронавируса в цхинвальской клинике. После ухудшения состояния здоровья его перевезли на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Пациент скончался по дороге в клинику города Терджола.
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Число подтвержденных случаев достигло 8854, выздоровели 6526, скончались 147.
Югоосетинские власти признают, что резкий рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Ахалгорском районе.
В Санкт-Петербурге задержан один из самых известных русскоязычных хакеров
Полиция в Санкт-Петербурге задержала одного из самых известных русскоязычных хакеров в мире — Сергея Павловича. Как сообщает "Фонтанка", 38-летний белорусский гражданин находится в розыске в США, где ему грозит пожизненный срок по делу о самой крупной краже персональных данных в истории.
Павлович — известный кардер, хакер, специализирующийся на похищении чужих банковских карт. В 2009 году он был приговорён судом в Минске к 10-летнему заключению за воровство с использованием компьютерной техники, продажу поддельных банковских карт и распространение порнографии.
После выхода из тюрьмы в 2015 году белорус выступает как эксперт по кибербезопасности, написал книгу о кардерстве "Как я украл миллион", и ведёт ютьюб-канал с 500 тысячами подписчиков. В мае издание The Record сообщало, что Павлович живёт в Москве. Как сообщает "Фонтанка", полиция планирует провести его предэкстрадиционную проверку.
По какому делу арестован Павлович
По данным Фонтанки, Павлович разыскивается в США по делу о причастности к похищению данных более 170 миллионов банковских карт. Они были украдены из американских интернет-магазинов в середине 2000-х годов. По этому делу в 2008 году был приговорён к 20-летнему заключению создатель биржи кардеров американец Альберт Альберт Гонсалес. ФБР объявляла Павловича в розыск по этому делу. Однако сейчас его нет в списке разыскиваемых на сайте бюро.
Списки хакеров в Россию
31 октября газета The New York Times сообщала, что Соединённые Штаты ведут переговоры с Россией о проблеме кибербезопасности и недавно передали Москве имена нескольких хакеров, которые, по данным американского разведсообщества, причастны к недавним кибератакам на объекты в США.
В 2021 году несколько хакерских группировок, которые связывают с Россией, совершили ряд крупных кибератак на различные компании. После этого власти США объявили о готовности принять ряд жёстких мер против такого вида преступлений.
Связывают ли Павловича с этими атаками — неизвестно. В 2017 году в интервью британской газете The Guardian он говорил, что взлом в Интернете государственных сайтов — гораздо проще, чем похищение коммерческой информации.
Следствие обвинило Ивана Сафронова в продаже данных об операции в Сирии за $248
Дело о государственной измене в отношении бывшего журналиста газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова может быть связано с делом о госизмене в отношении политолога Демури Воронина. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает, что обвиняемые передали немецкой разведке информацию о деятельности российских военных в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова, который рассказал журналистам о новом эпизоде в деле своего подзащитного.
Следствие предполагает, что в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину информацию о деятельности вооружённых сил России в Сирии. Политолог якобы передал эти данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе Германии. Сафронов якобы получил 248 долларов от Воронина за предоставленную информацию. Адвокаты журналиста сообщают, что он отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.
Ранее сообщалось, что ФСБ завершила расследование дела Сафронова. По версии следствия, журналист был завербован чешской разведкой и передал секретные сведения о военном сотрудничестве России. Разведка Чехии в свою очередь, как утверждается, действовала в интересах спецслужб США. Что именно, когда и кому передал журналист, не сообщается. Сафронов утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки. Защита отмечает, что журналист не имел доступа к секретным сведениям. Преследование Сафронова связывают с его профессиональной деятельностью.
Политолог Демури Воронин был задержан в феврале 2021 года за несколько часов до вылета из России в Германию, где он якобы постоянно проживает. Суд поместил его СИЗО под арест. Воронина обвиняют госизмене. По версии следствия, он передал секретные данные одной из стран НАТО.
Саакашвили обещает досрочные выборы сразу после своего освобождения
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обещает добиться проведения досрочных выборов в парламент максимум через десять дней после своего освобождения. Об этом сказано в письме Саакашвили, которое его адвокат Дмитрий Садзаглишвили зачитал сегодня журналистам после посещения своего подзащитного в тюрьме.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Саакашвили, который содержится в заключении 33-й день, и с первого дня объявил голодовку, в новом обращении призвал грузинский народ к единству, отметив, что в этой борьбе «каждый сторонник – на вес золота».
«При условии моего освобождения из тюрьмы обещаю, что максимум через десять дней мы назначим внеочередные выборы и положим Иванишвили на лопатки. Сейчас нам нужно широкое общественное единство, каждый стойкий человек имеет огромное значение и он на вес золота. Наша сила сейчас в единстве, а рецепт победы – в многочисленности и настойчивости», – говорится в письме.
Саакашвили убежден, что результаты состоявшихся недавно местных выборов были сфальсифицированы правящей партией. Он также предположил, что людей будут отговаривать от проведения акций протеста.
«Грузинский народ победил на этих выборах почти в каждом городе. Грузинский народ победил, а Иванишвили потерпел поражение. Раньше говорили: какой смысл идти на выборы, вы все равно не выиграете, теперь, когда мы выиграли, они сфальсифицировали победу и теперь убеждают: какой смысл выходить на улицу, все равно ничего не выйдет», – пишет Саакашвили.
Экс-президент заверил сторонников оппозиции в поддержке западных партнеров, напомнив, что в оценках выборов четко указаны все нарушения.
Саакашвили убежден, что поддержка партнеров лишь усилится, если на улицы выйдет больше людей.
Как отметил Саакашвили, в рядах оппозиции немало опытных лидеров, готовых к уличным протестам, среди которых председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.
МККК доставил в Южную Осетию гуманитарный груз
Международный Комитет Красного Креста (МККК) передал Юго-Осетпотребнадзору самопровозглашенной республики Южная Осетия партию средств индивидуальной защиты стоимостью более 1.2 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Рес».
Гуманитарный груз содержит 3000 хирургических шапочек, 1000 масок–респираторов, более 5000 медицинских масок, 32 медицинских костюма, 1000 комбинезонов, 70 медицинских халатов и более 17 000 медицинских перчаток.
«Это третья доставка средств индивидуальной защиты (СИЗ) МККК в рамках поддержки санитарных служб и структур здравоохранения в их усилиях по противодействию распространению COVID-19», – заявила специалист по связям с общественностью МККК Марина Тедети.
Кроме СИЗ, МККК доставил в мае этого года холодильное оборудование для хранения и транспортировки вакцин с целью оказания поддержки вакцинации от COVID-19 среди сельского населения.
- Югоосетинские власти принимают гуманитарную помощь лишь через территорию России. В МИД Грузии ранее призвали Сухуми и Цхинвали не политизировать вопрос гуманитарной помощи.
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