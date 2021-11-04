Югоосетинская делегация будет наблюдать за президентскими выборами в Никарагуа

Делегация самопровозглашенной республики Южная Осетия 7 ноября примет участие в выборах президента Никарагуа и законодательных органов в качестве наблюдателей. Как сообщает агентство «Рес» в Никарагуа отправились представители администрации президента и югоосетинского парламента.

«Наши представители, в составе трех человек, в сопровождении посла Южной Осетии в Никарагуа Нарима Козаева по приглашению властей Никарагуа будут наблюдать за ходом голосования, за тем, насколько в правовом русле он будет проходить. Мы уверены, что выборы там пройдут успешно», – сказал собеседник агентства.

Президентские выборы в Никарагуа пройдут 7 ноября. В них примут участие более десяти политических партий. Правящий Сандинистский фронт национального освобождения 2 августа утвердил в качестве пары своих кандидатов президента Даниэля Ортегу и его супругу, вице-президента Росарио Мурильо.

Выборы проходят в Никарагуа в разгар тяжелейшего кризиса в стране, который начался еще весной 2018 года и очень усилился в последние месяцы.

Ранее сообщалось, что с мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.

В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега признал независимость самопровозглашенных республик, Южной Осетии и Абхазии в сентябре 2008 года.