Полиция задержала двоих за нападение на сторонника Саакашвили

Лидер оппозиционной партии «Дроа» («Время пришло») Элене Хоштария объявила голодовку с требованием поместить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Об этом он сообщила на специальном брифинге, передает грузинская служба Радио Свобода.

Хоштария заявила, что объявляет голодовку в здании парламента.

Элене Хоштария отказалась от парламентского мандата после выборов в прошлом году, однако официально процедура лишения ее мандата не была проведена, поэтому по закону она все еще депутат парламента.

«Формально, по закону, они не имеют права выгонять меня отсюда, однако меня в качестве действующего депутата парламента, не раз изгоняли из этого здания. Поэтому меня не волнует, как поведет себя «Грузинская мечта». Я буду здесь. Мне не нужен пропуск, у меня есть документ, по которому я сюда зашла», - сказала Хоштария.

Депутат подчеркнула, что вопрос задержания Саакашвили является сферой государственных интересов Грузии. Хоштария отметила, что намеренно избрала исключительно мирную форму протеста.

«То, что происходит сегодня вокруг задержания и состояния здоровья Михаила Саакашвили, — это садистская и циничная месть гражданину Грузии и третьему президенту. Это вопрос государственных интересов, государственного мира, поэтому абсолютно недопустимо, чтобы вопрос здоровья Саакашвили подвергался сомнению даже на один процент. Поэтому я решила объявить голодовку здесь, в парламенте, как в учреждении, которого не существует, которое я не признаю, и в котором я отказалась работать, я буду голодать здесь до тех пор, пока Саакашвили не доставят в гражданскую поликлинику.

Это моя форма борьбы. Меня не волнует, что делает «Грузинская мечта». Я создаю средства и права в своей стране. Я в парламенте и объявляю голодовку. Моя форма протеста — исключительно мирная. Нет никаких оснований вмешиваться в мирные акции протеста. Мое главное требование – отвезти Саакашвили в гражданскую клинику, так как в любом случае, есть большое риск для его здоровья и безопасности, что подтверждает в своем заявлении омбудсмен. Когда он перейдет туда и врачи скажут, и сам он скажет, что его здоровью не грозит опасность, тогда и я прекращу голодовку», - заявила Хоштария.

Она также отметила, что голодовку начала сегодня утром, 3 ноября, и будет принимать только воду.