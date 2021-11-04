Обзор абхазской прессы

Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с начальником мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны России Абдулмеджидом Магомедовым. За два месяца работы в Сухуме его медики приняли на лечение и проконсультировали более тысячи жителей Абхазии. Ковидный госпиталь рассчитан на 100 койко-мест. На сегодняшний день он загружен полностью, там лечатся 98 человек.

Абдулмеджид Магомедов заявил, что выросло количество молодых больных. По его словам, причина в беспечности людей. «Представители молодого поколения стали чаще посещать массовые мероприятия, ездить на отдых и при этом ходить без масок, не соблюдать социальную дистанцию, не обрабатывать руки антисептиками. Видел картинку с морского побережья – самая типичная, будто никакого вируса и нет. На самом же деле он никуда не пропал, он по-прежнему с нами. В результате многие молодые люди заболели. Поступают к нам в тяжелом состоянии и молодые и, случается, умирают. Вирус паспорта не спрашивает. Больно бьет по всем органам человека. Мы научились его лечить. Но если пациент занимается самолечением, потом приходится в буквальном смысле бороться за жизнь, независимо от возраста. Крайне запущенных больных у нас не меньше десятка: с высокой температурой, с одышкой. У нас есть рекомендации клинического комитета, подготовленные лучшими специалистами Минздрава. Мы их используем и умеем оперативно оказать больному помощь с учетом его особенностей. Обычно в течение трех-четырех дней стабилизируем состояние».

Издание уточняет, что пансионат «Айтар» работает в абсолютно автономном режиме. Здесь никогда не бывает перебоев с электричеством и водоснабжением. Если даже отключается свет, то автоматически тут же начинает работать генератор. Также ни разу не было, чтобы хоть на минуту воду отключали. Нет проблем и с медикаментами. Госпиталь в основном обеспечен всем необходимым, а если даже есть потребность в каких-то препаратах, то на помощь приходит Минздрав Абхазии.

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Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава написал на своей странице в Facebook, что упущен очередной шанс на проведение политики компромисса и диалога. «Не будет простому народу достойной жизни, пока политический процесс не пойдет в русле взаимного уважения и доверия между оппонентами. Реформы, законы необходимые и защищающие интересы простого народа не будут приняты, пока в стране политики не придут к модели согласия и компромисса. Хоть сто миллиардов выделит Россия, простой народ системно и перспективно не будет выгодополучателем. Политика принуждения в Абхазии не работает, и это видно из исторических событий и фактов за последние двести лет. Только политика убеждения, доверия, согласия и взаимного уважения приносила значимые плоды для народа и государства. Очень глубоки демократические традиции в культуре абхазского народа», – написал Ахра Аристава.

Он надеется, что в скором времени вопрос претворения политики компромисса в жизнь вновь будет главным в политической повестке страны.

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Политик, общественный деятель Тенгиз Джопуа прокомментировал на своей странице в Facebook установку ограждений у комплекса правительственных зданий. «Металлические заграждения приварены друг к другу. На людей, я так понял, надежды нет. Осталась надежда на металл. Когда легитимность власти зависит от качества сварочного шва, это значит, что что-то не так в управлении государством. Это признак слабости. Слабости власти и слабости государства», – написал Тенгиз Джопуа.

Ограждения установили накануне протестной акции, организованной Объединенным советом ветеранов Отечественной войны народа Абхазии в связи с инцидентом, произошедшим 30 сентября между ветеранами и сотрудниками МВД.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия