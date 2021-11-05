Михаил Саакашвили пообещал «не умереть назло врагам»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился из тюрьмы к своим сторонникам с призывом проводить акции протеста во многих местах одновременно, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции, сообщил адвокат Саакашвили Бека Басилая.

«Поддерживаю позицию проводить акции протеста во многих местах, так как лояльные режиму полицейские силы очень ограничены, поэтому они не смогут препятствовать осуществлению конституционных прав гражданами Грузии», – говорится в послании Саакашвили, которое передал его адвокат.

Он также поддержал идею лидеров оппозиции прибыть вместе с сторонниками 6 ноября на митинг в Тбилиси и не расходиться «до победного конца».

«Мы должны быть мирными, но очень многочисленными и мобильными. Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но, назло врагам, я не умру и дождусь моего освобождения народом. Наше общество уже осуществило 30 октября революцию на выборах. Сейчас эту революцию надо развивать и требовать назначения внеочередных парламентских выборов», – заявил Саакашвили.

Басилая также рассказал о состоянии здоровья голодающего Саакашвили – «он очень слаб и непривычно неэнергичен».