Боевые монахи против чохоносцев

Чкондидская епархия Грузинской православной церкви вновь в центре скандала. Сегодня мятежных монахов и священников, ранее лишенных сана, выставили с территории монастыря. Причем патриархия использовала для этого полицию и своих прихожан из общества «Чохоносцев».

Монастырь Салхино, расположенный на территории Чкондидской епархии, бывшей вотчины опального митрополита Петре Цаава, закрыт. В том числе для своих обитателей. Сегодня на рассвете новый глава епархии митрополит Стефане в сопровождении традиционалистов из околоцерковного общества «Чохоносцев» силой выставил мятежных монахов и священников, которых ранее лишил сана, запретив служение. Оказавших сопротивление скрутили и передали полиции. Семь человек были перевезены в управление полиции в Мартвили. Остальных вытеснили за пределы территории монастыря. У ворот дежурит полиция.

Один из опальных монахов, отец Афиноген, обвиняет патриархию и государство в сговоре против истинно верующих:

«15 лет мы тут живем. Выселять из монастыря, монахов выселять… этим занимались только в России с помощью казаков. И тут сейчас тоже всем управляют с помощью казаков. Если кто-то высказывает другое мнение, следует кара. Сегодня сюда привезли эту казацкую гвардию. Так называемых чохоносцев».

Конфликт в епархии связан с нежеланием целого ряда духовных лиц подчиняться новому митрополиту Чкондиди Стефане. Сторонники бывшего главы епархии Петре Цаава не признавали его власть. В результате отец Стефане запретил полутора десяткам особенно активных священнослужителей нахождение в монастыре. 4 ноября истек срок их пребывания на территории Чкондидской епархии.

Весь день владыка Стефане находился на территории монастыря, там же расположились чохоносцы. Периметр охраняет полиция. Причем, как заявляют сторонники Петре Цаава, собравшиеся у монастырских ворот, среди полицейских нет ни одного местного. Якобы правоохранители отказались силой выселять монахов, и патриархии пришлось просить МВД прислать стражей порядка из соседнего региона Имерети. Полицейские отказываются от комментариев, не пропуская на территорию монастыря ни представителей прессы, ни выселенных монахов.

Интересно, что сегодня в Салхино должен был стартовать ежегодный трехдневный международный фестиваль этнической музыки. Причем, как заявляет организатор мероприятия Бека Чубукия, также оказавшийся за воротами монастыря, у него было разрешение от патриархии на проведение фестиваля, и теперь из-за внутрицерковных разборок страдает не только его репутация, но и репутация всей страны:

«На протяжении семи лет на этой территории проводился музыкальный фестиваль, международный фестиваль. Иностранные участники приехали. И что теперь, представим миру нашу страну в качестве цирка?! Патриархия пообещала, что в течение этих трех дней, пока длится фестиваль, ничего его проведению не помешает. Мы разместили весь наш инвентарь на этой территории. И это все оказалось ложью. Это настоящее лицо страны, это лицо патриархии. Видимо, этот фестиваль их раздражает, так как он был организован с помощью митрополита Петре Цаава. Мартвилькая полиция отказалась в этом участвовать, и они привезли полицейских из Кутаиси, из Имерети, чтобы те сделали свое грязное дело».

Ближе к вечеру задержанных монахов освободили. Они вернулись в Салхино, чтобы присоединиться к протестующим. Один из отлученных монахов рассказал, как развивались события:

«В шесть утра владыка Стефане вместе со своими чохоносцами ворвался в монастырь и выставил нас всех на улицу. Мы, естественно, оказали сопротивление. Полиция же задержала нас и отвезла в мартвильское управление. Всего нас было семеро задержанных. Нас допросили и потом отпустили. Троим выписали административные штрафы».

Другой монах подтверждает, что в противостоянии с обитателями монастыря участвовали не правоохранители, а чохоносцы. Роль же полиции заключалась в недопущении на территорию Салхино сторонников мятежных священнослужителей:

«Это произошло во время утренней молитвы. В храм ворвались чохоносцы и служки из свиты владыки Стефане. Для нас это было неприемлемо, но нас было мало, мы не смогли ничего сделать».

Сами представители чохоносцев в диалог с прессой и разгневанными монахами предпочитают не вступать. Одного из них, вышедшего за ворота монастыря, полиции пришлось буквально отбивать от набросившихся на него уже бывших священников и представителей паствы.

При этом в МВД Грузии не комментируют, почему роль правоохранителей в ситуации с выселением монахов взяли на себя представители организации, не имеющей никакого отношения к силовым структурам. Несогласные с новым митрополитом Чкондидским Стефане монахи и прихожане обещают устроить владыке веселую жизнь во вверенной ему епархии.