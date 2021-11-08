Для лидеров протестов в Ингушетии запросили от 7 до 9 лет колонии  

Оппозиционный депутат парламента Грузии Элене Хоштария, объявившая голодовку, сегодня на несколько секунд потеряла сознание, однако затем ей стало лучше. При этом депутат по-прежнему отказывается от вливания медикаментов через капельницу. Об этом журналистам сегодня сообщили в пресс-службе партии «Дроа», которую возглавляет Хоштария.

Элене Хоштария уже шестой день голодает в здании парламента с требованием перевода в гражданскую клинику экс-президента Михаила Саакашвили – тот голодает уже 39-й день подряд.

Врач скорой помощи, который сегодня осмотрел Хоштария, посоветовал ей лечь в больницу. Врач подтвердил, что жизненные показатели Хоштария сейчас в пределах нормы, хотя она и раньше теряла сознание во время голодовки. «Похоже, у нее был эпизод понижения давления. Когда мы проверили, давление было 120/70, мы измерили сахар в крови, сатурацию, все в пределах нормы», - сказал врач. Он подтвердил, что Хоштария отказалась от медикаментов и от госпитализации, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Между тем Элене Хоштария заявила журналистам, что, поддерживая своей голодовкой Саакашвили, она выступает против его возвращения во власть, а если это произойдет, то она перейдет в оппозицию. Лидер «Дроа» подчеркнула, что заключила соглашение с основанной Саакашвили партией «Единое национальное движение» именно из-за того, что нынешний председатель партии Ника Мелия заверил ее в своей приверженности коалиции, а сам Саакашвили заявил, что не добивается какой-либо должности в Грузии.

«Когда я начинала голодовку, я сказала, что я не являюсь избирателем Саакашвили. Я не считаю, что нам нужно возвращаться в прошлое. Я глубоко и твердо верю в коалицию. И мое политическое сотрудничество с «Национальным движением» исходит из позиции Ники Мелия и «Национального движения», и сегодняшней позиции Саакашвили, согласно которой, коалиция – это единственный выход. Если эта позиция изменится, ясно, что и я изменю свою позицию и не только не стану принимать участие в такой конфигурации, которая предусматривает чье-то единоличное возвращение на должность, но и буду оказывать этому сопротивление. Это моя твердая политическая позиция и она никак не связана с той персональной солидарностью, которую я объявляю Михаилу Саакашвили как человеку. Это не политический акт, это человеческая солидарность и путь избежать угрозы для страны. Но как бы я ни была солидарна, я не буду менять свою политическую позицию», - сказала Хоштария.