«Глина влюбляет в себя»

5 ноября в здании Сухумского государственного колледжа состоялась выставка гончарного мастерства. Она прошла в рамках совместной программы ЕС-ООН по улучшению профессионального образования в Абхазии. Гончарное дело – это один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, интерес к которому появился у людей много тысячелетий назад. С течением времени, помимо простой гончарной керамики, были придуманы и фарфор, и фаянс, и майолика. Однако в абхазской профессионально-художественной среде керамика не пользуется большой популярностью. Глине авторы предпочитают, например, масляную краску. Да, в Абхазии есть такие известные керамисты, как Валентина Хурхумал и Александр Бояджан, но они скорее исключение, чем правило. Поэтому начинающие художники, которые не прочь работать с глиной, сталкиваются с проблемой отсутствия мастеров и технических ресурсов из-за сложности производства. Именно поэтому мастер-классы по гончарному делу в рамках проекта Сухумского Дома юношества при поддержке совместной программы ЕС-ООН по улучшению профессионального образования в Абхазии привлекли большое количество людей.

У проекта, который начался весной этого года, несколько партнеров: это Сухумский Дом юношества, который выступил с инициативой, провел исследование истории народных промыслов и набрал участников, студия гончарного мастерства «Артель», которая занялась обучением, и Сухумский государственный колледж, который привлек молодежь и предоставил зал для выставки 5 ноября. Сабина Ахиба преподает гончарное дело в «Артеле». Она говорит о высоком интересе со стороны участников: «Они практически каждый день ходили, хотя по плану было всего три раза в неделю. Их это интересовало, они этим увлеклись. Некоторые студенты, которые уже закончили, до сих пор этим занимаются. Некоторые девочки даже купили гончарные круги и продолжают это дело. То есть не просто так, знаете, от балды хотят себя развлечь, а именно целенаправленно люди приходят, увлекаются и занимаются этим. Процесс их вдохновляет на дальнейшие работы и создание чего-то прекрасного».

Попав в проект, художница Сабина Кварчелия сразу же поняла, что глина захватывает ее профессиональное воображение. Она планирует продолжать работу с этим материалом и создавать авторские произведения: «Я увидела рекламу в Инстаграме об открытии курсов гончарного ремесла. Я никогда раньше не занималась керамикой и решила пойти, чтобы попробовать себя в этом. Я хотела попробовать поработать с новым для себя материалом. Мне очень понравилось, и я буду дальше работать в этом направлении. Глина как-то влюбляет в себя, и ты хочешь ею заниматься. Во-первых, она приятная на ощупь, ты можешь делать из нее все что угодно, все что захочешь, ведь она пластична. И на гончарном круге ты испытываешь наслаждение просто процессом создания. Считаю, что для себя, как художник, я раскрылась в этом. Я рисовала на готовом сосуде. Это же тоже удовольствие – выцарапывать прямо на сырой глине рисунок. В дальнейшем хочу продолжить заниматься глиной, хочу приобрести гончарный круг и работать уже дома сама и делать собственные творческие изделия».